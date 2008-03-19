В Россию придут японские небоскребы

– ВАША компания строит в Москве комплекс «Метрополия». Согласны ли вы с теми, кто сравнивает его с другим крупным проектом – Москва-сити?

– «Метрополия» – очень масштабный проект. Это не просто обычный многофункциональный центр, а деловой район, где будет построено 700 тыс. кв. м офисов класса А. Для сравнения: по данным компании Jones Lang LaSalle, во всей Москве сейчас насчитывается чуть более 1 млн. кв. м таких площадей.

Важно и другое. «Метрополия» появится в Юго-Восточном округе Москвы, который традиционно считается промышленной зоной со всеми вытекающими отсюда минусами. А мы хотим превратить его в современный деловой район. Наши десять башен вырастут на территории бывшего завода «Москвич». Он пустует уже много лет, и его корпуса постепенно разрушаются. Зрелище, надо признаться, не для слабонервных. Последние годы там снимали фильмы ужасов и ленты про войну…

– Столице действительно очень не хватает офисных площадей. Но часто застройщиков поделом критикуют за то, что они «втыкают» громадные комплексы в сложившуюся застройку. При этом порой не учитываются транспортные проблемы города. В результате мгновенно возникают хронические пробки, бешеный дефицит парковок. Как вы решаете эту проблему?

– Когда мы проектировали комплекс, то очень плотно работали с Генеральным планом Москвы. Мы прекрасно понимали, что рядом – перегруженный Волгоградский проспект. Поэтому в рамках нашего проекта появится его «дублер», который выйдет в Печатники. Также мы построим 15 тыс. парковочных мест. Помимо прочего они будут выполнять и роль перехватывающих парковок. Это будут подземные стоянки с выездами на Третье кольцо и Волгоградский проспект. Кроме того, сейчас в районе станции метро «Текстильщики» строится Четвертое транспортное кольцо, к которому мы также подведем развязки. Все десять корпусов комплекса будут объединены единой подземной частью, где разместятся галереи с кафе и магазинами. Туда будет вести новый выход из метро. Человек сможет выйти из подземки и спокойно – под крышей – добраться пешком до своего офиса, абсолютно не завися от погодных условий. Так что, когда через 5-7 лет «Метрополия» откроется, транспортных проблем не будет.

– Пять лет? Это рекордные сроки для проекта такого масштаба. Уложитесь?

– Не вижу причин не успеть. Мы планируем шесть фаз строительства комплекса. В зависимости от потребностей рынка мы даже можем их ускорять и оперативно подтягивать необходимую инфраструктуру.

– Высота одной из ваших башен – 400 метров. Сложно строить небоскребы?

– Мастер-план комплекса разработала японская компания Nikken Sekkei. На сегодняшний день это компания номер один в мире по проектированию высот­ных зданий. У нее столетняя история, и за плечами – огромный опыт работы во многих странах: Японии, Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае… При этом практически все проекты, которые созданы Nikken Sekkei, были воплощены в жизнь. Большинство проектировщиков и даже многие звезды мировой архитектуры похвастаться этим не могут.

Кстати, в процессе разработки проекта «Метрополии» выяснилось, что строительные нормы в России гораздо жестче, чем в других странах. Здесь наша страна превосходит даже Японию с ее сейсмической активностью.

– И все-таки, почему для создания проекта вы выбрали именно японскую компанию?

– Рассматривались разные кандидатуры. Но дело в том, что у нас более трех лет работает представительство в Японии. Мы видели, какие потрясающие современные деловые комплексы строят в Токио. И нам захотелось, чтобы проект такого же уровня появился и в России.

Поэтому мы выбрали японскую архитектурно-инжиниринговую компанию с мировым именем. Между прочим, было не так-то просто заполучить ее для участия в нашем проекте. Специалисты Nikken Sekkei очень тщательно все взвешивали, неоднократно приезжали в Москву, подробно изучали все на месте… И только потом дали согласие.

У Nikken Sekkei огромный штат инженеров и архитекторов. Поэтому они очень оперативно решают задачи по проектированию комплексов любой сложности. У этой компании есть множество революционных ноу-хау. Например, они разработали уникальные решения, позволяющие экономить до 60% энергии при освещении и отоплении здания. Эти технологии будут использоваться при строительстве «Метрополии».

– Во что обойдется строительство комплекса? И кто основной инвестор?

– Потребуются инвестиции порядка 4 млрд. долларов. Пока проект на 100% принадлежит нам – Группе компаний «Метрополь». Но мы открыты для диалога, поэтому не исключаем привлечение и других инвесторов.

– Сейчас подавляющее большин­ство российских компаний, занимающихся строительством офисов, действует по очень простой схеме. Она похожа на ту, что используется в новостройках. Строитель распродает офисные площади на стадии котлована, завершает проект и умывает руки. Считается, что наш бизнес, как и население, во что бы то ни стало стремится обзавестись собственной «жилплощадью». Поэтому строители редко используют схему со сдачей своих зданий в аренду. Вы работаете по той же схеме?

