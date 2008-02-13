Новинка книжного рынка «Мечта идиота»

Рассказ из книги «Мечта идиота»

Город

Я ЛЮБЛЮ уезжать из Москвы. От низкого неба, повсеместной грязи. Из города, в котором не видно звезд. От ее вечных пробок на дорогах, от давки в метро. Уезжать от скучных панельных многоэтажек на окраинах, от загаженных парков и скверов. От равнодушных чиновников, корыстных милиционеров и некомпетентных врачей. От очередей, от бестолковости и хамства. От наглого и кичливого богатства и унизительной бедности. Из города, в котором я совершил так много ошибок, где живет женщина, так много страдавшая из-за меня; женщина, бросившая меня.

Уезжать в те места, где быстрые и чистые реки прорубают каньоны в скалах, где величественны белоснежные вершины. В страны, где прохожие улыбаются друг другу, где женщины загадочны, мужчины смелы, но не агрессивны, а старики полны достоинства. Где нет бродячих собак, а дикие животные не боятся людей. Где на площадях играют дети, а на скамейках целуются влюбленные. В города, в которых старинные особняки утопают в зелени садов, где на газонах можно лежать потому, что на них нет мусора и собачьего дерьма. Где стройные пальмы спускаются толпой к песчаному пляжу, где прибой бьет в гранит набережных, а сидя за столиком в кафе можно наблюдать за скольжением парусов. Туда, где ночное небо бело от тысяч сияющих звезд.

Но как же я люблю возвращаться в Москву! Ведь здесь все от бомжа до диктора телевидения говорят на русском языке. В Москве живут мои родные и друзья, люди, которым интересна моя жизнь, чья судьба мне не безразлична. Здесь я могу встретить одноклассников, однокурсников, коллег по работе, приятелей и знакомых, в памяти и сердце которых остался отпечаток моей души. И только здесь я могу когда-нибудь вновь встретить свою любовь. Убежден, что в Москве живут самые красивые женщины на свете. В ней так много веселых и остроумных студентов. Я люблю проезжать по широким, залитым светом проспектам, по сияющему рекламными огнями центру, бурная жизнь которого не затихает даже ночью. Энергия этого города бьет через край. Москва поражает своей роскошью, количеством лимузинов, сверхдорогих бутиков, казино, многозальных кинотеатров, стриптизбаров и дискотек, театров и музеев, громадных супермаркетов и аэропортов, салонов красоты и фитнесклубов. Здесь все без меры, все через край. По количеству ресторанов высокой французской кухни Москва опережает Париж, а по количеству якиторий – Токио. Брежневский лозунг «догнать и перегнать» мой город уже выполнил. «Мой» не только потому, что я здесь родился, но и потому, что он мне понятен, понятна мотивация всех его жителей, от министра до бультерьера. Только здесь, гуляя под моросящим дождиком по ночным улицам, я могу обрести мир с самим собой. Нет ничего более успокаивающего, чем поездка на последнем московском троллейбусе.

И все же, как я люблю уезжать…

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