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«Лига пациентов» спешит на помощь

№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », Иван НЕЧАЕВ ]

«Лига пациентов» спешит на помощь
Ирина Обухова

 – НАСКОЛЬКО неожиданным было предложение стать ведущей программы?

 – Неожиданно – да. Я не телевизионный человек, а практикующий семейный психолог. Но тем не менее, когда предлагают что-то новое, мне бывает интересно попробовать..

 – Вы были постоянным экспертом в «Полезном утре», «Дне красоты с Яной Лапутиной». Но там вам отводилась не совсем серьезная роль...

 – Не совсем серьезной роли у психолога быть не может. В формате иных программ «Домашнего» я была лишь экс­пертом и консультантом, гостем, хотя и частым. К тому же формат утренней программы не подразумевает ничего сверхсерьезного. Утром человеку, включившему телевизор, хочется чего-то веселого, легкого, приятного и позитивного. Поэтому все, даже серьезные, темы межличностных супружеских, семейных отношений я старалась раскрывать с позиций оптимиста – давая людям по ту сторону экрана положительный заряд на день. В эфирах с Яной Лапутиной моя задача сводилась к тому, чтобы вселить в героинь уверенность в себе, помочь им принять себя.

 Здесь же совсем иная ситуация. К нам в студию приходят люди, пережившие и переживающие настоящие трагедии. Они теряли близких, детей. У каждого человека груз на душе, боль в сердце.

 – Получается, что в «Лиге пациентов» вы больше психолог, чем телеведущая.

 – Ведущий должен быть психологом. Качество шоу – будь оно социальное или развлекательное – зависит от того, насколько ведущий умеет общаться с собеседником, владеет ситуацией. Естественно, он может и не иметь специального образования. Но обязательно должен иметь психологическое чутье. В моем случае так совпало: ведущий – профессиональный психолог.

 – Как вы думаете, зачем нужна такая программа: жизнь вокруг и так непростая?

 – Непростая, да. Но часто люди принимают за трагедию сломанный ноготь или ссору с любимым человеком. Здесь же мы ведем речь о настоящем горе, настоящих страданиях. Хорошо, что именно «Домашний» заговорил о социальной ответственности. После программ «В ответе за себя» и «Недетские истории» зрители должны понять, что не только врачи ответственны за нашу жизнь и жизнь наших близких. Но и мы сами.

 – Какие традиции есть у вас в семье?

 – Мы с мужем каждый месяц отмечаем 19-е число – день нашего знакомства. Мы делаем это уже больше 20 лет – не помпезно и не натянуто. Это естественная традиция, и мы ее поддерживаем. Муж просто приходит домой с цветами. Мы искренне благодарны друг другу за то, что уже много лет вместе. Наша няня по цветам определяет числа. Она смотрит и восклицает: «Надо же! Уже 19-е!»

 – Дети не хотели создать традиции?

 – Они их создают! Например, когда удается в выходные собраться всем вместе перед обедом, дочка устраивает выступления с переодеванием, музыкой. Раньше и сын участвовал в этом шоу, но сейчас повзрослел.

 Еще одна семейная традиция: мы стараемся вечером собраться за столом и рассказать друг другу, что произошло за день. За разговором дети учатся понимать, что плохо, а что хорошо. Говоря о своих переживаниях сразу, не тая их в себе, многое можно исправить – вовремя получив совет. Если не удается собраться всем вместе – обязательно разговариваю с каждым отдельно, перед сном. Даже если мы несколько раз созванивались в течение дня.

 – От психологов всегда хотят услышать универсальный совет – как стать счастл­ивым. Знаете такой чудодейственный способ?

 – Психологи не дают советов. Но я могу рассказать одну очень старую восточную притчу – это мое пожелание вашим читателям.

 У одного царя был великолепный сад. Он любовался им, наслаждался благоуханием цветов и пением птиц. Но однажды вышел в сад и обнаружил поникшие деревья, завядшие цветы. Царь начал спрашивать у растений, что вдруг случилось? Дуб ответил: он умирает от невозможности стать сосной. Сосна не смогла вырастить на себе виноград. Виноградная лоза погибала от того, что не сумела расцвести розой.

 Царь шел по своему умирающему саду и плакал. И вдруг увидел одно-един­ственное живое и цветущее растение: маленькую незабудку. «Как получилось, что среди этого мертвого сада цветешь лишь ты одна?!» – воскликнул царь. «Я просто принимаю как данность то, что когда ты посадил меня, ты хотел посадить именно незабудку. Если бы ты хотел посадить дуб, виноград и розу, то посадил бы дуб, вино­град и розу. Вот я и подумала, что не могу быть ничем другим, кроме как незабудкой. А потому стараюсь быть ею, насколько могу».

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