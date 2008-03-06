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Магистраль над провалом

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Магистраль над провалом
Председатель Комиссии Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности сенатор Оганес Ога

Стройка двух веков

ПЕРВЫЕ работы по «Белкомуру» – магистрали Белое море – Коми – Урал, начались еще в середине 1930-х годов. Северной угольно-металлургической базе нужна была транспортная артерия. Дешевой рабочей силы – заключенных – было в достатке. Они и построили первый участок: Котлас – Воркута.

 Некоторый интерес к магистрали снова возник в 60-е годы, вместе с идеей превратить Архангельский торговый порт в глубоководный, круглогодичный. Но предполагаемые огромные затраты идею похоронили, а вместе с ней и проект «Белкомура».

 К 2003 г. мало кто сомневался, что «Белкомуру» не бывать. Но в сентябре 2007-го о магистрали вспомнили, причем на самом высоком правительственном уровне. Проект «Белкомура» уже вошел в стратегический план развития компании «Российские железные дороги» до 2030 года.

 Инвестиционная заявка по магистрали будет участвовать в конкурсе господдержки проекта за счет Инвестиционного фонда России. Если конкурс будет выигран, строительные работы могут начаться уже через два­три года и полностью завершатся к 2015-му.

 В мае 2007 г. была создана «Межрегиональная инвестиционная компания «Северо­Запад – Прикамье». Администрации трех регионов уже вложили в будущий «Белкомур» по 25 млн., а частные инвесторы – 75 млн. рублей. В целом общий объем инвестиций, привлекаемых по модели частно-государственного партнерства, составит порядка 400 млрд. руб. (из них государственные деньги – 100 млрд. рублей).

 По словам сенатора от законодательного собрания Пермского края, председателя Комитета СФ по экономической политике, предпринимательству и собственности Оганеса Оганяна, проект прошел предварительное согласование со всеми ведомствами РФ. Если «Белкомур» попадет в программу Инвестфонда, то на реализацию проекта будет выделено около 100 млрд. руб. в зависимости от окончательной протяженности магистрали. «Оптимизм внушает то, что со всеми руководителями правительства, министерств и ведомств, с которыми разговаривали, – мы везде находим понимание и поддержку, – рассказал г­н Оганян. – Наша заявка в стратегических расчетах правительства есть. Все решения будут приняты на заседании правительства ближе к осени этого года».

 Помимо прочего ведется работа по переходу «Северо­Запад – Прикамье» из ООО в ОАО. Нынешняя форма собственности не предназначена для столь масштабного проекта, говорят его участники. Переход в акционерное общество позволит не размывать активы в случае выхода участников или привлечь средства путем проведения IPO.

 По оценкам экспертов, окупится магистраль уже за 6 с половиной лет эксплуатации. «Белкомур» даст возможность регионам Сибири и Урала выйти к Архангельску, Мурманску и портам Финляндии по кратчайшему пути, а в перспективе свяжет Северную Европу со странами Средней Азии и Дальнего Востока.

 Магистраль «Белкомур» претендует на включение в состав сети международных транспортных коридоров. Среди железных дорог России, имеющих преимущественно широтное направление (запад – восток), 1300 км путей «Белкомура» станут уникальной меридианной транспортной осью север – юг.

Север – юг

 СТРОИТСЯ «Белкомур» двумя участками. Сначала – северный участок, железнодорожные линии Архангельск – Сыктывкар протяженностью 672 километра. Параллельно строительство развернется на южном участке Сыктывкар – Гайны – Соликамск, который соединит Сыктывкар с Транссибом. Ввод в эксплуатацию северного участка магистрали обеспечит сокращение пробега грузов на 160–420 км и даст выход к морским портам Архангельска и Мурманска.

 Сооружение южного звена сократит пробег грузов на 390–800 километров. Это будет кратчайший путь из Республики Коми на Урал и, прямой выход грузов с Урала к северным портам. Всего же, по оценкам губернатора Пермского края Олега Чиркунова, объем будущего грузопотока «Белкомура» составит 24 млн. т ежегодно.

 Сейчас грузы накапливаются в основном в Березниковско-Соликамском узле. Не лучшим образом обстоят дела и с основным российским северным торговым портом Архангельский. Зимой там необходима дорогостоящая ледокольная проводка, у порта – недостаточно глубокий фарватер, не развиты подъездные пути. Необходим новый порт. Новое место для его строительства найдено – губа Сухое море.

