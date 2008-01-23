//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Нацпроекты – не просто расход денег

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Нацпроекты – не просто расход денег
Дмитрий Зеленин

Власть возвращается на места

 – ВЛАДИМИР Путин, как только приступил к президентским обязанностям, многое у регионов отобрал. И первое – отменил выборность губернаторов. Взамен этого области что-то получили?

 – Задача президента была не в том, чтобы забрать власть у губернаторов, ему надо было сначала дисциплинировать регионы. И заслуга Путина в том, что он возродил доверие к нашей стране, к системе власти. После этого инвестиции пошли не только в Москву, но и в регионы.

 Второй момент. После наведения порядка полномочия стали возвращаться. Теперь регионы вполне могут планировать и регулировать свою деятельность. Например, по лесу. Понятно, что его надо отдать регионам, а саму землю оставить государству. Была намечена система землевладения. Большая часть земли, которая находилась непонятно в какой собственности (так называемые сельские леса), перешла государству. Взамен мы получили управление над всеми остальными лесами. То же самое – с охотой. Зачем на федеральном уровне регулировать деятельность охотников? Эти полномочия были отданы регионам. Лишь часть лицензий осталась в федеральном ведении.

 Третий момент. Регионы взялись за реализацию крупномасштабных федеральных проектов, что разучились делать с окончанием пятилеток. Нацио­нальные проекты – это же не просто расход денег, но и системная государственная задача. Хорошо получилось по образованию, здравоохранению, в меньшей степени – по жилью и селу.

На пути из Петербурга в Москву

 – ТВЕРСКАЯ область находится между двумя столицами. В последнее время больше инвестируют в Северную. Вам что-нибудь перепадает, хотя бы косвенно?

 – Внимания больше, чем раньше, но не так, как хотелось бы. До Владимира Владимировича огромное внимание было к Московской области. А при нем те же автозаводы стали строить в основном в Ленинградской области.

 – А работать-то кто на них будет?

 – Да, трудиться будет некому. Но если правильно выстроить работу в регионе, то инвесторы пойдут не только в Ленинградскую область. Вот мы недавно открыли район под названием Боровлево – неподалеку от Твери. Это две площадки размером 120 гектаров. На них разместились 11 компаний с общей численностью 4200 работников.

 – Предполагаются еще подобные проекты?

 – Конечно. В конце 2007 г. мы подписали договор с крупнейшим металлургическим холдингом «Алселор». Компания построит завод по производству стальных конст­рукций.

 Недавно подписали договор с компанией «Шелл». Они хотят построить в Торжке завод по розливу масел.

 – У вас в области нефть наш­ли?

 – Почти. Нефть будут привозить уже в виде масел и разливать в производимую на месте тару. Важный момент для нас – 250 новых рабочих мест и высокая корпоративная культура.

 – Французы заявляли о решимости инвестировать в Тверскую область. Держат слово?

 – У нас есть три француз­ских предприятия. Одно из них, компания РРЕ, – самый крупный логистический центр в России. Он занимается обработкой, в том числе и почты «Озон.ру». В апреле открывается еще один крупный федеральный логистический центр немецкой компании «Отто». В связи с этим мы отстаиваем право на то, чтобы наш регион стал сортировочным центром «Почты России».

 – СМИ писали, что наркомафия выбрала Тверь как перевалочную базу. Через логистические центры можно по­ставлять те же наркотики.

 – Места перевалки наркопотоков – это не только Тверская область, но и Москва и Санкт-Петербург. Наш регион прославился «благодаря» Кимрам. Там было большое поселение цыган, которые промышляли наркоторговлей. Вместе с правоохранительными органами нам удалось решить этот вопрос – табор ушел. Мы делаем все возможное, чтобы наркотики не оставались на нашей территории.

 Один из показателей, который свидетельствует о нашей работе, – стоимость наркотиков. У нас она выше, чем в Москве. Значит, труднее достать.

 – Наркомания – это новшест­во для России. А алкоголизм? Отъедешь немного от Москвы, и пожалуйста... дома покосившиеся, люди спиваются. Когда вы стали губернатором, руки не опустились?

 – Я много по России поездил – эти проблемы были мне известны. Безысходность в деревнях ужасная. А люди, которые живут в ужаснейших условиях, не хотят никуда уезжать.

 – Почему русские умирать будут, но с места не сдвинутся? Американец же недолго думая прицепит фургончик, глядишь, уже обживается за 3000 верст.

 – У нас природа хорошая, настрой. Сейчас ситуация значительно улучшилась. Начиная с 2005 г. зарплата в Твер­ской области за вычетом инфляции ежегодно росла на 20%. Получая больше денег, люди меньше будут спиваться.

 – После событий на Кавказе люди ринулись оттуда в центр России. Может, с этим связан рост экономики?

 – Сейчас в Тверской области мало нерусского населения – 12%, еще меньше неславянского – 4%. Есть локальные точки, например Рамешковский район – туда в свое время приехали люди из Чечни. Сейчас они выращивают картофель. Вообще в области 11 диаспор. Нет никаких волнений. Живем дружно.

 – Ваша область участвует в пилотном проекте по привлечению соотечественников. Как идет работа?

 – Восемь районов Тверской области участвуют в проекте. Федерация дает семьям 30–40 тыс. руб. подъемных, а остальная помощь идет от региональных властей. К сожалению, этот пилотный проект сложно продвигается в России. Предприятия области нуждаются в рабочей силе. Пока в область приезжают в год около 2,5 тыс. мигрантов. И около тысячи уезжают.

 – Откуда приезжают?

 – В основном русские из Казахстана. Не верьте регионам, которые говорят, что привлекут 100 тыс. человек. Этого не случится. Нам же главное – прибавлять каждый год по 50%, и мы получим хороший результат за 5 лет. Где-то 10 тыс. активных трудовых ресурсов.

 У нас, кстати, развивается внутренняя миграция. Ежедневно в Жарков­ский район приезжают 300 человек из соседней Смоленской области работать на мебельную фабрику фирмы «Феликс». Теперь едут работать не только в Москву, но и к нам.

Земля и люди

 – В Тверской области есть две жемчужины – озеро Селигер и заповедник Завидово. Захваты земель на этих территориях происходят?

 – Во-первых, мы контролируем доступ к береговой линии озера. Она принадлежит государству, людям. Особо никто не наглеет. Во-вторых, мы стараемся ограничивать перевод земель. Каждый перевод принимается вместе с инвестиционным планом. Спекуляции мы всячески препятствуем. В-треть­их, земля пока дешевая.

 Но наступит момент, когда земля подорожает. Запретить людям продавать свои паи невозможно. Нет и государственных рычагов, которые могли бы заставить людей обрабатывать землю. А она зарастает бурьяном. Если на юге страны земли обрабатываются на 95%, то у нас – от силы на 20%.

 – Дмитрий Медведев недавно заметил, что в прошлом году начался бум рождаемости. Ощущался он в вашем регионе?

 – По рождаемости мы занимаем 37-е место в России. По сравнению с 2006 г. она увеличилась на 8%. Главное другое – чтобы для семей это не стало отложенным решением. Откладывали, откладывали, а потом – бац, и решили родить. А через два года – пауза. 6–7 лет назад тоже наблюдался рост рождаемости. Это заметно по первоклашкам. Их в этом году больше на 500 человек.

 – Часто можно услышать выражение «зеленинские пятилетки». Что это такое – игра или ностальгия по советскому периоду?

 – Людям надо ставить цели, и не только конкретные – вот это предприятие мы откроем или эту дорогу построим. Нужны общие задачи. Они должны понимать, зачем и куда двигаться. То же малое предпринимательство эффективнее заработает, если будет знать, что его защитят. Поэтому пятилетку надо проговаривать в целях и задачах, а потом показывать, как это реализуется. И уверенные в себе люди используют эти позитивные изменения на благо региона.

 – Тверская область была одной из первых, которая ввела патронатное воспитание. Каковы результаты?

 – Патронат – это инструмент, который помогает усыновлению детей. Если семья планирует усыновить ребенка, она может взять его к себе домой на несколько дней. Сочтет возможным взять навсегда – забирает. За это приемным родителям платят зарплату. Достижения есть – люди пошли на это. Но надо продвигаться дальше. Создавать социальные службы, которые бы поддерживали эти семьи психологически, юридически и т.д. Для примера скажу, что в детдомах области находится 2400 сирот. Ежегодно усыновляют порядка 200 детей. Наша главная задача – чтобы эти 2400 детей и те, кто добавится, наш­ли свои семьи.

 – В вашем регионе много красивейших мест. Туризм развивается?

