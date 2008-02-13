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Золотая слава с красным оттенком

№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Золотая слава с красным оттенком
фото автора

Золотое дно

 ПО РАЗБИТЫМ, как после бомбежки, костромским дорогам ездить откровенно противно. Жаль машину – не виновата она! Но оценить со стороны манеру вождения местных водителей даже забавно. Кажется, что если вдруг, по мановению волшебной палочки, раздолбанный асфальт превратится в ровный, как стол, автобан германского типа, то еще долго костромичи не смогут ездить прямолинейно – будут демонстрировать «змейку» в силу привычки объезжать бесчисленные ухабы и колдобины.

 Дорога в ювелирный рай ничем от остальных костромских «направлений» не отличается. Забавно выглядит ответвление в лес с указателем «Дом отдыха им. Ивана Сусанина» – не дорога, а тропа какая-то. Добро пожаловать, гости дорогие.

 Но спустя десяток километров нечто нереальное – огромный яркий щит «Красное-на-Волге». А дальше – ну прямо огни Лас-Вегаса. На фоне деревенских изб сверкают неоном вывески сотен ювелирных салонов, билборды пестрят рекламой от производителей и торговцев золотыми изделиями. Даже своя Красная площадь есть. Где еще в деревенской глубинке можно увидеть бренды ведущих российских салонов связи?! Привычные избушки и старые купеческие дома нет-нет да и перемежаются особняками, достойными внимания столичной элиты. Говорят, что Красное-на-Волге прочно держит первое место в стране по количеству автомашин на душу населения.

 Село это древнее, ведет историю с XVI века. Спустя столетие ювелиры из Красного обосновались в списках Серебряной палаты Москвы. К концу XIX в. в селе трудились 2 тыс. кустарей-ювелиров – его жители никогда не занимались землепашеством. В. Ленин приводил его в качестве образца сельского промышленного капитализма. И почти 120 лет здесь бок о бок с ювелирами работают сотрудники нынешней Верхне-Волжской инспекции пробирного надзора.

 Рассказывали, что ювелиры – люди неразговорчивые и скрытные. Я верил и думал, что их придется искать по «подпольным» мастерским. А оказалось, в Красном все на виду – заходи, смотри, бери. Правда, с обидой вспоминают коллег-журналистов: «Мы им все как на духу рассказали, показали, а они из этого детектив какой-то слепили!»

 Ядро большинства ювелирных мастерских – семья. Иногда из нее этот промысел вырастает в целые заводы. Потомственность здесь приветствуется. Если сопливый малец с утра до вечера крутится под ногами мастеров, то к совершеннолетию он сам практически готовый мастер, знакомый со всеми технологическими тонкостями превращения «шоколадки» в «копыта», «батоны», «огурцы», «семечки», «калачи» или «автовазбанк». Поясню: «шоколадка» на языке ювелиров – банковский слиток золота высшей (999,9) пробы весом 1 килограмм. Все остальное относится к формам ювелирных изделий. Серьги «копыта» неуловимо напоминают подковы, а подвески «автовазбанк» просто копия дельтавидной эмблемы одноименного учреждения.

 Мировые центры ювелирного искусства чем-то похожи друг на друга. Как правило, это маленький городок, вдалеке от столиц и суеты. Например, итальянская Винченца сродни Красному-на-Волге (кроме дорог, естественно). В Винченце – Школа искусств, в Красном – Красносельское училище художественной обработки металлов, единственное в России. Выпускники в основном оставались и остаются здесь же.

Винченца России

 К КРАСНОКИРПИЧНОМУ особняку на высоком волжском берегу подлетает, порыкивая спортивным выхлопом, «Субару-Импреза WRX». Интересный выбор для консервативного ювелира! Ждал появления из-за руля «типичного» сутулого, пузатого и подслеповатого дядечки-ювелира. Из машины вышел высоченный широкоплечий блондин с бородкой-эспаньолкой. Про транспортное средство объяснил сразу – машина с «раллийными» корнями. Затем махнул рукой в сторону особняка:

 – Это, между прочим, памятник архитектуры начала ХХ века! Дом купца Маклашина. Теперь мои мастерские.

 Александр Синенко, художник по образованию, в 1989-м женился на девушке из ювелирной династии и одним из первых «выправил» разрешение на занятие частным бизнесом. Теперь сам себе хозяин, отец четверых детей. Дает работу двадцати сотрудникам.

 На столе у Александра стоит забавная серебряная фигурка – крыса с сигарой.

 – Съездил на Кубу и пристрастился к сигарам. Друзья тут же сделали такой вот «ювелирный шарж». Тем более что по гороскопу я – Крыса.

