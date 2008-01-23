Гонка по вертикали

В России – бум строительства небоскребов. Московское небо скоро пронзит 600-метровая башня «Россия». Она станет самым высоким офисным комплексом Европы. В Питере возведут 300-метровое «веретено» новой цитадели «Газпрома». Впервые в истории этого города в нем появится сооружение более высокое, чем «игла» Петропавловской крепости. Неподалеку от Ханты-Мансийска на вершине холма засияет 300-метровое здание-кристалл. Это будет самый «северный» небоскреб в мире. Собственными небоскребами собираются обзавестись Екатеринбург, Новосибирск, Сочи и Кемерово.

Практически все строящиеся в России супервысотки претендуют на тот или иной рекорд. Раньше нашу страну не особенно привлекало участие в высотном соревновании. Почему сейчас мы вбухиваем сотни миллиардов рублей в эти поражающие воображение проекты?

Боязнь высоты

Архитекторы и экономисты приводят множество объяснений, зачем нужны небоскребы. Ясно, что мегаполисы не могут бесконечно расползаться вширь. Поэтому им неизбежно придется расти вверх. Но аргументов, доказывающих бессмысленность домов-колоссов, гораздо больше. Небоскребы слишком дороги в эксплуатации. Они создают огромную нагрузку на дороги и инженерные коммуникации. Жить в этих зданиях нельзя из-за резких перепадов давления. К тому же они небезопасны.

Критика не лишена смысла. Во всяком случае, на Западе многоквартирные небоскребы не прижились. Богачи, для которых предназначались апартаменты «на сотом этаже», проголосовали ногами. Состоятельные люди предпочли переехать в загородные дома. В результате десятки некогда элитных жилых высоток, построенных в Париже, Барселоне, Риме и Милане, превратились в убежища для бедняков.

Эксперты намекают, что зданиями высотой не менее 300 метров в ближайшие 5–10 лет обзаведутся все российские города с населением от 1 млн. человек.

Даже на Манхэттене небоскребов с квартирами не более 5%. Еще бы. Например, выше 50-го этажа нельзя открывать окна в квартирах. Из-за разницы в давлении человека может выбросить на улицу. Показателен и пример печально известного квартала небоскребов в Токио. Его название – Такасимадаира – стало означать место, где совершаются массовые самоубийства. Жители токийских высоток кончали с собой в 18 раз чаще, чем обитатели нормальных кварталов!

Итак, жить в небоскребе дорого и вредно для здоровья. А уж после 11 сентября 2001 г. казалось очевидным, что мода на высотки миновала раз и навсегда… Но не тут-то было. Не прошло и трех лет со дня нью-йоркской трагедии, как мировая гонка небоскребов возобновилась с новой силой. С 1998 г. самым высоким зданием в мире был 450-метровый комплекс «Петронас Тауэр» в столице Малайзии Куала-Лумпуре. В 2004 г. пальма первенст­ва перешла к 510-метровой тайваньской башне «Тайпей-101».

Этот рекорд возмутил инвесторов из Арабских Эмиратов. Под покровом строжайшей секретности они начали возводить супервысотку «Бурж Дубай». Ее точная высота до сих пор дер­жится в строжайшей тайне. Но уже понятно, что башня перерастет отметку в 800 метров. Поражают не только габариты, но и площадь этого монстра – почти 1 млн. кв. метров. В 25 таких зданиях с комфортом разместится все население Санкт-Петербурга.

Тем не менее не успели арабы достроить «Бурж Дубай», как на желтую майку лидера покусились китайцы. В 2012 году самым высоким зданием в мире станет шанхайский небо­скреб с предположительной высотой 1 километр! На этой отметке мировая гонка по вертикали явно не остановится. В Японии уже поговаривают о начале строительства здания трехкилометровой высоты…

Сверху видно все

А что же Россия? Вроде бы дома у нас перестали тянуться вверх со времен знаменитых сталинских высоток. Зачем, если земли в стране хватает? Но на рубеже веков стало ясно, что без собственных небоскребов… как-то стыдно. Они, по сути, – визитная карточка, подчеркивающая статус страны.

Взять, к примеру, тот же небоскреб «Кристалл». Власти Ханты-Мансийска подошли к делу с размахом. Проект 56-этажного небоскреба заказали звезде мировой архитектуры – лорду Норману Фостеру. Высотка украсит окрестности Югры и подчеркнет статус города. Она докажет инвесторам, что Ханты-Мансийск – один из наиболее динамично развивающихся городов.

Ровно с той же целью в столице собираются строить первый в мире 60-этажный вращающийся небоскреб. Это новое слово в мировой архитектуре. Каждый этаж здания, независимо от остальных, совершает полный оборот вокруг оси за 24 часа. Поскольку этажи двигаются слегка вразнобой, внешний вид дома постоянно меняется. Компания-застройщик очень хотела успеть раньше всех. Буквально под носом у китайцев она перекупила права на строительство высотки у автора проекта движущегося здания – архитектора Дэвида Фишера.

Не меньше интриг было и при строительстве башни «Россия». Ее проектировал все тот же лорд Норман Фостер. Первоначально он хотел дорастить высотку до 1 километра. Но буйство британца попридержал мэр Москвы Юрий Лужков. Он опасался за устойчивость фундамента. И поэтому попросил ограничиться всего лишь европейским рекордом высоты…

Что будет дальше, предсказать несложно. Европейский рекорд высоты нами уже побит, а на мировой мы покушаться, скорее всего, не станем. Значит, начнется… внутрироссийское соревнование небоскребов. Экс­перты намекают, что зданиями высотой не менее 300 м в ближайшие 5–10 лет обзаведутся все российские города с населением от 1 млн. человек. Эпидемия небоскребостроения также может охватить столицы нефтяных регионов.

Но в основном негласная «гонка по вертикали» будет идти между тремя городами: Сочи, Санкт-Петербургом и Москвой. Причем победитель далеко не очевиден. На стороне «южан» – триллионы рублей, направленных на Олимпиаду. Петербург давно вынашивает план строительства 800-метровой башни. В то же время вертикальный рост Москвы в какой-то мере ограничивают городские власти. В частности, известно, что Юрий Лужков после долгих колебаний все-таки зарезал знаменитую программу «Высотное кольцо Москвы» (она предполагала строительство 60–200 небоскребов на окраинах города).

Соревнование российских небоскребов только начинается. Не исключено, что призеры в нем будут меняться достаточно часто. Тем временем в каждом из городов постепенно будут подрастать все новые и новые «вертикали». В конечном счете из этих небоскребов неизбежно сложатся высотные деловые центры.