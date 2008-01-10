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Снова «за стеклом»

№ 1(87) от 09.01.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Снова «за стеклом»
Сергей Зверев

 В ОДНОМ из торговых центров столицы на Кутузовском проспекте сооружен прозрачный куб размером 5х5х5 метров. Здесь записывают новое реалити-шоу MTV «Звезда в кубе». Главный герой и ведущий проекта – гламурный андроид Сергей Зверев. Он обещает шокировать зрителей, общаясь со знаменитостями в этом прозрачном кубе несколько часов кряду, как он сам выражается, «в сплошном сексуальном вакууме».

 Гостям программы предстоит прожить свой «звездный день» в замкнутом пространстве под наблюдением встроенных телекамер и отбиваясь от вопросов Зверева. Поскольку звездам будет некуда спешить, ведущий обещает вытащить из них на радость зрителям всю подноготную. Желающих поэкспериментировать над собой, как ни странно, достаточно много. В прозрачный «зоопарк» уже согласились прийти Дима Билан, Жанна Фриске, Ксения Собчак, Павел Воля, Жанна Агузарова, Рома-Зверь, Филипп Киркоров и другие. Надо сказать, что подобные реалити-шоу в замкнутом прозрачном объеме в мире не в диковинку. Правда, в них обычно участвуют никому не известные люди, которые в результате и становятся собственно «звездами». В данном случае все будет наоборот.

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