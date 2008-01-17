//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Памяти Гены Бачинского

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Андрей ГОЛУБОВ ]

Памяти Гены Бачинского

 «ТОЛЬКО что-то не так, если страшно молчит, растерявшись, толпа ... » (нет, не у Таганки, как в песне), а у Домжура на Гоголевском. Там попрощались с Геной Бачинским. Еще с одним Человеком, который по несправедливому и неисповедимому Господнему пути пришел в финальную точку своей яркой жизни на 20–30–50, может, 70 лет раньше срока, человеческого срока... Он не договорил столько, что, ей-богу, хватило бы на десяток философских и не очень книг.

 Гена Бачинский ушел, как всегда бывает с такими людьми, резко и неожиданно. В коридорах «Маяка» уже не увидеть его спокойной походки, его фирменного хвостика, чуть вздернутого, особенно в профиль, носа.    

 Утренняя, с 8 до 11, программа Бачинского и Стиллавина называлась «Позитивное утро». Позитивным, надо сказать, оно было не всегда. Да, были вызовы и колкости, даже некая распущенность в адрес гостей, резкость в отношении слушателей да и (что скрывать) коллег по цеху. Сам испытал на себе это, когда начал читать в их программе утреннюю прессу. Первый совместный эфир был ошеломляющим, шокирующим. Уходил из студии с желанием после окончания эфира «набить обоим лица». А потом, после эфира, оно прошло. Прошло от человечной улыбки Гены и идущих изнутри слов: «Старик, ничего личного… Это наша работа. Мы – будильники. Мы должны будить людей. Добром и злом. Ведь к звонку будильника люди относятся ой как неоднозначно… а многие и непечатно…»

 Кстати, о «непечатном». Каждый раз, когда я вне эфира или в эфирных музыкальных паузах ругался матом или на нем разговаривал, что вовсе не редкость в нашем цеху, Гена ругал меня за это. Или выражался словами своего шефа-редактора Коли Вальковского: «Зачем ты читаешь молитвы дьявола? Зачем кличешь беду?»

 Я уверен, что он и сейчас ругает меня оттуда за то, что я внутренне и внешне, но неизменно с использованием этой самой «ненормативной лексики» спрашиваю у «неба» и у «высших сил»: «Почему опять ушел Светлый?» Почему Светлые уходят, а Темные остаются? Самое банальное объяснение – високосный год. Его грустно начал Саша Абдулов. Продолжил Гена Бачинский. Кто следующий?..

 Високосность? Не знаю… Представить себе водящего машину менее двух лет спокойного и рассудительного, степенного и даже несколько вальяжного Гену на встречной полосе плохой трассы – абсурдно. Так же, как представить себе, например, опальных Михаила Касьянова и Гарри Каспарова, мирно попивающих чаек в резиденции Бочаров Ручей с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым в канун 2 марта этого самого високосного года.

 Я знал Гену полгода и тянулся к нему по мере узнавания этого Человека. Но хочу дать слово тем, кто знал его гораздо больше. Коля Вальковский, шеф-редактор «Позитивного утра»: «Гена – Светлый. Он никогда не пиарил свои добродетели, коих было много. Никогда никому не отказывал в помощи. Помогал даже тем, кто его об этом не просил». (Подписываюсь.)

 Ему шел всего 37-й год. Как вспоминает тот же Коля Вальковский, хотя вспоминать можно о прошлом, а Гена – не прошлое… Он – настоящее. Даже в чем-то будущее… Так вот, как вспоминает Коля: «Гена признавался в одном из интервью: «Да, мы придурки, но мы придурки честные…»

 Он был Честным. Честным до конца. Честным и в мыслях, и в языке. Он был уверен, что с нынешней «целевой аудиторией» нового «Маяка» надо говорить на языке, свойственном этой самой аудитории. И он знал этот язык, умел говорить на нем. Даже порой позволяя себе и Сергею использовать лексику, за которую ругал, нет, журил других.

 Царь всех госрадиостанций Сергей Архипов краток: «Старик, ушел Мастер. Ушел Человек. Ушел, чтобы вернуться. Ушел, чтобы быть с нами всегда».

 Пройдет время, и все вернется на круги своя, но уже без Гены. Вспомните слоган нового «Маяка» – «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!».