 – Доходы от туристической деятельности ежегодно растут на 15%. Это хороший результат. Мы постоянно вводим в дейст­вие гостиницы, но пока тяжело с кадрами, которые бы умели эффективно ими управлять. Поэтому мы стараемся в учебных учреждениях вводить специальности, необходимые для развития туристического и гостиничного бизнеса.

 В Тверской области очень много интересных мест помимо Завидова и Селигера. Есть центральный биосферный заповедник – среднерусская тайга с медведями. Есть Весьегонский район, где можно отлично по­охотиться и порыбачить, Рыбинское и Иваньковское водохранилища. Есть уникальное сооружение – железная дорога, проложенная через необъятные болота.

 Развитие туризма – прежде всего задача муниципалитетов. Только треть мэров что-то пытается сделать, а остальным не интересно. Это к вопросу – назначать глав муниципалитетов или выбирать? Я как губернатор не могу отвечать за человека, который подотчетен не мне, а избирателям. Но влияю и убеждаю. Такая у меня работа.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Грудинин еще во время выборов собирался обходить закон и врать!»

«Грудинин еще во время выборов собирался обходить закон и врать!»

//Политика

Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины

Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины

Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан. Дипломат признался, что сам не поддерживает «языковые люстрации и соревнования».

//В мире

В Киеве раскрыли детали подавления восстания в Харькове в дни «Русской весны»

В Киеве раскрыли детали подавления восстания в Харькове в дни «Русской весны»

В Киеве раскрыли подробности подавления восстания против властей Украины в Харькове весной 2014 года. Соответствующие заявления сделал Арсен Аваков, министр внутренних дел соседнего государства.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Госдуме прокомментировали заявление Венгрии о потерях из-за санкций против РФ

В Госдуме прокомментировали заявление Венгрии о потерях из-за санкций против РФ

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, заявившего о многомиллиардных потерях из-за санкций ЕС против РФ.

//В мире

Участник боев за Славянск определил возможные районы новых ударов армии Украины

Участник боев за Славянск определил возможные районы новых ударов армии Украины

Участник боев за Славянск, политолог Игорь Друзь определил вероятные районы новых ударов Вооруженных сил Украины. По данному вопросу эксперт высказался в ходе интервью военному корреспонденту Юрию Котенку.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

СМИ: Кремль разрабатывает сценарии оставить Путина у власти после 2024 года

СМИ: Кремль разрабатывает сценарии оставить Путина у власти после 2024 года

В зарубежной прессе появилась публикация, утверждающая, что в Кремле ведется активная разработка сценариев, которые могли бы позволить действующему президенту РФ Владимиру Путину сохранить власть.

//Общество

Российские ученые предупредили о резком росте солнечной активности за сутки

Российские ученые предупредили о резком росте солнечной активности за сутки

Ученые из лаборатории рентгеновской астрономии солнца сообщили о резком росте солнечной активности в последние сутки. В среду, 20 марта, и в четверг, 21 марта, зарегистрировано три вспышки класса C.

//Здоровье

Пять сигналов организма человека о проблемах со здоровьем перечислили медики

Пять сигналов организма человека о проблемах со здоровьем перечислили медики

Специалисты в области здравоохранения обозначили пять признаков, говорящих о проблемах со здоровьем человека. Об этом рассказывается в публикации, появившейся на страницах российских интернет-СМИ.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Политика

О транзите власти и судьбе маленьких китов

О транзите власти и судьбе маленьких китов

Напомним, таким эвфемизмом обозначается процесс сохранения преемственности власти после 2024 года. Для этого главенство поста президента страны должно быть заменено главенством другой должности. Например – председателя Госсовета с приданием ему дополнительных функций

//Новости СМИ2

//Политика

В Израиле просят Путина предотвратить войну с Ираном

В Израиле просят Путина предотвратить войну с Ираном

Россия имеет лучшие возможности для того, чтобы примирить Израиль и Иран. «АН» поддержали эту идею несколько лет назад, когда она казалась фантастикой. Но после победы нашей страны в Сирии геополитические фантазии начали материализовываться

//Политика

Дональд Трамп открывает шестой европейский фронт

Дональд Трамп открывает шестой европейский фронт

«Наши войны тянутся до бесконечности – потому что люди, которые их ведут, не могут их выиграть», – заявил более двух лет назад Дональд Трамп. Он смог убедить большинство американцев, что, став президентом, победит во всех конфликтах. На деле – не выиграл ни одного.

//Общество

Отстаньте от Поклонской

Отстаньте от Поклонской

Это было не интервью, а искренний и честный разговор о том, какая она, Наталья Поклонская. Как стала депутатом Государственной думы, как оказалась на Донбассе и как написала книгу. Поговорили и про предательство, и про то, как некоторые чиновники сейчас «подставляют» президента России.

//Общество

Переливание крови от Рыбинска – Самаре

Переливание крови от Рыбинска – Самаре

Состоялась премьера очередной серии «мыльной оперы» по смене руководителя стратегического двигателестроительного предприятия ПАО «Кузнецов» в Самаре. Управляющим директором назначен 37-летний Алексей Соболев. Он из Рыбинска. Среди местных достойную кандидатуру подобрать не удалось.

//Общество

Непрофессионализм или вредительство?

Непрофессионализм или вредительство?

В номере от 15 ноября 2018 года "АН" опубликовали материал «Заразят ли Россию окончательно?». В нём речь шла о том, что в России сейчас из-за недобросовестности ряда чиновников сложилась очень тревожная ситуация, которая угрожает экономическому, экологическому потенциалу страны.

//Экономика

Льняной занавес

Льняной занавес

В 2018 году текстильная промышленность поставила рекорд, выпустив 6 млн кв. м тканей. Кстати, пятую часть дала знаменитая своими текстильными фабриками Ивановская область. Увы, рост шёл за счёт хлопка и синтетики, тогда как выпуск знаменитого российского льна неожиданно рухнул.

//Новости партнеров

//Общество

Под пыльным ковром иностранных инвестиций

Под пыльным ковром иностранных инвестиций

Правящие в стране поклонники денежных манипуляций с госбюджетом, а не реального производства, молятся на иностранные инвестиции. За четверть века их политики гнилая теория о том, что иностранные инвестиции – «наше всё» превратилась для членов правительства в аксиому.

//Общество

Вашингтон готовится «запустить дурочку» средней дальности

Вашингтон готовится «запустить дурочку» средней дальности

СМИ США сообщили, что уже осенью состоятся пуски американских прототипов-демонстраторов ракет, ещё недавно запрещённых Договором РСМД. Пока его действие считается приостановленным, но никто не сомневается, что решение на выход уже принято и в Вашингтоне, и в Москве.

//Общество

До пятницы Трамп остался без самолётов «судного дня»

До пятницы Трамп остался без самолётов «судного дня»

Стихия в очередной раз ополчилась на ВВС США, нанеся им чувствительный удар. В октябре прошлого года ураган «Майкл» разрушил авиабазу Боевого командования ВВС Тиндэлл,где размещалась треть всех имеющихся истребителей 5-го поколения F-22ARaptor – 54 штуки.

//Культура

Париж: книги и тревоги

Париж: книги и тревоги

С 15 по 18 марта в Париже проходил традиционный книжный салон (по-нашему – ярмарка). К своему изумлению, я оказалась в составе русской делегации вместе с Леонидом Юзефовичем, Евгением Водолазкиным, Владимиром Сорокиным и другими известными литераторами. Имеются впечатления.

//Общество

Мы – «крымчане»: вновь обретённая радость

Мы – «крымчане»: вновь обретённая радость

На экране ОТР выходит документальная лента «Крымчане». Её создатели – режиссёр, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян и творческое объединение «4 формата». В съёмочную группу вошли жители Крыма – представители немецкой общины, крымские татары, украинцы

//Общество

Исповедь «кремлёвского принца»

Исповедь «кремлёвского принца»

Андрей Караулов в особом представлении не нуждается. Известный политик, блестящий журналист. Его 2-хтомник «Русский ад», вышедший в издательстве «АН», пользуется популярностью. В нашем издательстве вышла ещё одна книга писателя – «Юрий Чурбанов:  «Я расскажу всё как было…»

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Поклонники простились с Юлией Началовой
2

Оглашен прогноз ученика Павла Глобы о «фантастических» итогах выборов на Украине
3

Срок разгрома армии Украины в случае ее наступления на Крым рассчитал аналитик
4

Дачники изучают искусство аэромаскировки
5

Луганский политолог раскрыл обязательное условие возвращения Донбасса на Украину

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры