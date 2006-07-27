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Смотрины малой родины

№ 10(10) от 13.07.2006 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ, Липецк – Москва ]

Смотрины малой родины
Фото ИТАР-ТАСС
Идиллия

ЛИПЕЦК - это город ново­строек с более чем полумиллионным населением. Новостройки пестрят всеми цветами радуги, но чувствуется единство стиля - видно, что главный архитектор города не дремлет. Липецкие дороги и фонтаны заслуживают особого внимания - жители соседних областей обзавидовались. Кстати, дорожные работы в городе и области осуществляют молдаване на немецком оборудовании. Многие прошли обучение в Германии. Фонтаны как символ богатст­ва стали расти как грибы в городских скверах, парках и на площадях года три назад, с избранием нового мэра города. А что - уютненько, придает городу курортный и совершенно нерабочий вид.

Не превышая ско­рости, катят себе чистые новые или почти новые автомобили, отечественные и зарубежные. Пато­логически вежливые водители совершенно распустили пешеходов - не глядя, как учили в школе, налево-направо, шагают себе и стар и млад на зебру перехода, не оборудованного светофором. Как объяснили местные водилы, не пропустить таких себе дороже - гаишники считают это грубейшим нарушением и карают жестоко. То, что мужчины заняты на многочисленных производствах, заметно по отсутствию на дорогах таксистов-«бомбил».

В гостиницах города свободный номер скорее случайность, чем закономерность, они забиты итальянскими специалистами с заводов, выпускающих холодильники и стиральные машины Indesit. Липецк вообще, конечно, с некоторой натяжкой производит впечатление спокойного, благополучного западноевропейского городка с неспешным ритмом жизни. Ни тебе авральных строек - в пять вечера строительство замирает до следующего утра, ни привычной суеты мегаполиса. Бомжи в помойках не копаются, может быть, они, конечно, где-то и есть, но увидеть «вживую» не удалось.

Липецкая аномалия

ПАРАДОКС - в областной администрации журналистам не рады. Такое ощущение, что сотрудники пресс-службы являются носителями гостайны и общение с корреспондентом из Москвы для них граничит с изменой Родине. Можно подумать, что Липецкая область против своей воли попала в список пилотных регионов, где будет обкатываться программа возвращения соотечественников. Вот областная дума примет постановление, тогда и будем разговаривать! Понятно, что сначала необходимо выяснить реальную потребность в рабочей силе, возможности предоставления жилья, финансовые параметры обеспечения программы.

Хотя если судить по цифрам, беспокоиться администрации не о чем. Уровень регистрируемой безработицы в области в начале 2006 г. составил 0,8%. На электронном табло возле площади Победы транслируются бесконечные объявления: «Требуются...» Зарплаты предлагают от 10000 руб. и выше. Такая же бегущая строка украшает и все местные телеканалы. Казалось бы, радоваться надо, но около 13 тыс. рабочих мест будет создано только в особой экономической зоне «Казинка», более 2,5 тыс. человек потребуется для реализации приоритетных национальных и целого ряда крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. Кто займет эти тысячи новых рабочих мест, если действующие производства испытывают голод на квалифицированные кадры? Статистика миграционных процессов пока не показывает сущест­венного улучшения ситуации с трудовыми ресурсами - когда шесть лет назад мигранты компенсировали более половины естественной убыли населения, а приехали тогда свыше 5,7 тыс. человек, казалось, что это уже стабильная и устойчивая тенденция. Ан нет, в минувшем году количество прибывших в область соотечественников уменьшилось более чем в пять раз. Липецкое отделение движения «Наши» отчаянно призывает липчанок иметь не менее трех детей в семье. И что интересно, юные девы на словах готовы к материнским подвигам - почему бы нет, если экономическая ситуация позволит! Но цифры демографических исследований говорят сами за себя - трудоспособное население в городе и области, как и в среднем по всей России, неуклонно сокращается. Теперь одна надежда - на программу добровольного переселения соотечественников.