 …«Никогда ничего не просите у тех, кто выше и сильнее вас... Сами предложат и сами все дадут… Так будет правильно… На этом построен мир…» Но это уже не Макаревич, это – Булгаков, «Мастер и Маргарита»… А попросить хочется. Попросить вернуть Гену, хотя бы еще на одно «Позитивное утро»…

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«В Казахстане - город Нурсултан, в России - Ельцин-центр...»

«В Казахстане - город Нурсултан, в России - Ельцин-центр...»

Парламент Казахстана одобрил переименование столицы - Астаны в город Нурсултан. Напомним, Нурсултан Назарбаев передал полномочия президента главе парламента Токаеву, который и предложил это. Об удивительных превращениях размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...

//В мире

Киевский политтехнолог обозначил фаворита США на выборах президента Украины

Киевский политтехнолог обозначил фаворита США на выборах президента Украины

В украинском экспертном сообществе рассказали, какой из претендентов на пост президента страны является фаворитом США на будущих выборах. Соответствующее заявление сделал политтехнолог Михаил Погребинский.

//Политика

Губернаторов принесли в жертву из-за падающего рейтинга власти

Губернаторов принесли в жертву из-за падающего рейтинга власти

Впервые падение рейтинга всей ветвей власти было зафиксировано в конце прошлого года, причем не только независимыми мониторинговыми службами, но и вполне лояльными социологическими организациями.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

МИД России обвиняет Польшу в фальсификации фактов о Второй мировой

МИД России обвиняет Польшу в фальсификации фактов о Второй мировой

В российском МИД заявили, что польские власти занимаются фальсификацией истории Второй мировой войны, когда стараются умолчать о вкладе СССР в победу над гитлеровскими войсками.

//В мире

Экс-советник Кучмы предрек развязывание Порошенко войны после победы на выборах

Экс-советник Кучмы предрек развязывание Порошенко войны после победы на выборах

В случае своей победы на грядущих выборах Петр Порошенко устроит «еще более кровавую бойню». Соответствующее заявление сделал Олег Соскин, экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В Риге пройдут учения латвийских ополченцев

В Риге пройдут учения латвийских ополченцев

В ближайшие выходные в Риге будут проходить учения латвийских ополченцев. Жителей и гостей столице предупреждают, что земессарги (ополченцы) будут в полной экипировке, с оружием. Учения будут проходить в выходные дни с 7 утра в субботу (23 марта), до 16 часов 24 марта.

//Шоу-бизнес

Панин в Сети признался в своей ненависти к России

Панин в Сети признался в своей ненависти к России

Алексей Панин в соцсети рассказал о том, как относится к России. Актёр признался, что ему не хочется возвращаться в страну, которую он не любит. При этом Панин уточнил, что своей родиной считает «планету Земля».

//Шоу-бизнес

В распаде "Ленинграда" обвинили новую жену Шнурова

В распаде "Ленинграда" обвинили новую жену Шнурова

Бывший участник «Ленинграда» шоумен Стас Барецкий предположил, что в распаде группы, благополучно просуществовавшей два десятка лет, может быть виновата новая жена Сергея Шнурова.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Политика

О транзите власти и судьбе маленьких китов

О транзите власти и судьбе маленьких китов

Напомним, таким эвфемизмом обозначается процесс сохранения преемственности власти после 2024 года. Для этого главенство поста президента страны должно быть заменено главенством другой должности. Например – председателя Госсовета с приданием ему дополнительных функций

//Новости СМИ2

//Политика

В Израиле просят Путина предотвратить войну с Ираном

В Израиле просят Путина предотвратить войну с Ираном

Россия имеет лучшие возможности для того, чтобы примирить Израиль и Иран. «АН» поддержали эту идею несколько лет назад, когда она казалась фантастикой. Но после победы нашей страны в Сирии геополитические фантазии начали материализовываться

//Политика

Дональд Трамп открывает шестой европейский фронт

Дональд Трамп открывает шестой европейский фронт

«Наши войны тянутся до бесконечности – потому что люди, которые их ведут, не могут их выиграть», – заявил более двух лет назад Дональд Трамп. Он смог убедить большинство американцев, что, став президентом, победит во всех конфликтах. На деле – не выиграл ни одного.

