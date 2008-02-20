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Суворовцам – пирожные, подводникам – вино

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Подготовил Иван ШАПОВАЛ ]

 ЛУЧШЕ и больше паек в суворовских училищах. Там воспитанникам даже пирожные дают. Высококалорийный «сухпай» с плиткой шоколада положен летчикам. Также разнообразным питанием обеспечиваются подводники: на время автономного плавания им положен запас продуктов, насчитывающий 145 наименований. Только подводникам во время боевого похода за обедом наливают по 125 г красного сухого вина. В Чечне спецподразделениям, воюющим в горах, дополнительно выдают сало, масло, печенье, соки, копченую колбасу.

 Впрочем, все познается в сравнении. Как кормят солдат в зарубежных армиях и как у нас?

 Самый калорийный рацион у военнослужащих украинской армии – 4335 килокалорий. Поневоле поверишь в байки про сало в шоколаде. Это абсолютный мировой рекорд!

 Российский рацион питания солдата – 4258 килокалорий. Он хоть и уступает немного украинскому по сытности, зато на целых три килокалории превосходит энергетическую ценность меню обычного американского солдата – 4255 килокалорий.

 Среднесуточный паек солдата армии США выглядит так. Хлеб пшеничный – 340 г, кукурузные изделия – 35 г, крупы, бобы, горох – 70 г, кекс, крекеры – 20 г, макаронные изделия – 40 г, мясо – 300 г, бекон, ветчина – 60 г, колбасные изделия – 30 г, жиры, маргарин – 40 г, масло растительное – 10 г, масло коровье – 20 г, молоко свежее – 230 г, молоко сгущенное – 35 г, творог – 60 г, сыр – 35 г, сахар – 100 г, картофель – 390 г, яйца – 1 в день. Кроме того, в спецподразделениях дополнительно выдают фрукты 5 раз в день, шоколад, ореховое масло, какао и мороженое.

НАША СПРАВКА

Нормы продовольственного обеспечения военнослужащих и некоторых других категорий лиц в мирное время.
Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. №946
Норма №1 (общевойсковой паек)

Наименование
продуктов
Количество
(в граммах) на одного
человека
в сутки
Наименование
продуктов
Количество
(в граммах)
на одного
человека
в сутки
 Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта 300 Перец 0,3
 Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта 350 Горчичный порошок 0,5
 Мука пшеничная 1-го сорта 50 Дрожжи хлебопекарные прессованные  0,5
 Крупа разная, бобовые 120 Уксус 2
 Макаронные изделия высшего сорта 30 Томатная паста 6
 Мясо 250 Картофель и овощи свежие – всего 900
 Рыба потрошеная без головы 120  в том числе: 
 Масло растительное
 30 Картофель 600
 Масло коровье 45 Капуста 120
 Молоко коровье (миллилитров)
 150 Свекла 30
 Яйцо куриное (штук)
  1 Морковь 40
 Сыр сычужный твердый  10 Лук 50
 Сахар 65 Огурцы, помидоры,   тыква, кабачки
 60
 Соль поваренная пищевая 20  Соки плодовые и ягодные (миллилитров) 100
 Чай 1
 Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив)  10
 Кофе натуральный растворимый 1,5
 Поливитаминный препарат (драже)* 
 1

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