Где крыша дома моего?

ГЕНЕРАЛЫ-тыловики бодро сыпали радужными цифрами. Так, для 12 700 семей квартиры были возведены по плану капитального строительства Минобороны России. 6400 семей приобрели жилье за счет реализации государственных жилищных сертификатов. Реализация президентской программы «15+15» позволила получить жилье еще 12 100 счастливчикам. Почти 10 тыс. семей получили квартиры за счет так называемого повторного заселения помещений.

Впрочем, гладко было на бумаге… В реальности «квартирный вопрос» навис над Вооруженными силами РФ как некий дамоклов меч, который реально грозит их будущему. Очередь на квартиры у военных растянулась без малого на 15 лет. В ней по-прежнему более 100 тыс. «бомжей в погонах».

И помимо кадровых военнослужащих не имеют крыши над головой десятки тысяч уволенных в запас военных пенсионеров. Лишь немногие из них могут рассчитывать на жилищный сертификат, чья реальная стоимость, кстати, зачастую не покрывает и четверти рыночной цены квартиры.

Как заявил на недавней пресс-конференции Президент России В. Путин – не заработала пока и разрекламированная накопительно-ипотечная система обеспечения жильем военнослужащих. И уже за счастье считается, когда молодому офицеру удается снять заветную квартиру не то что недалеко от части, а где-нибудь у черта на куличках. На лучшее денег не хватает. К сожалению, пока весь пар чиновников выпускается в гудок пустых обещаний. Вот только один пример: несколько лет назад порядка 2,5 тыс. квартир было обещано тем, кто проходит службу в столичном регионе, на застраивающемся Ходынском поле. Новые кварталы, возведенные в рекордные сроки, радуют глаз, вот только очередь военнослужащих на жилье в Москве не разгрузилась. Возникает закономерный вопрос: может, стоит вернуться к той практике, что существовала во времена Советского Союза, когда в любом возведенном доме 10% квартир автоматически выделялись на нужды силовых ведомств на безвозмездной основе? Сдается, несильно обеднеют от такого порядка некоторые риэлтерские фирмы и строительные организации, вкладывающиеся в элитные комплексы. Само время предъявляет новые условия и диктует новые правила в решении пресловутого жилищного вопроса.