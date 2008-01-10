//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Чисто конкретно и развлекательно

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Александра ЕГОРОВА  ]

Чисто конкретно и развлекательно
Вера Брежнева

 ЦЕЛЫМ букетом развлекательных шоу отметил Первый канал наступление нового 2008 года. Ответственный за развлекательные программы канала Александр Цекало выдал на-гора новое произведение – пародийное шоу «Большая разница», которое он же вместе с Иваном Ургантом и ведет. Если отбросить рассуждения Цекало о «полном погружении в атмосферу пародируемых событий», то можно сказать, что получилась просто хорошая пародийная передача. Обстановка студии напоминает театр, а «звездная массовка» присутствует при разыгрываемых на себя пародиях. Зрители премьеры стали свидетелями необычного эффекта «Большой разницы». Когда программа закончилась, все происходящее в эфире канала, в том числе новости, еще некоторое время воспринималось как пародия!

 Кроме «Большой разницы» и нашумевшего благодаря новой «любви» Пугачевой к Галкину шоу «Две звезды» «Первый» предлагает в наступившем году такие убойные проекты, как «В мире людей» и «Магия Десяти». В первом случае стариной решил тряхнуть Николай Дроздов. Будем надеяться, что опытный телевизионный боец не испугается того, что ему предстоит узнать о людях… В «Магии Десяти» красотой и молодостью козыряет сама Вера Брежнева (экс-«ВИА Гра»). В каждом выпуске этого развлекательного шоу с ее участием победитель может выиграть беспрецедентную денежную сумму за всю историю проведения российских телеигр – до 10 млн. рублей! Надо ожидать, что рейтинг программы будет столь же высоким, как и ноги новой ТВ-дивы.

 Кстати, о рейтингах. Эфир в стране и внимание публики прочно захватили каналы с развлекательной направленностью. В 2007 г. чисто развлекательные ТНТ и СТС имели в России вместе, по данными TNS/Gallup Media, 19,6%. Если к ним присовокупить «Первый» с его 17,6% – получится под 40! По итогам 2007 г. СТС прочно стоит на 4-й позиции по популярности в стране вслед за «Первым», «Россией» и НТВ.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

Пятилетие возвращения Крыма отмечается сегодня в России. В празднествах, как может, участвует и Порошенко, смело заявляя, что сразу после выборов «без торгов и договоренностей» вернет Крым Украине. О славном юбилее - Леонид ИВАШОВ...

//В мире

Киевский политтехнолог обозначил фаворита США на выборах президента Украины

Киевский политтехнолог обозначил фаворита США на выборах президента Украины

В украинском экспертном сообществе рассказали, какой из претендентов на пост президента страны является фаворитом США на будущих выборах. Соответствующее заявление сделал политтехнолог Михаил Погребинский.

//Политика

Новый врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер приступил к работе

Новый врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер приступил к работе

Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в среду, 20 марта прибыл в Челябинск.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Украинские олигархи объединились против Петра Порошенко

Украинские олигархи объединились против Петра Порошенко

Украинские олигархи Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Игорь Коломойский, объединились против Петра Порошенко. Участники "тройственного союза" перед выборами предпочли спонсировать других кандидатов.

//В мире

Стали известны сведения о потерях ВСУ в новом бою с националистами в Донбассе

Стали известны сведения о потерях ВСУ в новом бою с националистами в Донбассе

В зоне конфликта в Донбассе произошло новое боестолкновение между украинской армией и националистами. Соответствующие сведения оказались в распоряжении Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В солидной компании – солидная медицина

В солидной компании – солидная медицина

Темы медицины и здоровья всегда актуальны. Как работают медучреждения в настоящее время? Какие изменения происходят? Сохранится ли бесплатное обслуживание? На эти вопросы «АН» ответила начальник Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» Елена ЖИДКОВА

//Шоу-бизнес

Собчак впервые после развода вышла в свет с мужчиной

Собчак впервые после развода вышла в свет с мужчиной

Накануне в Москве состоялось вручение второй музыкальной премии BraVo в области классической музыки, собравшей российских и мировых звезд. Не смогла пропустить это событие и Ксения Собчак.

//В мире

Итальянский певец Аль Бано собирается судиться с Украиной

Итальянский певец Аль Бано собирается судиться с Украиной

Известный итальянский певец Аль Бано собирается обратиться в Европейский суд по правам человека. Причиной стало занесение певца с "чёрный список" Украины. В него попадают лица, представляющие угрозу национальной безопасности Украины.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Общество

Стало известно, насколько сильно россияне не любят феминисток

Стало известно, насколько сильно россияне не любят феминисток

За равноправие в России 62% россиян, но феминисток не любят. Таковы данные ВЦИОМ. О соответствующем исследовании сообщила пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения.

//Новости СМИ2

//В мире

Рейтинг Зеленского опять подрос за счет Порошенко

Рейтинг Зеленского опять подрос за счет Порошенко

В второй тур проходят Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко. В конечном итоге побеждает Владимир Зеленский. Таковы данные исследований, которые провело одно международное агентство.

//Общество

Путин заявил о необходимости развивать здравоохранение и образование в Крыму

Путин заявил о необходимости развивать здравоохранение и образование в Крыму

В среду, 20 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с членами Правительства поднял темы здравоохранения и образования в Крыму.

//Спорт

"Украинский" крымчанин и российский "десантник" сразятся за чемпионский пояс

"Украинский" крымчанин и российский "десантник" сразятся за чемпионский пояс

Действующий чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр УСИК может сразиться за титул с россиянином Денисом ЛЕБЕДЕВЫМ

//Шоу-бизнес

Певица Елена Ваенга рассказала, что отменяет концерты из-за сильной болезни

Певица Елена Ваенга рассказала, что отменяет концерты из-за сильной болезни

Певица Елена Ваенга лично предупредила своих поклонников об отмене концертов в нескольких городах, объявленных на ближайшие дни. По признанию артистки, она сильно заболела - лорингит.

//Шоу-бизнес

"Не прогонять мужа из кровати", Стриженова о борьбе с весом, скандалах на Первом и женском счастье

"Не прогонять мужа из кровати", Стриженова о борьбе с весом, скандалах на Первом и женском счастье

Жесткая критика со стороны телезрителей не заставила Екатерину Стриженову опустить руки, а наоборот только подстегнула на борьбу с лишними килограммами, в которой ее подержал и супруг

//Общество

Спецслужбы перекрыли канал переправки африканских мигрантов из Ростова в ЕС

Спецслужбы перекрыли канал переправки африканских мигрантов из Ростова в ЕС

В Ростове перекрыли путь африканским мигрантам в страны Евросоюза. Правоохранительными органами было задержано пять мигрантов на границе г. Донецка Ростовской области. Теперь им запрещено въезжать в Россию пять лет.

//Новости партнеров

//В мире

Cтолицу Казахстана все-таки переименуют?

Cтолицу Казахстана все-таки переименуют?

Депутаты парламента Казахстана приняли поправки в конституцию о переименовании столицы республики города Астаны в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Поправки должен подписать новый президент Казахстана.

//Общество

Исследователи провели связь между зарплатой и одиночеством

Исследователи провели связь между зарплатой и одиночеством

Специалисты провели исследование на предмет связи заработной платы и одиночества людей. По результатам опроса, 20 процентов россиян чувствуют себя одинокими регулярно.

//В мире

Испанский журналист выявила еще двух вероятных кандидатов на отделение от Украины

Испанский журналист выявила еще двух вероятных кандидатов на отделение от Украины

Украина вслед за Крымом и Донбассом в будущем может потерять Закарпатье и часть территории Черновицкой области. Соответствующий прогноз некоторое время назад появился на страницах испанской прессы.

//В мире

Дочь Назарбаева избрана новым председателем Сената Казахстана

Дочь Назарбаева избрана новым председателем Сената Казахстана

Новым председателем Сената Казахстана избрана Дарига Назарбаева - старшая дочь первого главы республики Нурсултана Назарбаева, объявившего накануне о своей оставке.

//Общество

Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в свойственной ему стихотворной форме объявил, что это последний тур эксцентричного коллектива. Музыкант пишет, что устал от жизни в стиле «баснословного угара»

//Общество

Житель Мариуполя три года терроризировал полицейских. Для этого он выбрал фильмы для взрослых

Житель Мариуполя три года терроризировал полицейских. Для этого он выбрал фильмы для взрослых

Необычный преступник три года терроризировал полицейских фильмами для взрослых. Житель Мариуполя регулярно рассылал неприличное видео на мобильные телефоны и в социальные сети сотрудников полиции.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Оглашен прогноз ученика Павла Глобы о «фантастических» итогах выборов на Украине
2

В России нашли дом, который можно купить на зарплату
3

"Он никому не нужен", коллеги и бывшие друзья проигнорировали похороны Игоря Малашенко
4

Выборы на Украине выиграет самый богатый кандидат, считают в Белоруссии
5

СК РФ проводит обыски у производителя кваса «Никола»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры