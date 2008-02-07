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Владимир Потанин: просвещенный тиран

№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Вадим САМОДУРОВ  ]

Владимир Потанин: просвещенный тиран
В. Потанин – олигарх с антикриминальным иммунитетом

«Площадка для взлета»
 
 «ПЛОЩАДКА для взлета» Владимиру Потанину досталась весьма удобная. Родился он 3 января 1961 г. в Москве, в семье советского торгпреда. Его отцу, Олегу Романовичу, в то время еще не минуло и 25 лет, а он уже сделал карьеру на дипломатическом поприще. Мать, Тамара Ананьевна, по профессии медик, неотступно следовала за мужем.

 В первый раз в первый класс Вова Потанин пошел в Турции – в школу при российском посольстве, в которой училось всего 26 детей сотрудников.

 От родителей, по словам самого бизнесмена, он унаследовал остроумие и жизнерадостность. Ну и, конечно, хорошую профессиональную наслед­ственность, позже развитую в МГИМО.

 Детские годы Потанина прошли в столичном Давыдкове. В то время это был новый экспериментальный район комплексной застройки, где получали квартиры работники Внешторга и МИДа. Здесь же находилась и средняя школа №58, в которой учился Володя.

 Что больше помогло ему подняться к высотам политической власти и финансового могущества и не погибнуть – невероятное чутье и змеиная мудрость или врожденная дипломатичность и чувство юмора, – сейчас сказать трудно. Очевидно одно. С годами, несмотря на все перипетии своей головокружительной карь­еры, он не растерял того, что было его «капиталом» в школьные годы. Если класс смеялся – учителя знали, что это шутил Потанин. А еще он был первым заводилой на всех школьных праздниках и мероприятиях. И сам очень хорошо пел.

 Особенно хорошо «спелся» со своей одноклассницей Наталь­ей Варламовой, которая вскоре после окончания школы стала его первой и единственной женой.
 
Звездный курс

 ПО СЛОВАМ друзей, женился он рано, чтобы по окончании ­МГИМО распределиться за рубеж. Но, поскольку в загранкомандировке в тот момент были его родители, Владимира из Союза не выпустили. И он стал инженером в «Союзпромэкспорте».

 У бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова, учившегося с Потаниным на одном курсе, есть своя теория, объясняющая его успех: «Весь наш курс стал звездным, заняв свою нишу в бизнесе и политике. А все потому, что «очень во­время мы родились». Когда началась перестройка, мы еще не успели стать «кем-то», поэтому могли пускаться в рискованные авантюры. То же относится и к Потанину. Он блестяще знал языки, западный образ жизни, имел дело с международными контрактами и еще в совет­ское время хорошо представлял себе тонкости рыночных отношений. Потанин просто не мог не стать влиятельным бизнесменом. А поскольку у него сложились хорошие отношения с руководством Министерства внешней торговли, то он сразу получил «хорошую фору».

 «Хорошая фора» заключалась в том, что уже в 1991 г. Потанин стал президентом внешнеэкономической ассоциации «Интеррос». А в 1993 г. возглавил ОНЭКСИМ-банк, созданный бывшими советскими внешнеторговыми объединениями для выполнения функций Внешэкономбанка (все сред­ства в котором были заморожены в 1991–92 гг. за долги СССР иност­ранным кредиторам.) То есть фактически Владимир Потанин получил возможность обслуживать внешнеэкономические операции России. В 1994 г. ОНЭКСИМ-банк благодаря дипломатическим способностям Потанина получил статус «агента Российского правительства».

Победитель получает все

 ЭКОНОМИКА России находилась в состоянии кризиса. И 30 марта 1995 г. Владимир Потанин на заседании Правительства РФ предложил образовать консорциум банков, который предоставит правительству кредиты в размере 2 млрд. долл. – в обмен на пакеты акций некоторых наиболее привлекательных предприятий. Предложение через некоторое время было принято. Так начала входить в практику российской экономики система залоговых аукционов, способствовавшая формированию современного российского капитализма.

 Первый залоговый аукцион прошел 17 ноября 1995 года. Продавался контрольный пакет акций РАО «Норильский никель», производящего всю российскую платину, кобальт и никель. Владельцами стали ОНЭКСИМ-банк, опередивший банк «МФК», и никому не известное ООО «Реола», которое было готово выложить за предприятие 170 млн. долл. США. У Потанина не было реальных конкурентов в борьбе за «Норильский никель».

 За несколько месяцев, в ходе которых идея Владимира Потанина воплощалась на практике, государство практически полностью избавилось от своих активов в таких крупнейших нефтяных компаниях как ЮКОС, «Сургутнефтегаз», «СИДАНКО» и «Сиб­нефть». Все кредиты были выданы правительству на три года с возможностью досрочного выкупа акций. Но отдавать долги государство не собиралось. В бюджетах следующих лет необходимые суммы выделены не были. В результате залоговых аукционов, пополнивших казну всего на 500 млн. долл., контроль над компаниями перешел к новым – частным – владельцам.

 Возглавляемая Потаниным группа «Интеррос» получила больше всех – контрольные пакеты акций НК «СИДАНКО», ОАО «Норильский никель» и блокирующий пакет акций Северо-западного пароходства. Банку «МЕНАТЕП» достались ЮКОС и Мурманское морское пароходство. Контрольный пакет акций «Сибнефти» отошел компании «ЛогоВАЗ», принадлежавшей Борису Березовскому.

 Одной из наглядных иллюст­раций того, как Потанин зарабатывал свои миллиарды, является история покупки и последующей продажи нефтяной компании «СИДАНКО». В 1995 г. Владимир Потанин приобрел за 130 млн. долл. контрольный пакет акций «СИДАНКО» – пятой нефтяной компании страны. Шесть лет спустя «СИДАНКО» была продана за 1,2 млрд. долларов. Это была очень выгодная сделка, причем с формальной и правовой точек зрения Потанин не совершил ничего противозаконного.

Фаворит

 15 АВГУСТА 1996 г. указом Президента РФ Владимир Потанин был назначен на пост первого вице-премьера России, курирующего финансово-экономический блок. В связи с назначением он оставил пост президента ОНЭКСИМ-банка.

 Работая на посту первого вице-премьера, Владимир Потанин координировал работу Министерства экономики, Государст­венного комитета по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, Государственного комитета по статистике, Государственного комитета по управлению государственным имуществом, Федеральной комиссии по недвижимому имуществу и оценке недвижимости, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, Федеральной энергетической комиссии, Федеральной службы по регулированию естественных монополий в области связи, Федеральной службы по регулированию естественных монополий на транспорте, Цент­ра экономической конъюнктуры при правительстве, Рабочего центра экономических реформ при правительстве, Российского Фонда федерального имущества, Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) при Государственном комитете по управлению государственным имуществом. До Потанина в истории Российского государства был только один человек, в чьих руках сосредоточивалось столько финансовых потоков и возможностей. Это фаворит Петра Великого Александр Меншиков, чье личное состояние многократно превосходило не только богат­ство царя, но и бюджет страны.  
Вширь и вглубь
 
 В 1998 Г. журнал Forbes назвал Потанина самым «богатым и умным бизнесменом России».

 Коммерческие интересы Владимира Потанина крайне разнообразны. В 2002 г. он заинтересовался получением контроля над предприятиями «вторичного передела» в цветной металлургии. В феврале 2003 г. появилась информация о том, что холдинг «Интеррос» выделяет своему продовольственному подразделению «Агрос» 100 млн. долл. на агрессивную скупку мясоперерабатывающих комплексов. Для продовольственной отрасли эта сумма была беспрецедентно велика: столько за год на покупку новых активов не тратил ни один из участников рынка.

 Империя Потанина не стала исключением из большого количества финансово-промышленных групп, проявляющих интерес к энергетическим активам: «Норникель» владеет значительными пакетами акций энергетических компаний.

 Не чужд Владимир Потанин и общественной деятельности.

 В декабре 2001 г. он был избран членом Совета попечителей фонда Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.

 За заслуги перед Русской православной церковью награжден орденами Святого равноапостольного князя Владимира III и II степеней и орденами Преподобного Сергия Радонежского III и II степеней.

 Что не нуждается в доказательствах, так это благотворительная деятельность, на которую Потанин выделяет ежегодно сот­ни миллионов долларов. Благотворительные фонды Владимира Потанина поддерживают талантливых выпускников школ и студентов, инвалидов и спортсменов. Их характерной особенностью является то, что они не используются для пиара самого Потанина и его бизнес-структур, а также не привязаны к политической деятельности. Впрочем, сказать, что за свою благотворительную деятельность Потанин ничего не получает взамен, тоже нельзя. В сентябре 2002 г. он был награжден Почетным знаком Министерства образования России «За благотворительность и милосердие».

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