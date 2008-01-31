ТВ против бреда
№ 5(91) от 31.01.2008 [ «Аргументы Недели » ]
НА КАНАЛЕ РЕН ТВ готовится цикл программ «Артефакт». Это новый жанр издевательской документалистики. Его задача - научить зрителей критически относиться к тому, что показывают с экранов.
«Артефакт» - это пародия-мистификация на раздутые и необоснованные телесенсации.
Данный проект не успел осуществить великий драматург и бессменный ведущий клуба «Белый попугай» Григорий Горин. Причем он задумывал его в те времена, когда желтизна еще не окончательно завоевала телевидение.
Темы ближайших выпусков: «Президент США Джордж Буш-младший - русский», «Ленин жив в прямом смысле слова», «Лысые мужчины - самые сексуальные» и «Зомбирование россиян посредством японской кухни».
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