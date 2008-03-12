Фабрики положили на музыку

Нет клавиш – нет денег

КОМУ на Руси живется хорошо, так это производителям гуслей и балалаек. В начале века фабрики народных инструментов неожиданно обрели второе дыхание. Например, комбинат при Фонде им. Чайковского продает до 2 тыс. домр и балалаек ручной работы в год. Цены ошеломляют. Сделанные на заказ балалайки стоят от 15 тыс. рублей. Гусли – от 100 тысяч. «Несмотря на высокую стоимость, очередь на наши гусли растянулась до 2009 г.», – радуются на комбинате.

В чем секрет успеха? Гусли, домры и балалайки делают только в России. Вот западные коллекционеры и скупают раритетный товар. Но остальным российским производителям инструментов не позавидуешь. Им приходится сражаться с иностранцами не на жизнь, а на смерть.

Порой – с летальным исходом. Особенно несладко пришлось российским производителям фортепьяно. В СССР ежегодно выпускали 50 тыс. этих инструментов в год. Сейчас в России изготавливают… по 500 пианино в год. До наших дней дожили только два клавишных производства. Это калужская фабрика «Аккорд» и московская «Лира». Их спас побочный бизнес. «Лира» долгие годы пробавлялась деревообработкой. «Аккорд» подрабатывал… уборкой мусора. «Если бы мы не делали ничего, кроме выпуска пианино, мы бы не выжили, – делится наболевшим гендиректор фабрики Алексей Кузнецов. – В 1990-е годы нашим мастерам пришлось заниматься уборкой города».

Сейчас ситуация выправляется. Хотя фортепьяно российского производства стоят недешево (от 62 тыс. руб.), заказы на них растут. Как рассказали «АН» директора комбинатов, инструменты вновь начали заказывать школы. Появилось немало покупателей из стран СНГ – там своего производства клавишных не осталось совсем.

Начался подъем и у российских производителей труб и тромбонов. В Петербурге очнулся от комы «Завод духовых музыкальных инструментов». По сути, это единственное профильное предприятие в стране. «Чтобы выжить, пришлось закрыть производство деревянных духовых инструментов», – сетует начальник отдела внешнеэкономической деятельности завода Инга Агаджанова. Нет больше и российских саксофонов. Но все-таки завод выжил. Он даже начал активно работать на экспорт. Российские трубы пользуются спросом в США, Японии и Европе.

Игра под фанеру

И ВСЕ же фортепьяно, трубы и балалайки интересны в основном профессиональным музыкантам и ученикам спецшкол. Самый популярный в народе инструмент – гитара. По данным компании «Музторг», россияне тратят на «шестиструнные» и аксессуары к ним более 7,5 млрд. рублей в год. Это больше, чем на все остальные инструменты, вместе взятые. Покупают в основном «полупрофессиональные» гитары по цене от 3 до 6 тыс. рублей.

Казалось бы, наши производители должны чувствовать себя здесь как рыба в воде. Работает множество гитарных фабрик – в Санкт­Петербурге, Ижевске, Кунгуре, Бобровске… Но спрос на российские инструменты невелик. Российские фабрики выпускают 10–15 тыс. гитар в год. Это приносит им 50–60 млн. рублей. Сумма кажется внушительной, но на деле 99% клиентов предпочитают импортный товар.

Причина – в невысоком качестве отечественных шестиструнных. За те же 2–4 тыс. руб. можно приобрести более приличную гитару азиатского или восточноевропейского производства. За 5 тыс. руб. – неплохой инструмент из Испании или Германии. Их делают из натурального дерева. Российские изделия стоят от 1,5 тыс. рублей, но большинство моделей строгают из фанеры и шпона. Звук у них совсем не тот…

А вот электрогитар отечественные заводы вообще не делают. «Эти инструменты в России изготавливают только вручную, не более пятисот в год», – рассказывает гитарный мастер Александр Шамрай. Зато у нас развивается производство гитарных аксессуаров – чехлов, усилителей и струн. По статистике, эти «примочки» обходятся музыканту примерно во столько же, сколько стоит сама гитара. Мы уже сейчас изготавливаем аксессуаров почти на миллиард рублей в год и продолжаем теснить иностранных производителей. Что уже неплохо.

Отзвуки былого величия

СОВЕТСКАЯ музыкальная промышленность поражала размахом. В 1990 г. в России произвели 57 тыс. роялей и фортепьяно, 40 тыс. альтов и скрипок, 50 тыс. аккордеонов и… 742 тыс. гитар и балалаек. Сегодня в стране не выпускают и сотой части того объема. Производство фортепьяно за 20 лет снизилось в 100 раз, аккордеонов – вообще прекратилось. Даже скрипки мы закупаем в Китае.