//Общество

Отстаньте от Поклонской

Отстаньте от Поклонской

Это было не интервью, а искренний и честный разговор о том, какая она, Наталья Поклонская. Как стала депутатом Государственной думы, как оказалась на Донбассе и как написала книгу. Поговорили и про предательство, и про то, как некоторые чиновники сейчас «подставляют» президента России.

//Общество

Переливание крови от Рыбинска – Самаре

Переливание крови от Рыбинска – Самаре

Состоялась премьера очередной серии «мыльной оперы» по смене руководителя стратегического двигателестроительного предприятия ПАО «Кузнецов» в Самаре. Управляющим директором назначен 37-летний Алексей Соболев. Он из Рыбинска. Среди местных достойную кандидатуру подобрать не удалось.

//Общество

Непрофессионализм или вредительство?

Непрофессионализм или вредительство?

В номере от 15 ноября 2018 года "АН" опубликовали материал «Заразят ли Россию окончательно?». В нём речь шла о том, что в России сейчас из-за недобросовестности ряда чиновников сложилась очень тревожная ситуация, которая угрожает экономическому, экологическому потенциалу страны.

//Экономика

Льняной занавес

Льняной занавес

В 2018 году текстильная промышленность поставила рекорд, выпустив 6 млн кв. м тканей. Кстати, пятую часть дала знаменитая своими текстильными фабриками Ивановская область. Увы, рост шёл за счёт хлопка и синтетики, тогда как выпуск знаменитого российского льна неожиданно рухнул.

//Новости партнеров

//Общество

Под пыльным ковром иностранных инвестиций

Под пыльным ковром иностранных инвестиций

Правящие в стране поклонники денежных манипуляций с госбюджетом, а не реального производства, молятся на иностранные инвестиции. За четверть века их политики гнилая теория о том, что иностранные инвестиции – «наше всё» превратилась для членов правительства в аксиому.

//Общество

Вашингтон готовится «запустить дурочку» средней дальности

Вашингтон готовится «запустить дурочку» средней дальности

СМИ США сообщили, что уже осенью состоятся пуски американских прототипов-демонстраторов ракет, ещё недавно запрещённых Договором РСМД. Пока его действие считается приостановленным, но никто не сомневается, что решение на выход уже принято и в Вашингтоне, и в Москве.

//Общество

До пятницы Трамп остался без самолётов «судного дня»

До пятницы Трамп остался без самолётов «судного дня»

Стихия в очередной раз ополчилась на ВВС США, нанеся им чувствительный удар. В октябре прошлого года ураган «Майкл» разрушил авиабазу Боевого командования ВВС Тиндэлл,где размещалась треть всех имеющихся истребителей 5-го поколения F-22ARaptor – 54 штуки.

//Культура

Париж: книги и тревоги

Париж: книги и тревоги

С 15 по 18 марта в Париже проходил традиционный книжный салон (по-нашему – ярмарка). К своему изумлению, я оказалась в составе русской делегации вместе с Леонидом Юзефовичем, Евгением Водолазкиным, Владимиром Сорокиным и другими известными литераторами. Имеются впечатления.

//Общество

Мы – «крымчане»: вновь обретённая радость

Мы – «крымчане»: вновь обретённая радость

На экране ОТР выходит документальная лента «Крымчане». Её создатели – режиссёр, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян и творческое объединение «4 формата». В съёмочную группу вошли жители Крыма – представители немецкой общины, крымские татары, украинцы

//Общество

Исповедь «кремлёвского принца»

Исповедь «кремлёвского принца»

Андрей Караулов в особом представлении не нуждается. Известный политик, блестящий журналист. Его 2-хтомник «Русский ад», вышедший в издательстве «АН», пользуется популярностью. В нашем издательстве вышла ещё одна книга писателя – «Юрий Чурбанов:  «Я расскажу всё как было…»

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Оглашен прогноз ученика Павла Глобы о «фантастических» итогах выборов на Украине
2

Луганский политолог раскрыл обязательное условие возвращения Донбасса на Украину
3

Срок разгрома армии Украины в случае ее наступления на Крым рассчитал аналитик
4

В России нашли дом, который можно купить на зарплату
5

"Он никому не нужен", коллеги и бывшие друзья проигнорировали похороны Игоря Малашенко

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры