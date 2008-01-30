Татьянины рекорды

НЕОБЫЧНОЕ поздравление с Татьяниным днем получила в этом году преподавательница из подмосковного Королева.

25 января в «Российскую книгу рекордов» был занесен поставленный Татьяной рекорд… продолжительности общения по мобильному телефону. За прошлый год эта женщина сделала звонков общей продолжительностью более 130 тыс. минут, что официально подтверждено ее сотовым оператором, компанией «МегаФон». Остальные «мобильные» рекордсмены России – тоже абоненты этой сотовой сети. В их числе и чемпион по SMS, умудрившийся отправить за год более 34 тыс. сообщений, что в пересчете на обычный текст составляет книгу в 1 тыс. страниц. Примечательно, что рекордсмены специально не шли на рекорд и были определены автоматически. Все они – люди со средними доходами и платят за телефон сами.