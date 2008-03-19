//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

В Россию придут японские небоскребы

Интервью с генеральным директором компании «Метрополь Девелопмент» Олегом Королем

№ 12(98) от 20.03.2008 [ «Аргументы Недели » ]

В Россию придут японские небоскребы
Олег Король

 – ВАША компания строит в Москве комплекс «Метрополия». Согласны ли вы с теми, кто сравнивает его с другим крупным проектом – Москва-сити?

 – «Метрополия» – очень масштабный проект. Это не просто обычный многофункциональный центр, а деловой район, где будет построено 700 тыс. кв. м офисов класса А. Для сравнения: по данным компании Jones Lang LaSalle, во всей Москве сейчас насчитывается чуть более 1 млн. кв. м таких площадей.

 Важно и другое. «Метрополия» появится в Юго-Восточном округе Москвы, который традиционно считается промышленной зоной со всеми вытекающими отсюда минусами. А мы хотим превратить его в современный деловой район. Наши десять башен вырастут на территории бывшего завода «Москвич». Он пустует уже много лет, и его корпуса постепенно разрушаются. Зрелище, надо признаться, не для слабонервных. Последние годы там снимали фильмы ужасов и ленты про войну…

 – Столице действительно очень не хватает офисных площадей. Но часто застройщиков поделом критикуют за то, что они «втыкают» громадные комплексы в сложившуюся застройку. При этом порой не учитываются транспортные проблемы города. В результате мгновенно возникают хронические пробки, бешеный дефицит парковок. Как вы решаете эту проблему?

 – Когда мы проектировали комплекс, то очень плотно работали с Генеральным планом Москвы. Мы прекрасно понимали, что рядом – перегруженный Волгоградский проспект. Поэтому в рамках нашего проекта появится его «дублер», который выйдет в Печатники. Также мы построим 15 тыс. парковочных мест. Помимо прочего они будут выполнять и роль перехватывающих парковок. Это будут подземные стоянки с выездами на Третье кольцо и Волгоградский проспект. Кроме того, сейчас в районе станции метро «Текстильщики» строится Четвертое транспортное кольцо, к которому мы также подведем развязки. Все десять корпусов комплекса будут объединены единой подземной частью, где разместятся галереи с кафе и магазинами. Туда будет вести новый выход из метро. Человек сможет выйти из подземки и спокойно – под крышей – добраться пешком до своего офиса, абсолютно не завися от погодных условий. Так что, когда через 5-7 лет «Метрополия» откроется, транспортных проблем не будет.

 – Пять лет? Это рекордные сроки для проекта такого масштаба. Уложитесь?

 – Не вижу причин не успеть. Мы планируем шесть фаз строительства комплекса. В зависимости от потребностей рынка мы даже можем их ускорять и оперативно подтягивать необходимую инфраструктуру.

 – Высота одной из ваших башен – 400 метров. Сложно строить небоскребы?

 – Мастер-план комплекса разработала японская компания Nikken Sekkei. На сегодняшний день это компания номер один в мире по проектированию высот­ных зданий. У нее столетняя история, и за плечами – огромный опыт работы во многих странах: Японии, Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае… При этом практически все проекты, которые созданы Nikken Sekkei, были воплощены в жизнь. Большинство проектировщиков и даже многие звезды мировой архитектуры похвастаться этим не могут.

 Кстати, в процессе разработки проекта «Метрополии» выяснилось, что строительные нормы в России гораздо жестче, чем в других странах. Здесь наша страна превосходит даже Японию с ее сейсмической активностью.

 – И все-таки, почему для создания проекта вы выбрали именно японскую компанию?

 – Рассматривались разные кандидатуры. Но дело в том, что у нас более трех лет работает представительство в Японии. Мы видели, какие потрясающие современные деловые комплексы строят в Токио. И нам захотелось, чтобы проект такого же уровня появился и в России.

 Поэтому мы выбрали японскую архитектурно-инжиниринговую компанию с мировым именем. Между прочим, было не так-то просто заполучить ее для участия в нашем проекте. Специалисты Nikken Sekkei очень тщательно все взвешивали, неоднократно приезжали в Москву, подробно изучали все на месте… И только потом дали согласие.

 У Nikken Sekkei огромный штат инженеров и архитекторов. Поэтому они очень оперативно решают задачи по проектированию комплексов любой сложности. У этой компании есть множество революционных ноу-хау. Например, они разработали уникальные решения, позволяющие экономить до 60% энергии при освещении и отоплении здания. Эти технологии будут использоваться при строительстве «Метрополии».

