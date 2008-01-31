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Дедовщина как государственный уклад

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Андрей Кончаловский ]

Дедовщина как государственный уклад
Коллаж В. КРЕСТЬЯНИНОВА

Дорогие читатели, с Новым годом!

 Я РАД вернуться к нашему общению. В прошлом году лучшие статьи, которые мы с политологом Владимиром Пастуховым публиковали в «Аргументах неделi», вышли отдельной книгой – «На трибуне реакционера». Реакция на книгу была очень острой. И мы рады, что реакция была именно такой. Ведь самое главное в проблемах социологии и культурологии – полемика. Она необходима, чтобы хотя бы приблизиться к пониманию того, как и куда мы развиваемся, так как на истину бессмысленно претендовать.

 Надеюсь, что острые статьи и в этом сезоне будут будоражить вас и, быть может, даже возмущать. Что же, это лучше, чем зевать, разглядывая фотографии и картинки… Поэтому, дорогие мои, не спите, а реагируйте – ждем ваших откликов, какими бы они ни были.

Андрей Кончаловский

 СЛОВО «дедовщина» пришло из армии. Дедовщина в «переводе» – НЕУСТАВНЫЕ отношения между солдатами и сержантами разного срока службы. То есть Устав Вооруженных сил РФ – суть закон, призванный регулировать отношения внутри армейского сообщества, – не работает.

 В чем суть этого явления в более широком смысле? Человек, попадающий в определенную социальную структуру, оказывается не только в моральной, но и в физической зависимости от людей, уже обжившихся там и занявших прочную позицию. Натерпевшись и пройдя унижения, а в крайних случаях и физическое насилие (как в армии или на зоне), он добивается положения, при котором, в свою очередь, может подавлять и угнетать других. Почему это происходит? Отношения доминирования и подчинения с древних времен существовали во всех культурах до тех пор, пока не созревало уважение к личности и как следствие – соблюдение закона.

 У русских слово «уважение» ассоциируется со словом «страх» («уважаемый человек») либо со словом «любовь» – известный вопрос после первой бутылки – «ты меня уважаешь?». Там, где пассионарность доминирует над рациональностью, понятие «уважение» не соответствует своему смыслу, ибо уважение – это не чувство, а производное рационального сознания.

 Русский человек склонен путать страх с уважением. В России люди любят или ненавидят, но не уважают. Общеизвестная фраза Вольтера: «Я ненавижу ваши мысли, но готов умереть за то, чтобы вы имели право их высказать» – на русский лад, по-видимому, прозвучала бы так: «Я ненавижу ваши мысли и готов убить вас, чтобы вы никогда не могли бы их высказать». Доказательств применения этого принципа на практике – тьма.

 Впрочем, здесь всплывает еще одна средневековая проб­лема взаимоотношений господина и его холуя – и тот и другой в душе на удивление похожи. Вспоминаются герои забавного французского фильма «Визитеры» – полудикий шевалье и его слуга, чьи отношения подобны тем, которые можно наблюдать в России в любой организации между чинушей и его «шестеркой». Да, существует в России удивительная трансформация: хозяин (господин или начальник) с легкостью может превратиться в холуя. Это характеризует поговорка «Молодец против овец, а против молодца – сам овца».

 А есть ли какая-либо сфера или государственная структура в нашем государстве, где не было бы неуставных отношений? Для меня, как для каждого русского человека, неуставные отношения являются нормой, и я скорее буду удивлен, что где-то в нашей стране кто-то ставит закон выше личных или каких-либо других интересов. Дедовщина в армии – это лишь отражение устройства нашего государства. Неуставные отношения пронизывают всю систему, начиная с самых верхов, судебных органов, силовых структур, образовательных учреждений, не говоря уже о зоне (т.е. лагере или тюрьме). Недаром в одном исследовании говорится, что «нормы, регулирующие форму одежды военнослужащих разных периодов службы, разительно напоминают стандарты, принятые в лагере (на зоне)».

 Дедовщина начинается в России чуть ли не с детского сада. Пару лет назад в отношении учительницы одной из школ Приморья было возбуждено уголовное дело. Учительница заставила семерых школьников 4-го класса в присутствии всех учеников в буквальном смысле слова вылизывать следы их обуви, оставленные на полу во время игры. Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко так прокомментировал этот инцидент: «Это вопиющий случай. Уроды есть везде». А чуть более года назад московские газеты написали, что в столичном детском саду элитной прогимназии 6‑летний Коля держит в страхе всех ребят, а также их мам и пап – уже были случаи, когда пострадавших от Коли увозили на «скорой». По словам других родителей, многие дети натерпелись от Коли, но все продолжали молчать, потому что знали, что у Коли папа занимает важную должность в какой-то из властных структур. Поэтому директор прогимназии относится к нему с большим пиететом…

 Итак, неуставные отношения игнорируют ключевой прин­цип – равенство всех перед законом. Почему в России это происходит повально? Потому что отношение к закону – это форма менталитета. Нет такого понятия «человек и закон». Есть китаец и закон, есть немец и закон. И наконец, есть русский человек и закон. Отношение россиянина к закону наглядно отражается в соблюдении Правил дорожного движения. Количество нарушений со смертельным исходом на дорогах России превысило все смертные случаи американских солдат во Вьетнаме. Небрежность и разгильдяйство приняли масштабы, угрожающие нации. И в результате правительство приняло чрезвычайные меры – поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность за нарушение ПДД, которые наконец-то заработали в 2008 г. в полную силу, – стали сажать.

 И единственный выход, чтобы человек соблюдал эти правила, надо как следует «стукнуть его по голове» – посадить в тюрьму на 15 суток! Начиная с января этого года в России было задержано уже около 3000 человек! В ГИБДД отмечают, что после введения новых наказаний и повышения штрафов за первые две недели 2008 г. уровень смертности на дорогах по сравнению с показателями прошлого года уменьшился сразу на 70%.

 Выходит, что единственный способ заставить русского человека соблюдать правила, – сажать в тюрьму. Это о многом говорит. Это говорит о том, КАК русский человек относится к закону. В принципе ПДД – это бытовая вещь, но она объясняет национальные особенности.

 И здесь сам по себе возникает вывод – уважение к закону требует ясного понимания не только своих обязанностей, но и своих прав. ПРАВОСОЗНАНИЕ – ОСНОВА ПРАВОПОРЯДКА.

 Скажите, есть ли в России настоящее правосознание? Есть ли в России массовые общественные организации? Есть ли в России конкретная, «выросшая снизу» организация, защищающая права своих членов, – независимый профсоюз или что-то подобное? Я считаю, что есть. Одна-единственная, и дай Бог, чтобы она и дальше существовала, – Союз солдатских матерей. Почему она работает? Да потому, что каждая мать кровно заинтересована в своем ребенке. Но это единственная организация, возникшая стихийно, по зову долга. И если население России, а не только русские матери, у которых дети в армии, доросло бы до понимания, что неуставные отношения во всех сферах нашего общества – это наследие средневековья, если бы люди так же кровно защищали не только жизни своих детей, но и чужие права, то тогда, возможно, и ушла бы дедовщина из нашего государства.

ОПРОС ПО ТЕМЕ

За что бы вы назначили крупные штрафы, чтобы навести в чем-то порядок?
Спросили мы граждан России

АННА Сай, врач, Москва:
– За курение на улице. Я вообще человек мирный. И готова закрыть глаза на собачью какашку на газоне (хотя напрягает), машину на тротуаре (хотя очень неудобно). А вот когда милая девушка, шагающая впереди, выпускает тебе в лицо клуб вонючего дыма… Ее, пардон, хочется наказать!

Василий Сердюк, 28 лет, ­предприниматель, Рос­тов-на-Дону:
– У нас на Дону раньше прилюдно пороли. От этого наказания пользы больше, чем от штрафа. И страдает тогда только сам виновный – а не его семья, которая при увеличении размера штрафа будет голодать.

Инна, художник, Тверь:
– Штрафовала бы родителей подростков – за распитие последними пива. За мусор мимо урны или из окна машин. Хотела бы еще добавить – за жестокое обращение с животными. Но не вижу возможности это отслеживать.

Алексей Разлацкий, 43 года, директор типографии, Самара:
– В городе большие штрафы должен платить мэр. Я бы прибавил ему зарплату, но существенно наказывал – и когда ЖКХ плохо работает, и когда общественный транспорт нарушает графики движения… У нас в Самаре сейчас природный катаклизм – выпало очень много снега. Власти стараются решить возникшие проблемы, но пока получается у них плохо. Потому что организован этот процесс неважно, техники не хватает.

Валерий Прасолов, 41 год, водитель, Рязань:
– Крупные штрафы ничего не дадут. Наш народ обойдет любые строгие законы. Все вопросы можно решить, если платить штраф не целиком, а лишь его часть. И не в кассу, а в карман чиновника.

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