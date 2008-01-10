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Пьяные рыбы в законе

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Евгения ОРЛОВА ]

Пьяные рыбы в законе

 НАПРИМЕР, по лондонским улицам гусей имеет право перегонять только почетный гражданин города. В графст­ве Суррей собакам официально запрещается лаять после 22.00. Кстати, во сколько им можно подать голос поутру, закон не оговаривает...

 Во всех городах австралийского штата Аделаида действует запрет на выгул коров по выходным дням и национальным праздникам.

 В канадском Торонто по улицам в воскресенье запрещено таскать дохлых лошадей. А в провинции Альберта, если вы вышли из тюрьмы, смело можете требовать заряженный кольт и лошадь. По действующему до сих пор закону вам их обязаны выдать бесплатно – чтобы вы имели возможность покинуть город.

 На всей территории Франции нельзя назвать свинью именем Наполеон.

 Но всех по дурости переплюнули конечно же американцы. В штатах Мэн и Огайо, например, запрещается спаивать ромом и виски не только аквариумных, но и речных рыб! У кого, интересно, хватит ума и денег спустить в местную реку пару цистерн спиртного… А в нескольких других штатах вместо графы «владелец» в паспорте собаки значится «надсмотрщик». Местное законодательство считает, что владеть живым существом никто не имеет права.

 В Новом Орлеане вы не имеете права привязывать крокодилов к заборам и пожарным гидрантам. В штате Айдахо запрещена рыбная ловля верхом на верблюде. В Иллинойсе вас ждет штраф в 400 долларов, если вы дадите покурить собаке, кошке или индюку. В Калифорнии запрещается принародно лизать лягушек и жаб.

 Тут даже известное предупреждение в инструкции к микроволновке о том, что в ней нельзя сушить животных, отдыхает…

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