 – Во что обойдется строительство комплекса? И кто основной инвестор?

 – Потребуются инвестиции порядка 4 млрд. долларов. Пока проект на 100% принадлежит нам – Группе компаний «Метрополь». Но мы открыты для диалога, поэтому не исключаем привлечение и других инвесторов.

 – Сейчас подавляющее большин­ство российских компаний, занимающихся строительством офисов, действует по очень простой схеме. Она похожа на ту, что используется в новостройках. Строитель распродает офисные площади на стадии котлована, завершает проект и умывает руки. Считается, что наш бизнес, как и население, во что бы то ни стало стремится обзавестись собственной «жилплощадью». Поэтому строители редко используют схему со сдачей своих зданий в аренду. Вы работаете по той же схеме?

 – У нас другой план. Мы как раз не хотим распродавать площади. Вместо этого мы создадим управляющую компанию. Она займется эксплуатацией и сдачей в аренду всего комплекса зданий. Идея в том, чтобы продавать доли или акции именно управляющей компании. Что это даст? Ее акции можно будет вывести на биржу, провести IPO. Таким образом, капитализация проекта будет увеличиваться. А заодно мы привлечем множество инвесторов. Для России это пока что необычная модель. Но рынку надо расти и подниматься над простыми схемами, предполагающими, условно говоря, розничную продажу офисных площадей.

 – В России огромный дефицит офисных площадей. Неудовлетворенного спроса хватит лет на тридцать «стахановского» строительства. И отнюдь не только в Москве. Есть ли у вас планы начать застройку в регионах?

 – Мы уже там работаем. Например, возводим недвижимость в Бурятии. Это достаточно большая программа. Политика очень простая: мы начинаем строить в тех регионах, где наша компания уже присутствует. Там, где у нас есть какой-то другой, нестроительный, бизнес.

 – Другой ваш масштабный проект – «Остров Св. Марка». Поразительно: российская компания обустраивает в Адриатическом море собственный остров площадью в 30 гектаров… Сколько он стоил?

 – Остров принадлежал сербской туристической компании «Путник». Это очень известная на Балканах фирма, созданная в 1923 г. и владеющая сетью отелей по всей бывшей Югославии. Что-то вроде нашего «Интуриста». Когда-то остров Св. Марка у «Путника» арендовала французская компания «Клаб Мед». Затем в Югославии началась война. В связи с этим остров долго пустовал. Когда жизнь в стране вернулась в нормальное русло, оказалось, что «Путник» – банкрот.

 Год назад Группа «Метрополь» приобрела «Путник» за 42 млн. евро. Компания была в плохом состоянии. У нее были долги в 11 млн. евро – в том числе по налогам и по зар­плате. Сейчас мы приводим в порядок отчетность. В первую очередь заплатили наконец людям зарплату. Дополнительные инвестиции в компанию составили более 35 млн. евро.

 В наших планах – развивать как сам остров Св. Марка, так и туристическую сферу в Сербии и Черногории, в целом на Балканах. А остров – замечательный, один из самых красивых на Адриатике. Бока-Которская бухта, где он расположен, занесена в список мирового природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Вдобавок он находится в очень удобном месте – в тихом заливе, недалеко от побережья. До Тиватского международного аэропорта – 15 минут езды. А оттуда час лета до Рима и Будапешта, три часа – до Москвы.

 Остров Св. Марка в данное время необитаем. Поэтому мы «спланировали» его буквально с нуля. В этом нам помогла французская компания, которая уже делала подобные проекты в Италии, Франции, ОАЭ. На острове появятся отель, 240 частных вилл. Причем мы ни в коем случае не планируем застраивать весь остров. Мы хотим сохранить его уединенность и первозданную красоту. Площадь застройки составит всего 15% территории.

 – Интересно, как ваши начинания смотрятся на мировом фоне?

 – Я только что вернулся с выставка MIPIM, которая проходила в Каннах. Это – главный смотр достижений мировой архитектуры, где собираются ведущие мировые компании, крупные инвесторы. Наши проекты – и «Метрополия», и «Остров Св. Марка» – вызвали огромный интерес. На наших стендах побывало очень много посетителей – бизнесменов, строителей, архитекторов. И ни один не остался равнодушным.

