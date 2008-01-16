Слушать подано

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Каждый из нас носит в кармане персонального шпиона

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Подготовил Константин ГУРДИН ]

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Только задумайтесь: таская с собой сотовый телефон, мы, сами того не зная, полностью открываем всю информацию о своей личной жизни. Мобильник позволяет отследить все переговоры. Также трубка с точностью до полуметра регистрирует перемещения владельца по городу. А заодно может послужить отличным «жучком» и даже поработать «детектором лжи».

Этими «недокументированными» возможностями сотовой связи прежде всего пользуются спецслужбы. Но сейчас тайные технологии активно осваивает криминал. Так что в умелых руках мобильные телефоны могут стать оружием пострашнее огнестрельного.

«Прослушка» на продажу

Недавно оперативники ФСБ арестовали двух высокопоставленных сотрудников одного из самых секретных отделов столичной милиции.  Замначальника Управления специальных технических мероприятий Михаила Яныкина «повязали» прямо в рабочем кабинете. Это управление с санкции суда организует «прослушку» для нужд уголовного розыска.

Следствие подозревает, что г‑н Яныкин не ограничился исполнением своих служебных обязанностей. Он организовал незаконные «прослушки» мобильных телефонов известных политиков и бизнесменов. Обвинение уверено, что милиционер без санкции суда вписывал нужные кандидатуры в ордера на прослушивание. А затем продавал пленки и распечатки конкурентам. Судя по всему, бизнес был поставлен на поток. Забавно, но, чтобы повязать подозреваемого с поличным, эфэсбешники устроили «прослушку» прослушивающего»… 

Это далеко не первый скандал такого рода. Спецслужбы и раньше неоднократно попадались на незаконных вторжениях в личную жизнь. Но, по данным «АН», каждый раз следст­вие упорно замалчивало, что одной только записью разговоров подозреваемые не ограничивались.

Дело в том, что «прослушка» разговоров – самая простая из «шпионских» возможностей сотовой связи. Есть и гораздо более изощренные способы использовать мобильный телефон. Но о них предпочитают не распространяться.

Никуда не скрыться

Что же это за возможности? Широкая общественность, наверное, узнала бы о них не так скоро. Но наши спецслужбы «прокололись» сами, и их секрет все-таки выплыл наружу. Дело было так. В сентябре 2006 года от рук наемных убийц погиб первый зампред Центробанка Андрей Козлов. Расследование вышло очень шумным. До этого случая чиновников такого высокого ранга не «заказывали»…

Спустя месяц после убий­ства в газетах появились сообщения, что исполнители найдены. Подробности дела журналистам изложил анонимный «высокопоставленный сотрудник МВД». Он сообщил, что следствие выш­ло на киллеров через… сотовую связь.

Реакция Генпрокуратуры была более чем странной. Там возбудили уголовное дело по статье 283 УК – «Разглашение гостайны». Оказывается, можно схлопотать до четырех лет лишения свободы за «публичное обсуждение способов, которые применяет следствие при поисках преступников». Правда, казенный дом светил не «акулам пера», а тому самому таин­ст­венному «сотруднику из МВД». Журналисты никаких бумаг о неразглашении не подписывали. Значит, перед законом они чисты. Источника утечки, впрочем, не нашли. А дело о разглашении тайны потихоньку заглохло…

Да и, казалось бы, какая же это тайна – слежка через телефон? Но это смотря какая слежка. Конечно, уж кто-кто, а сами киллеры прекрасно осведомлены об этом «государ­ственном секрете». Они знают, что в наши дни милиция первым делом после снятия отпечатков пальцев бежит делать запрос в сотовую компанию. И старается «по горячим следам» вычислить преступников через мобильную сеть.

Провернуть это проще простого. Радистку Кэт из «Семнадцати мгновений весны» приходилось пеленговать с помощью нескольких спецавтомобилей с антеннами. А сейчас каждый сотовый телефон сам постоянно посылает сигналы сразу на несколько базовых станций. Все данные этих станций идут «под запись». Следовательно, не составит труда восстановить координаты трубки на любой момент времени, а значит, и определить, «куда носило» ее владельца.

Милиция запросто сможет  «поднять» сотовую историю любого из нас. Оперативники выясняют, кому звонил заинтересовавший их человек и какие посылал короткие сообщения. При желании можно составить впечатляющее досье. Благо информацию обо всех звонках абонентов, а также их эсэмэски операторы обязаны хранить не менее полугода.