 Но к новому порту еще надо подвести подъездные пути и железную дорогу. Все эти работы входят в нынешний проект «Белкомура». Теперь он – больше чем железнодорожная магистраль. Это комплексный план развития трех российских регионов и оздоровления их самых проблемных зон.

Природа не терпит пустоты

 ОСНОВАННЫЙ в 1932 г. город Березники строился прямо над разрабатываемым месторождением калийно-магниевых солей. За это время были вырыты сотни метров шахт. И город с населением в 150 тыс. человек в буквальном смысле повис в воздухе.

 В октябре 2006 г. насыщенные солью грунтовые воды прорвались в закрытую шахту рудника компании «Уралкалий». В результате прямо в жилой части города произошел провал грунта площадью 18 тыс. кв. метров. Под угрозой оказалось 29 жилых домов, две школы, два детских сада, газопровод до ТЭЦ-10 и участок железной дороги. Край провала находился примерно в ста метрах от полотна.

 Специальная правительственная комиссия по предотвращению негативных последствий аварии была создана в январе прошлого года. Однако ликвидация последствий в проваливающихся Березниках шла не слишком расторопно.

 13 ноября 2007 г. ситуация в корне изменилась. На расширенном заседании Госсовета в Красноярске президент Путин потребовал решительных действий.

 Городские власти моментально очнулись. Из зоны риска, где находится почти 109 тыс. кв. м жилья, в срочном порядке началось переселение жителей. Сейчас в новом микрорайоне Усольский строятся малоэтажные дома, муниципалитет выкупает квартиры, находящиеся в собственности граждан, и выплачивает денежные компенсации.

 Спустя ровно три месяца после выступления Владимира Путина был открыт шестикилометровый обходной путь. Дорогу построили в рекордно короткие сроки, хотя она проходила через леса первой категории. В другой ситуации одно только получение разрешения заняло бы куда больше времени. Теперь двухколейка ежедневно перевозит свыше 55 тыс. т грузов.

 Но это лишь временная мера. Чтобы полностью обезопасить движение в районе промышленного узла, необходимо проложить ветку Соликамск – Яйва в 53 километра.

 «То, что сегодня сделано, – это промежуточный этап огромной работы, которая предстоит в дальнейшем», – отметил губернатор Пермского края Олег Чиркунов, принимая участок.

 РЖД выделило на строительство около 450 млн. рублей. Общая стоимость 53 км обхода превысит 9 млрд. рублей. По словам главного инженера Свердловской железной дороги Игоря Набойченко, проектирование участка почти закончено и уже в марте должно начаться его строительство – ввод в эксплуатацию этой дороги запланирован на 2010 год.

Аргументы воссоздателей «Белкомура»

 ЕЩЕ на стадии планирования эксперты пришли к выводу, что участок Соликамск – Яйва может выполнить сразу две функции: не только обогнуть опасную зону, но и вывести из транспортного тупика весь узел. Для этого обход нужно соединить с магистралью «Белкомур», продлив последнюю за Каму. Таким образом, будет создана линия вывоза грузов из Березниковско-Соликамского узла. Это позволит снизить риски в зоне возможных провалов.

 «Присоединение обходной ветки к «Белкомуру» незначительно удорожает проект», – считает глава «Межрегиональной инвестиционной компании «Северо­Запад – Прикамье» Юрий Демочкин.

 В будущем «Белкомур» может понадобиться Пермскому краю как источник топлива. Сегодня это на 94% – природный газ. По территории края проходит 15 ниток магистральных газопроводов, также есть небольшие объемы местного газа от нефтяных предприятий. Однако в будущем «Газпром» предполагает сократить потребление газа в электроэнергетике – и понадобится уголь. Тогда-то и станет актуальной доставка по «Белкомуру» энергетического угля из Печорского бассейна.

 Большими объемами грузопотока могут обеспечить «Белкомур» и предприятия Березниковско-Соликамского промышленного узла. Комбинат «Сильвинит» экспортирует калийные удобрения в Китай, Индию, Европу и Латинскую Америку. В число лидеров мирового рынка калийных удобрений входит «Уралкалий», на территории которого и случился обвал.

 «Метафракс» экспортирует промышленные смолы в пятьдесят стран. Соликамский магниевый завод продает в Скандинавию цветные металлы, а Чусовской металлургический завод – чугун.

 Важной статьей станет и экспорт древесины в Финляндию и Швецию: по прогнозам, в будущем он составит до 90 тыс. куб. высушенной древесины в год. Промышленность в регионе развивается активно. Уже через пять лет объем грузов, которые потребуется вывезти, вырастет на 30–40%. Без «Белкомура» не справиться.

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