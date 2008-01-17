Надя и Женя из «Иронии судьбы» получили прописку

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Александра ЕГОРОВА ]

ЗАГАДОЧНОЙ 3-й улицы Строителей, про которую так долго говорили в связи с любимым новогодним фильмом «Ирония судьбы», в Москве все же нет! Многие поклонники ленты не раз задумывались, что же скрывается за выдуманным адресом. Теперь двух мнений быть не может. Сам режиссер Эльдар Рязанов накануне Нового года принял участие в открытии мемориальных досок на проспекте Вернадского, дд. 125 и 113. Именно эти дома превратились в «Иронии» в 3-ю улицу Строителей, д. 25, в Москве и Ленинграде соответ­ственно. Московскую квартиру Жени Лукашина снимали в доме 125, а в доме-близнеце под номером 113 – ленинградскую квартиру Нади. Теперь местные жители с ужасом ждут, что их дома наряду с Красной площадью и Воробьевыми горами станут новыми местами новогоднего паломничества для празднично настроенной публики.