Истинные «гастарбайтеры»

УЗБЕКИ и таджики - среди них практически нет претендентов на постоянное проживание и гражданство России. То есть программа им не интересна. Главное -
заработать, чтобы содержать многочисленную родню у себя дома. Бахтиер Усмаев -
строитель и, по его словам, специалист по озеленению из Таджикистана: «Мне нужно, чтобы работа была. У меня жена второго ждет. Кишлак у нас маленький, все родственники. Нас здесь одиннадцать человек земляков, до осени работать будем. Заработаем - всем семьям до следующего года хватит. Таким «гастарбайтерам» важно иметь регистрацию и легальную возможность трудиться. Кстати, в Липецкой области они считаются лучшими скотниками. Жители Азии, по словам владельцев сельхоз-пред­приятий, невероятно человечны и заботливы по отношению к подопечным. Опять же, не пьют. А проблема беспробудного пьянства в российском селе стала одним из определяющих бизнес-факторов при реализации крупных проектов в животноводстве, каковых в области предостаточно. «Ну а как же межнациональные отношения, не возникнет ли в Липецкой области проблем с «соотечественниками»? Ведь соседняя Воронежская область прославилась на всю страну неприятием другого цвета кожи и языка?» - «У нас этих проблем не было, нет и не будет, - утверждает Сергей Сорокин, и.о. замначальника Федеральной миграционной службы РФ по Липецкой области. - Работы слишком много, чтобы на глупости время тратить».

Мы уже здесь

К СЛОВУ, с предыдущей волной мигрантов страна обошлась не совсем ласково. 414 семей «вынужденных переселенцев» в благополучной Липецкой области до сих пор стоят в очереди на жилье. Мария, цветущая блондинка, читает глянцевый журнал на немецком языке за столиком в летнем кафе: «Вы откуда?» - «Из Эстонии». - «Как оказались в Липецке?» - «Мы фактически беженцы, уехали в конце 90-х... В Эстонии для меня нет перспективы, все более-менее хорошие места занимают национальные кадры. У меня 2 высших образования, но там я ни на что рассчитывать не могла. Жалко, конечно, - у нас с родителями в Таллине была прекрасная трехкомнатная квартира с гаражом, где даже ворота дистанционно управляемые. Все продали, этих денег хватило здесь на «однушку» и «ракушку». В принципе, я там как-нибудь еще пристроилась бы, но родители не имели никаких шансов». Сегодня из стран Балтии в Россию на ПМЖ почти никто не едет. Кто не смог принять новую латвийскую, литов­скую или эстонскую реальность, давно перебрался в РФ.

Кого ждем?

СПЕЦИАЛИСТЫ из федеральной миграционной службы Липецкой области предполагают, что под действие программы попадут, в основном, граждане Украины и закавказских республик. Их и сейчас множество трудится на просторах России, только на птичьих правах. Для них это шанс более-менее комфортно обустроиться на новой родине. К тому же программа оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, предполагает спринтерскую скорость получения российского гражданства - 1 месяц, вместо ныне действующего полугодового ожидания. А главный вопрос - экономический: людей будут принимать там, где их ждут.

Что получат добровольцы?

ПРОГРАММА, которая начнет действовать с 2007 г., вроде бы предусматривает все нюансы великого переселения народов.

Люди поедут в страну целевым образом, и область обязана обеспечить рабочие места, жилье. Вся ответственность на месте падает на главу принимающего региона.

Государство со своей стороны компенсирует расходы на переезд вместе с нажитым имуществом (семья до трех человек - 1 пятитонный контейнер, свыше трех - 2 контейнера), таможенные платежи и налоги, предоставляет госгарантии и соцподдержку. В стратегически важных приграничных территориях и там, где реализуются крупные инвестиционные проекты, будут выплачиваться «подъемные» - единовременное пособие на обустройство. Иждивенчество сведено к нулю - через два года «подъемные» придется возвращать.

Но, может быть, прагматизм и есть то, что сделает программу добровольного пересе-
ления действенным инструментом спасения страны от вымирания? Счастье -
«человек сытый». Иероглиф в китайском языке именно так обозначает самое желанное состояние души. Логика китайской грамоты очевидна: сытый - значит, есть еда; есть еда - есть и деньги. Есть деньги - есть работа! Чем не счастье?

Аргумент чиновника

СЕРГЕЙ Сорокин, и.о. замначальника ФМС РФ по Липецкой области:
Все хотят за Россию зацепиться легально. Сегодня Россия для них выгодна. А у нас появились профессии, на которые местные вообще не идут - дворники, подсобные рабочие в строительстве, доярки. А как определить, что за люди к нам поедут? Зачем России бездельники или лодыри? Таких среди «соотечественников» тоже наверняка хватает.

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