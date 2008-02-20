Новинка книжного рынка «Мечта идиота»

Стихотворение из книги «Мечта идиота»

Как будто книгу разорвали.

И не понять теперь уж нам,

Каков сюжет, и кто герои,

И смысл в чем, и где финал?

Как будто пересохла речка.

Желтеют ивы от тоски.

И на тенистый берег

Уж не вернутся рыбаки.

Как будто бы у суки

Перетопили всех щенков.

Как будто яблоньку сломали.

Нам не видать ее плодов.

Как будто на могилу сына

Годами ходят старики.

Как будто сон у инвалида.

И в сне он видит две руки.

Как будто бы седой ребенок.

Как будто бы сиротский дом.

Потери горше вам знакомы?

Скорблю я так, как плачет он.

Как будто мы не удержали,

Понять друг друга не смогли,

Во тьме тропинку потеряли

И свой путь к дому не нашли.

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