 У него в мастерской установлено оборудование, которое современным или высокотехнологичным не назовешь. Простейшая литейная машина, что-то похожее я видел когда-то в школьных лабораториях.

 – Не смотрите, что оборудование простое и внешне непрезентабельное, – подтверждает Синенко. – Все от мастерства литейщика зависит. Можно, конечно, купить японские или немецкие агрегаты, которые дороже в сто раз, – но эффект будет тот же.

 Небольшие ювелирные прессы с усилием до 10 т изготовлены здесь же, в Красном, сельскими умельцами.

 В углу стоит конструкция вообще из позапрошлого века. Этот старинный пресс Александр давным-давно нашел на заброшенном заводе. Работает!

 – Я не знаю, как можно с «нуля» взять и открыть ювелирную фабрику с большим количеством работников. Нужно столько мелочей, а их нигде сразу не купишь…
Плюс необходим постоянный контроль – золото во все времена притягивало нечистых на руку людей. Необратимые потери золота при производстве ювелирных изделий не должны превышать 3–5%.

 Конечно, вокруг золота крутится криминал, подпитываемый нелегальными кустарями, которые готовы с утра до ночи из золотого лома делать ширпотреб, ставить липовые пробы и передавать заказчику. К таким «мастерам» чужаку подобраться сложно – дело, опять же, семейное.

 На днях праздновали Международный день ювелира. А тут государство преподнесло «подарок» – отделение банка в Красном-на-Волге перестало продавать ювелирам золотые слитки без уплаты 18% НДС. Теперь производители золотых изделий предполагают, что им придется скидываться на «броневик» с охраной и ездить за металлом в Москву. Или платить налог при покупке. И в том и в другом случае конечный продукт вырастет в цене.

 Так что готовьтесь платить за колечки для милой все больше и больше. К тому же цена золота в России напрямую привязана к мировой – а она бьет рекорды. Слабый доллар, инфляция и неуверенность в стабильном развитии мировой экономики в целом заставили инвесторов вновь обратить внимание на «вечный металл». Имеется в виду, конечно, золото в банковских слитках.

Царь Кощей и русский дух

 РОССИЯ рискует после присоединения к ВТО остаться без ювелирной промышленности. Золотодобыча останется, обработка драгоценных камней, возможно, и устоит, но золотые изделия хлынут к нам из-за рубежа. Правда, в Минэкономразвития обещали, что импортная заградительная пошлина сохранится. Но временно! Сначала 15%, потом 10, дальше 5…

 – Мы, ювелиры, не готовы к вступлению в ВТО, – утверждает Владимир Пурыгин из Гильдии ювелиров «Золотое кольцо Руси». Не готовы технически – оснащение у зарубежных производителей куда более совершенное. Плюс «негуманное» российское налогообложение. Потерять русскую ювелирную школу в конкуренции с более дешевыми и массовыми импортными изделиями легко. Возрождать куда труднее…

 Так, итальянцы, еще совсем недавно законодатели мод в производстве золотых украшений, уступили пальму первенства Турции. Козырь этой страны – дешевая рабочая сила и мизерный налог – 5%. Его платят только после продажи готового изделия. Там организовать массовое производство оказалось выгоднее, даже с учетом демонтажа и перевозки на новое место всего технологического оборудования, обучения персонала. Сейчас на те же грабли наступили сами турки. Контейнеры с ювелирными станками потянулись в Китай!

 Но пока ювелирное дело в Красном явно на подъеме. Уже не хватает квалифицированных мастеров. Владельцы крупных предприятий, где насчитывают 200–300 работников, уже организовали автобусный чартер для тех, кого наняли от безысходности в Костроме. Шутят: «Скоро сами китайцев приглашать будем!»

 Почему не используют современное оборудование с высокой степенью автоматизации процессов? Объяснение есть – конвейерное изделие может быть идеально исполнено, но не иметь души. Украшение, которое прошло через руки Мастера, напротив, будет в любом случае обладать индивидуальностью. А это одна из основ «русской школы».

 За рубежом есть несколько человек, которые позиционируют себя как великие мастера. Они делают образцы, а дальше начинается тиражирование.
У нас, по уверениям Пурыгина, таких «великих» – множество. Вот большинство ювелиров и не рвутся укрупнять и развивать производство – крупные предприятия это всегда «вал», а мастера хотят создавать эксклюзив своими собственными руками. Да и учиться управлять крупным производством желания нет. Художник-ювелир Синенко говорит прямо: «Какой из меня экономист?»

 Еще ювелиры переживают, что у золота появился нежданный мощный конкурент – мобильный телефон. Раньше цепочка, браслет или серьги с колечком были лучшим подарком на все времена. Сегодня молодежь куда более внимательно следит за новинками рынка высоких технологий.

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