Справка

Деловой район «Метрополия»

РАЙОН будет расположен на территории в 21 га, в 3 км от центра Москвы, на пересечении Волгоградского проспекта и Треть­его транспортного кольца. Объем инвестиций в проект – около 4 млрд. долларов. Комплекс включает 700 тыс. кв. м офисной недвижимости класса А, 80 тыс. кв. м торговой недвижимости, 80 тыс. кв. м апартаментов и 40 тыс. кв. м отелей категории «3-4 звезды».

 «Метрополия» состоит из 10 башен. Высота центральной башни – 400 метров. Находящиеся рядом с ней 9 зданий, расположенные по спирали, образуют единое пространство, которое, подобно цветку лотоса, открывается на восток, навстречу восходящему солнцу. Мастер-план комплекса разработала одна из крупнейших архитектурно-инжиниринговых мировых компаний – японская Nikken Sekkei, основанная в 1900 году. За свою историю она спроектировала более 20 тыс. объектов. «Метрополия» – первый ее крупный проект в России.

«Остров Св. Марка»

 САМЫЙ большой остров Бока-Которской бухты, которая расположена в южной части Тиватского залива Адриатического моря, у юго-восточного побережья Черногории. Неподалеку расположены культурные и исторические центры древнеримской эпохи и Средневековья, а также легендарный остров Святого Стефана.

 На территории в 30 га планируется создать уникальное пространство для комфортного отдыха. При проектировании и строительстве особое внимание уделено контролю за сохранением природной среды. Северная часть острова останется нетронутой, и здесь гости смогут насладиться естественным ландшафтом. К 2010 г. на острове будет построено 93 тыс. кв. м недвижимости, в том числе: 240 частных вилл, апартаментов и таун-хаусов класса de Luxe; отель со СПА-центром, банкетным и конференц-залами и казино; дет­ский парк развлечений; бутики и художественная галерея; 5 ресторанов; яхт-клуб с причалом на 148 яхт; спортивные площадки и теннисные корты; вертолетные площадки; пляжи с открытыми барами и водными аттракционами.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//В мире

Доктор военных наук: выход Америки из ДРСМД приведет к печальным последствиям для России

Доктор военных наук: выход Америки из ДРСМД приведет к печальным последствиям для России

США приостановили участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Какие последствия будет иметь данный шаг для России и Европы, рассказал доктор военных наук, профессор Василий Лата.

//В мире

Сенатор Франц Клинцевич оценил доклад Мюллера о доказательствах сговора Трампа с Россией

Сенатор Франц Клинцевич оценил доклад Мюллера о доказательствах сговора Трампа с Россией

Член комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич историю с доказательством сговора президента США Дональла Трампа с Россией "большим блефом элит США".

//В мире

США начали противодействовать энергопоставкам России в страны ЕС

США начали противодействовать энергопоставкам России в страны ЕС

Американские власти начали противодействовать энергопоставкам России в страны ЕС. Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Тимошенко отказывается от данного обещания "вернуть Крым" сразу же после выборов

Тимошенко отказывается от данного обещания "вернуть Крым" сразу же после выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко признала, что Украина не сможет себе "вернуть Крым" сразу же после выборов президента. Выборы на Украине пройдут 31 марта.

//В мире

Глава ЛНР огласил обязательное условие завершения гражданской войны на Украине

Глава ЛНР огласил обязательное условие завершения гражданской войны на Украине

Глава ЛНР Леонид Пасечник обозначил обязательное условие прекращения гражданской войны на востоке Украины. Соответствующее заявление политик сделал во время прямой линии с жителями Луганской области.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии погибли трое российских военнослужащих

В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии погибли трое российских военнослужащих

В Сирии в конце февраля во время обстрела боевиками погибли трое российских военнослужащих. Об этом Минобороны стало известно только сейчас. Долгое время информация о гибели военных не поступала в военные ведомства.

//Спорт

30-летний ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры

30-летний ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры

Ирландский боец смешанного стиля (ММА), экс- чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры. Ему сейчас 30 лет.

//Политика

Пора уже реально бороться с коррупцией. Часы пробили!..

Пора уже реально бороться с коррупцией. Часы пробили!..

«Вы хотите, чтобы депутаты, члены СФ ходили в дешевых костюмах и пластиковых часах?» — открыто заявил член Совета Федерации РФ Андрей Клишас, на руке у которого красовались часики стоимостью 18,5 млн руб. Чиновников уже предлагали тестировать на склонность к коррупции

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//В мире

Появилось видео уничтожения ВСУ пулеметной точки и грузовика ополченцев Донбасса

Появилось видео уничтожения ВСУ пулеметной точки и грузовика ополченцев Донбасса

В интернете появилось видео уничтожения киевскими военными пулеметной точки ополченцев Донбасса. Данным роликом со своими подписчиками поделился Анатолий Штефан, офицер Вооруженных сил Украины.

//Новости СМИ2

//Общество

Священник РПЦ Димитрий Смирнов предвидит: в России через 30 лет не останется русских

Священник РПЦ Димитрий Смирнов предвидит: в России через 30 лет не останется русских

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов предвидит, что через 30 лет в России не останется русских, государству русскому осталось лет 30.

//Криминал

Коллектор из Хабаровска опорочил честь дочери должника в сети

Коллектор из Хабаровска опорочил честь дочери должника в сети

В Хабаровске коллектор угрожал своему должнику за то, что он вовремя не смог погасить долг. Коллектор выложил в сеть коллаж, совершив преступление в отношении несовершеннолетней девочки.

//Общество

В керченской тюрьме одаренные зеки освоили ковку мангалов и сборку светодиодных светильников

В керченской тюрьме одаренные зеки освоили ковку мангалов и сборку светодиодных светильников

По словам заместителя начальника исправительного учреждения №2, зеки вовсю стараются, чтобы не посрамить родную тюрьму. Помимо пошива постельных принадлежностей и ковки мангалов в колонии освоили сборку как бы долговечных светодиодных светильников.

//Общество

Суд приговорил в Севастополе к штрафу командира военной части, заставившего моряка съесть сигарету

Суд приговорил в Севастополе к штрафу командира военной части, заставившего моряка съесть сигарету

Севастопольский суд приговорил к штрафу одного из командиров военной части. Он заставил моряка, который курил на посту, съесть сигареты и избил еще двоих моряков за ненадлежащее несение службы

//Шоу-бизнес

Вдова Караченцова Людмила Поргина перенесла операцию

Вдова Караченцова Людмила Поргина перенесла операцию

Вдова легендарного актера Николая Караченцова актриса Людмила Поргина попала в больницу. Актриса упала на даче в ближнем Подмосковье и сломала руку. Перелом оказался сложным. Пришлось оперировать.

//В мире

В команде Порошенко придумали способ победить Зеленского на выборах президента

В команде Порошенко придумали способ победить Зеленского на выборах президента

В команде Петра Порошенко придумали способ победить шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на страницах отечественных СМИ.

//Новости партнеров

//Политика

Тимошенко не понимает Зеленского как политика, но уважает как человека

Тимошенко не понимает Зеленского как политика, но уважает как человека

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сказала, что не понимает шоумена Владимира Зеленского как политика. Но отметила, что очень уважительно относится к Зеленскому и считает его талантливым артистом.

//Общество

В России зависимых от запрещенных средств могут лишить права управлять автомобилем

В России зависимых от запрещенных средств могут лишить права управлять автомобилем

Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов рассказал, что МВД рассматривает вопрос лишения граждан, зависимых от запрещённых веществ, права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.

//Общество

Доклад директора роддома в Башкирии о средней зарплате врачей насмешил медперсонал

Доклад директора роддома в Башкирии о средней зарплате врачей насмешил медперсонал

В Башкирии обсуждают доклад директора Салаватского роддома о зарплатах медицинского персонала. Цифры, которые назвала руководитель частного роддома, рассмешили медиков. Роддом недавно стал частным.

//В мире

Пентагон успешно испытал две противоракеты

Пентагон успешно испытал две противоракеты

В США испытали две противоракеты наземного базирования, успешно сбив межконтинентальную баллистическую ракету. Это были первые залповые испытания. Против МБР были одновременно запущены две противоракеты.

//Здоровье

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств

Специалисты в области кардиологии дали советы по быстрому снижению артериального давления без лекарственных препаратов. Данные рекомендации перечислены в публикации, появившейся в российском интернет-сегменте.

//Криминал

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен в центре Москвы

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен в центре Москвы

Кусок кабеля правительственной связи украден неизвестными из коллектора возле Кремля в центре Москвы. Об исчезновение фрагмента кабеля стало известно в понедельник, 25 марта, днем.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

Китайский Нур-Султан
3

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш
4

У полпреда президента в УрФО Николая Цуканова умер сын
5

Борис Гребенщиков высказался о творчестве певицы Монеточки

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры