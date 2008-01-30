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Подрезанные крылья

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Подрезанные крылья
Эффект «экрана» держит «монстра» в воздухе

 ВНЕШНЕ здание ЦКБ им. Р.Е. Алексеева не изменилось с 50-х гг. прошлого века. Консервативная сталинская архитектура, желтоватые, давно небеленые стены.

 С одной стороны гудит завод «Красное Сормово», с другой – сверкает на солн­це зимняя Волга. Изредка доносится рев от работающих на полную катушку пропеллеров авиадвигателей – по замерзшей глади реки проносятся небольшие катера на воздушной подушке. Они по большей части спроектированы и построены здесь же.

 Внутри налицо признаки того, что тяжелые времена уходят в историю. Конструкторы оторвались от привычных кульманов, ватмана, синьки и переходят на компьютерное моделирование. Практически в каждом кабинете на почетном месте висит портрет отца-основателя ЦКБ Ростислава Алексеева, генерального конструктора и изобретателя.

 Нынешний генеральный директор Сергей Платонов выглядит для своей должности неожиданно молодо. Как правило, в российской оборонке самыми знаменитыми КБ руководят специалисты старой школы. Но Платонов не только современный менеджер, но и конструктор. Он возглавляет направление проектировки судов на воздушной каверне. Для несведущих – воздушная каверна способна уменьшить до минимума сопротивление воды у скоростных судов.

 Незначительная мощность основных двигателей уходит на поддув днища корпуса судна, и высокая скорость становится реальностью. Три таможенных катера проекта «Меркурий» служат на Амуре и являются головной болью дальневосточных контрабандистов. Первый катер серии окупил себя за два года с начала эксплуатации. Нарушители окрестили их «серыми волками». Скорость – под 100 км/ч, дальность плавания – 800 морских миль. А есть проекты с еще более впечатляющими характеристиками.

 Корни высокой скорости лежат в давней специализации ЦКБ – здесь проектировали, а в соседнем здании, цехе завода «Волга», строили знаменитые на весь мир экранопланы. Первенца на Западе окрестили «Каспийский монстр». Десантный «Орленок», ракетоносец «Лунь» наводили ужас на натовских стратегов. Ничего подобного там до сих пор создать не удалось. И не потому, что не хотят, а потому, что не могут. Чтобы поднять в воздух на несколько метров над водой махину весом 400 т, потребовались годы исследований и экспериментов. Строились модели, прорабатывалась теория. Бюджет ЦКБ с учетом смежников был сопоставим с бюджетом всей области. Итог – это направление, как космос и авиация, дало стране массу уникальных технологий.

Забытый гигант

 В ЦЕХЕ судостроительного завода «Волга» тесно. Львиную его часть занимает «Спасатель». Под самой крышей, на 20-метровой высоте, парит его хвостовое оперение. Ударный «Лунь», законсервированный на одной из военных баз, – его старший брат, а похожи они, как близнецы.

 Когда страна решила разоружаться, экраноплан перепрофилировали для выполнения самой гуманной миссии – спасения людей в море. Со скоростью 500 км/ч он сможет домчаться до места происшествия, доставить необходимое оборудование, например для глубоководных работ, принять на борт до полутысячи человек.

 Парадокс в том, что стоит он без движения уже 20 лет. Вспоминают о «Спасателе» каждый раз, когда возникает серьезное ЧП. После катастрофы с АПРК «Курск» титаническими усилиями довели его готовность до 95%. Но потом финансирование вновь прекратилось. На прямой вопрос заводчан: «что делать с огромной машиной?», в Роспроме отмалчиваются. Разрезать на металлолом – жалко, да и сверху по головке не погладят. Доводить до ума – руки, видно, не доходят. Вот и оставляют мест­ные «остряки» на крутых носовых обводах, там, где должно быть начертано гордое «Спасатель», бессмертные перлы типа: «кефир лох».

 А завод задыхается от нехватки производственных площадей. На стапеле кипит работа над головным десантным катером на воздушной каверне проекта «Дюгонь». Заказ серьезный – этот катер способен взять на борт 120 т и со скоростью 40 узлов (75 км/ч) доставить к не оборудованному причалом берегу. Сверкает сварка, крупное алюминиевое судно (и почему на флоте его называют катером?) облеплено рабочими. Больше места ни для чего не остается.

Подарок с крылышками

 ЛЕОНИДУ Брежневу иностранные делегации дарили автомобили – во всем мире была известна его страсть к скорости и неистребимое желание самому порулить роскошными лимузинами (кошмар для его телохра­нителей!). Понятно, что отдариваться продукцией отечественного автопрома было как-то не совсем удобно – техническим «совершенством» «Волги» американцев или немцев удивить было сложно. Это в наши дни Владимир Путин с гордостью демонстрировал Джорджу Бушу идеально отреставрированный ГАЗ-21 с оленем на капоте. А вот другую «Волгу», прогулочный катер на подводных крыльях, главы государств с искренней благодарностью принимали в дар. Такая техника выпускалась только в СССР.

«Яника» и «Моника»

 СУДА на подводных крыльях – конек ЦКБ. Ростислав Алексеев, занимаясь в годы Великой Отечественной испытаниями танков, уговорил директора завода позволить его группе 2 часа в день заниматься совершенно невоенной тематикой. А уже в 1957-м первая «Ракета» еще без обтекаемой рубки (не успели!) на скорости 65 км/ч прошла по Москве-реке под стенами Кремля. Это была личная инициатива Алексеева – противников у его детища было множество.

 Так первое пассажирское судно на подводных крыльях получило «одобрямс» и стало сенсацией Московского фестиваля молодежи и студентов. За 50 лет с момента создания первых «Ракет» «алексеевцам» удалось довести до совершенства все элементы конструкции.

 – Мы знаем, как не надо делать такие суда, – утверждает Михаил Гаранов, главный по «подводным крыльям».

 Его стол украшает макет еще не существующей в металле «Кометы-120». Специально приглашенный дизайнер сумел придать наследнице знаменитых «Комет» стремительный современный облик и сохранил узнаваемость, фирменный стиль. Это необходимо потому, что «Кометы», «Метеоры» и «Ласточки» по большей части советской постройки до сих пор мотаются по зарубежным рекам и морям. Это у нас эксплуатация признана экономически невыгодной, а Китай скупил по дешевке более сотни: суда на подводных крыльях – идеальный транспорт там, где нет дорог. На линии Таллин – Хельсинки 15 лет ходили «Кометы» «Яника» и «Моника». На Кубе измордованные, с забитыми фанерой иллюминаторами «Метеоры» исправно перевозят пассажиров. Теперь периодически обращаются к российским специалистам за помощью в модернизации и ремонте.

 Почему не строим для себя?

 – Только лизинговая компания, как в авиации, позволит возродить судостроение на подводных крыльях, – считает Михаил Гаранов.

 Теперь надежда на Олимпийские игры в Сочи – может, все же решат покатать гостей и участников на «подводном крыле»?

Нас не догонят?

 ПОКА наши экранопланы стоят на земле, перспективным направлением занимаются страны, которые имеют стратегические амбиции на морях и океанах – в первую очередь Китай и США. Денег на реализацию проектов они не жалеют.

 В докладе американскому Конгрессу в 1992 г. прозвучало, что на разработку и постройку экраноплана «тяжелого» класса потребуется 15 млрд. долл. и 12 лет. И вот три года назад компания «Боинг» обнародовала тщательно проработанный проект «Пеликан-Ультра».

 Гигантский экраноплан, стартующий с аэродрома (не с воды!), грузоподъемностью до 1500 т (а в планах до 4500 т!), способный совершать трансконтинентальные перелеты на высоте от 7 до 17 м (с возможностью в случае необходимости забираться на высоту до 6 км) – давняя мечта американских военных. Это значит, что можно в считанные часы одним махом перебросить из одного в другой регион мира крупные воинские контингенты, сотни единиц бронетехники. Свалились, как снег на голову, «вопрос» решили – и домой.

 Слабость американского проекта кроется в «сухопутности». Российским экранопланам-амфибиям для взлета и посадки требуется лишь водная поверхность. Но пока это только проект.

 Конструкторы из Нижнего Новгорода видели и «шпионские» фотографии машины, которую создали в Китае. Внешне выглядит вполне симпатично. Но не летает! Теперь китайцы купили у нижегородцев пару маленьких «прогулочных» экранопланов «Волга-2» и гоняют их где-то над озером с засекреченной военной базы – все пытаются разгадать русские секреты.

 – Даже на бумаге нас никто не обогнал, – гордятся производственники. Только рано или поздно азиатское упорство в достижении цели приведет Китай к искомому результату.

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