Рецепт красоты от Барбары Брыльска

БУДУЩАЯ звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска родилась в местечке Скотники в районе Лодзи. Время было послевоенное, тяжелое, бедное. Мама Барбары шила, а отец работал слесарем. С дет­ства девочку приучали к труду, воспитывали в строгости. У ее родителей была мечта – чтобы Барбара окончила художественный лицей. Последняя копейка в доме шла на будущее образование. И Барбара от всей души старалась не подвести родных, упорно трудилась. Когда директор лицея увидел ее выступление на прослушивании, то пришел в полный восторг и уговорил девушку поступить в Лодзинскую высшую театральную школу. Огромный талант, учеба в театральной школе и природная настойчивость дали о себе знать – уже в 15 лет Барбара сыграла первую эпизодическую роль в кино. Настоящий успех пришел к ней с фильмом Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

– Барбара, как вы попали в знаменитую картину, которая сделала легендарными всех ее участников – но особенно вашу героиню?

– В «Иронию судьбы» я попала случайно. Мне позвонил сам Эльдар Рязанов и пригласил на пробы. Мой приезд вызвал сопротивление и ревность со стороны российских актрис, но Рязанов успокоил меня и сказал, что я – лучшая. При прочтении сценария меня удивил сюжет, так как в Польше нет такой традиции – ходить в баню.

– Интересно ваше мнение по поводу современного российского кино...

– Я не хожу в кино и почти не смотрю фильмов. На это нет ни времени, ни желания. Знаете, меня интересует уже совсем другое – природа, тишина. Не хочется ничего ни слышать, ни видеть – той суеты, которая происходит в мире. А современные фильмы… Они, может быть, очень хорошие с профессиональной точки зрения, но они мне уже не нужны. Моя жизнь – один большой фильм. И хотя говорят, что мы учимся до конца жизни, боюсь, я уже ничему не научусь. Меня это не развлекает. Я не самоуверенна, просто это уже не мое. Не смотрю фильмы и телевизор, а копаюсь в земле – живу полгода на даче и, уезжая на работу, возвращаюсь на дачу.

Однако вместе с громкой славой «Иронии судьбы» к молодой и талантливой красавице акт­рисе вместе с многочисленными предложениями съемок пришли страшнейшие жизненные невзгоды. Барбара трижды была замужем, но ни с одним мужем долгой и счастливой жизни не сложилось… От второго мужа у актрисы родилось двое детей. Красавица дочь Барбара и сын Людвиг. Брыльска и ее супруг так сильно любили друг друга, что хотели повториться в детях, дав им свои имена. Но на семью свалилось страшное несчастье – дочь Барбара, модель и начинающая актриса, в 21 год погибла в автокатастрофе. Для Брыльска это был конец света. Актриса три года плакала каждый день, жила на таблетках. Однажды в ее квартире раздался телефонный звонок. Утирая слезы, Барбара сняла трубку. «Мама, это я, твоя дочь. Мне тяжело смотреть, как ты плачешь. Пожалуйста, не плачь больше, я страдаю», – сказал ей голос дочери… Мистика? Или спасение свыше? Барбара перестала плакать, взяла себя в руки и продолжила борьбу в самом необычном и сложном испытании любого человека – жизни.

– Барбара, а что вы хотите изменить в своей жизни сегодня? И какое у Барбары Брыльска самое главное желание на данный момент – в творчестве, в жизни?

– На вопрос «что вы хотите изменить в своей жизни?» я отвечу так: она мне изменяет (улыбается). Я – домашняя кошка, обожаю сидеть дома, уют и тепло. И с удовольствием приглашаю гостей к себе в дом. Люблю готовить, угощать и сидеть дома. На работу в разные точки мира уезжаю только для того, чтобы жить, зарабатывать деньги. И сегодня я путешествую и работаю уже не с такой охотой, как преж­де, – очень устала. Думаю, вы это понимаете – в моем возрасте надо отдыхать, лечиться, размышлять о жизни… Но нашей пенсии хватит только на туалетную бумагу и на мыло. Значит, некогда отдыхать и лечиться, надо работать. Вот и ответ на вопрос о моем желании: иметь день­ги и не работать (улыбается).

Сегодня Барбара снимается в кино, принимает огромное участие в благотворительности. В 2008 г. на экраны кинотеатров выходит фильм «Адмиралъ» с Константином Хабенским, Егором Бероевым, Сергеем Безруковым и Барбарой Брыльска. В свободное время Барбара, как и все женщины, любит готовить, обожает домашний уют. Как и ее героиня из «Иронии судьбы», Барбара – настоящий кулинар: готовит блюда из рыбы, пирожки с грибами и капустой, красный борщ, телятину «карри» с ананасами и шампиньонами. Настоящий хит Барбары – гречневая каша, от которой невозможно оторваться. «Сначала варим гречку обычным способом – в подсоленной воде, – говорит Барбара. – А потом замачиваем изюм в горячей воде, чтобы он распарился, нарезаем грецких орехов, добавляем оливкового масла и черного перца. Все это кладем в кашу. Чем больше орехов и изюма, тем вкуснее... Это блюдо не только вкусно, но и полезно!»

– Барбара, вас считают одной из самых красивых женщин не только Польши, но и России. Вы потрясающе выглядите! Каким образом вам это удается – есть ли у вас свой рецепт красоты?

— Многие спрашивают, как я отношусь к пластической хирургии. Я прибегала к ее помощи, отрицать не буду, да это и глупо. Возможно, придет момент, когда я снова пойду к хирургу, но сейчас мне этого делать не хочется. От ухаживания за собой тоже нужно отдыхать. На самом деле я не схожу с ума по всем этим многочисленным манипуляциям с красотой. Предпочитаювизитам в салоны красоты и к пластическим хирургам домашний уход – лечебные маски, специальная антивозрастная косметика. Это несложно и эффективно. Домашний уход и легкий макияж – вот мой рецепт красоты (улыбается).