– У нас другой план. Мы как раз не хотим распродавать площади. Вместо этого мы создадим управляющую компанию. Она займется эксплуатацией и сдачей в аренду всего комплекса зданий. Идея в том, чтобы продавать доли или акции именно управляющей компании. Что это даст? Ее акции можно будет вывести на биржу, провести IPO. Таким образом, капитализация проекта будет увеличиваться. А заодно мы привлечем множество инвесторов. Для России это пока что необычная модель. Но рынку надо расти и подниматься над простыми схемами, предполагающими, условно говоря, розничную продажу офисных площадей.

– В России огромный дефицит офисных площадей. Неудовлетворенного спроса хватит лет на тридцать «стахановского» строительства. И отнюдь не только в Москве. Есть ли у вас планы начать застройку в регионах?

– Мы уже там работаем. Например, возводим недвижимость в Бурятии. Это достаточно большая программа. Политика очень простая: мы начинаем строить в тех регионах, где наша компания уже присутствует. Там, где у нас есть какой-то другой, нестроительный, бизнес.

– Другой ваш масштабный проект – «Остров Св. Марка». Поразительно: российская компания обустраивает в Адриатическом море собственный остров площадью в 30 гектаров… Сколько он стоил?

– Остров принадлежал сербской туристической компании «Путник». Это очень известная на Балканах фирма, созданная в 1923 г. и владеющая сетью отелей по всей бывшей Югославии. Что-то вроде нашего «Интуриста». Когда-то остров Св. Марка у «Путника» арендовала французская компания «Клаб Мед». Затем в Югославии началась война. В связи с этим остров долго пустовал. Когда жизнь в стране вернулась в нормальное русло, оказалось, что «Путник» – банкрот.

Год назад Группа «Метрополь» приобрела «Путник» за 42 млн. евро. Компания была в плохом состоянии. У нее были долги в 11 млн. евро – в том числе по налогам и по зар­плате. Сейчас мы приводим в порядок отчетность. В первую очередь заплатили наконец людям зарплату. Дополнительные инвестиции в компанию составили более 35 млн. евро.

В наших планах – развивать как сам остров Св. Марка, так и туристическую сферу в Сербии и Черногории, в целом на Балканах. А остров – замечательный, один из самых красивых на Адриатике. Бока-Которская бухта, где он расположен, занесена в список мирового природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Вдобавок он находится в очень удобном месте – в тихом заливе, недалеко от побережья. До Тиватского международного аэропорта – 15 минут езды. А оттуда час лета до Рима и Будапешта, три часа – до Москвы.

Остров Св. Марка в данное время необитаем. Поэтому мы «спланировали» его буквально с нуля. В этом нам помогла французская компания, которая уже делала подобные проекты в Италии, Франции, ОАЭ. На острове появятся отель, 240 частных вилл. Причем мы ни в коем случае не планируем застраивать весь остров. Мы хотим сохранить его уединенность и первозданную красоту. Площадь застройки составит всего 15% территории.

– Интересно, как ваши начинания смотрятся на мировом фоне?

– Я только что вернулся с выставка MIPIM, которая проходила в Каннах. Это – главный смотр достижений мировой архитектуры, где собираются ведущие мировые компании, крупные инвесторы. Наши проекты – и «Метрополия», и «Остров Св. Марка» – вызвали огромный интерес. На наших стендах побывало очень много посетителей – бизнесменов, строителей, архитекторов. И ни один не остался равнодушным.

Справка

Деловой район «Метрополия»

РАЙОН будет расположен на территории в 21 га, в 3 км от центра Москвы, на пересечении Волгоградского проспекта и Треть­его транспортного кольца. Объем инвестиций в проект – около 4 млрд. долларов. Комплекс включает 700 тыс. кв. м офисной недвижимости класса А, 80 тыс. кв. м торговой недвижимости, 80 тыс. кв. м апартаментов и 40 тыс. кв. м отелей категории «3-4 звезды».

«Метрополия» состоит из 10 башен. Высота центральной башни – 400 метров. Находящиеся рядом с ней 9 зданий, расположенные по спирали, образуют единое пространство, которое, подобно цветку лотоса, открывается на восток, навстречу восходящему солнцу. Мастер-план комплекса разработала одна из крупнейших архитектурно-инжиниринговых мировых компаний – японская Nikken Sekkei, основанная в 1900 году. За свою историю она спроектировала более 20 тыс. объектов. «Метрополия» – первый ее крупный проект в России.

«Остров Св. Марка»

САМЫЙ большой остров Бока-Которской бухты, которая расположена в южной части Тиватского залива Адриатического моря, у юго-восточного побережья Черногории. Неподалеку расположены культурные и исторические центры древнеримской эпохи и Средневековья, а также легендарный остров Святого Стефана.

На территории в 30 га планируется создать уникальное пространство для комфортного отдыха. При проектировании и строительстве особое внимание уделено контролю за сохранением природной среды. Северная часть острова останется нетронутой, и здесь гости смогут насладиться естественным ландшафтом. К 2010 г. на острове будет построено 93 тыс. кв. м недвижимости, в том числе: 240 частных вилл, апартаментов и таун-хаусов класса de Luxe; отель со СПА-центром, банкетным и конференц-залами и казино; дет­ский парк развлечений; бутики и художественная галерея; 5 ресторанов; яхт-клуб с причалом на 148 яхт; спортивные площадки и теннисные корты; вертолетные площадки; пляжи с открытыми барами и водными аттракционами.