При этом далеко не каждый «простой абонент» знает, что «пеленгуются» не только работающие, но и выключенные трубки. Так уж устроена эта технология. Любой телефон, даже «вырубленный», продолжает посылать сигналы в сеть! Единственный способ «исчезнуть» наверняка – вынуть из мобильника аккумулятор.

Анализируя место преступления, милиция первым делом «берет на крючок» именно те аппараты, владельцы которых почему-то нажали на «выкл». В целом же оперативники изучают, кто находился в этот момент в районе, куда и как перемещался. Сразу становится ясно, кто и сколько поджидал жертву в подъезде. А кто сидел в машине, дожидаясь подельника. Не составит труда узнать, куда они потом поехали. Также можно вычислить, с кем они встречались, кто передавал им деньги и оружие…

Фантастические возможности

Определение координат и отслеживание звонков – самое меньшее, на что способен сотовый телефон. Специалисты знают, что любой, даже простой мобильник представляет собой изощренный инструмент шпионажа.

Боевики в Чечне не зря как огня боятся сотовых телефонов и регулярно взрывают мачты мобильной связи. Взять с собой трубку – значит, гарантированно рассекретить местонахождение тайных лагерей и складов оружия. И это еще цветочки. Есть и менее очевидные опасности. Например, ракета, поразившая Джохара Дудаева, наводилась по сигналу его спутникового телефона. Кроме того, преступники знают, что каждая трубка – потенциальный «жучок», который легко контролировать дистанционно.

Даже «вырубленный» телефон посылает сигналы в сеть! Единственный способ «исчезнуть» наверняка – вынуть аккумулятор.

Несколько месяцев назад в Новосибирске произошли почти «фантастические» события. Все началось с того, что некая школьница отверг­ла одного из многочисленных по­клонников. На ее беду он оказался «продвинутым» хакером. Обиженный технарь отом­стил весьма изощренным способом. Он дистанционно «подчинил» себе сотовые телефоны самой красотки, а затем ее родственников и знакомых. Оказалось, что все их звонки прослушиваются, а сообщения перехватываются. В подтверждение этого хакер посылал на автоответчик записи перехваченных разговоров. К ним он добавлял информацию о том, что сейчас делают и во что одеты владельцы телефонов. Значит, слежка велась также и через встроенную камеру мобильников...

Ситуация все больше напоминала кошмар. Даже если владельцы выключали телефоны, преступник все равно дистанционно активировал их камеры и микрофоны и по-прежнему вел запись. Точно так же он «врубал» мобильники, чтобы разослать с них очередные по­слания с угрозами. При этом хакер использовал одни из «порабощенных» аппаратов, чтобы отправлять с них сообщения на другие. В результате хозяева телефонов стали получать еще и огромные счета от оператора связи. Хуже всего, что, куда бы ни обращались жертвы преследования – в милицию или в сотовую компанию, – их жалобы везде встречали с недоверием. Ничего подобного прежде не случалось.

Через несколько недель преследования прекратились. Вредителя так и не нашли. Что же случилось? Просто хакер добрался до тех тайн сотовых телефонов, которые ранее использовали только спецслужбы.

Сейчас такие технологии, что называется, пошли в народ. На недавних выборах штаб одной из партий подвергся так называемой трель-атаке со стороны конкурентов. На мобильные телефоны лидеров партии, а также членов избирательного штаба посыпался шквал «пустых» звонков с незнакомых номеров. Голоса в трубке не было… Такие звонки приходили до десяти раз в минуту. В результате работа штаба и самих политиков оказалась полностью парализована.

Активисты партии пожаловались сотовому оператору. После этого атака прекратилась. А затем пошла с новой силой. Но на этот раз пустые звонки посыпались с телефонных номеров… родственников и знакомых. Как оказалось, часть таких вызовов была поддельная, а часть дей­ствительно шла через дистанционно активированные трубки.

Ясно, что «шпионские функ­ции», заложенные в кон­струкцию мобильников, для компетентных людей откровением давно не являются. Например, еще 15 лет назад в прессу просочилась информация об успешной операции сверхсекретного подразделения американской армии, известного как «Грей Фокс». Оно дистанционно включало сотовый телефон наркобарона Пабло Эскобара. Микрофон трубки использовался в качестве «жучка».

Но очевидно и другое. Сейчас скрытые возможности мобильников активно осваивает криминальный мир. Так что во время важных переговоров или встреч все-таки не помешает извлечь из телефона аккумуляторную батарею…

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