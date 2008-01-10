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«Джоконда» российского бизнеса

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Вадим САМОДУРОВ ]

«Джоконда» российского бизнеса
Примерный семьянин Роман Абрамович, Фото Б. КРЕМЕРА

Путь на Север

 ВОПРОС о том, откуда взялся этот человек, которому удалось всего за несколько лет стать одним из самых богатых граждан России, далеко не так прост, как кажется… Можно искать корни богат­ства и могущества Абрамовича в «лихих 90-х», можно все сваливать на связи во властных верхах. Но истинные корни его истории уходят значительно дальше и глубже…

 В XV веке евреи Испании, спасаясь от преследования святой инквизиции Папы Иннокентия VIII, прошли всю Европу. Часть из них остановилась в «северных» землях к востоку от Германии. Здесь, среди лесов, изобиловавших живностью, девять еврейских семей основали поселок, получивший у жителей близлежащих селений название Тауроген – в честь быков-туров, которые водились в окрестностях. Главу одной из семей звали Абрам. Этот испанский ростовщик был далеким предком Романа Абрамовича. От его имени семья впоследствии и получила литовскую фамилию – Абрамовичюс.

 За свою четырехсотлетнюю историю семейство Абрамовичюсов смогло скопить изрядное состояние. К 1917 г. семья деда Романа Абрамовича – Нахманаса (Нахима) Абрамовичюса – владела тремя домами в литовском городе Таураге и земельными угодьями общей площадью более 30 гектаров. Эта семья твердо стояла на ногах. Но история имеет свойство повторяться. И в 1941 г., как раз накануне войны, «кулацкое» семейство Абрамовичюсов было выслано из Литвы. Их путь снова лежал на север – в Сибирь. Отцу Романа Абрамовича (Арону) в ту пору было пять лет. В закрытом вагоне для скота переселенцев привезли в Сыктывкар.

Проклятье семьи Абрамовичей

 НА НОВОМ месте жительства отцу будущего российского миллиардера дали новое имя – Аркадий. Аркадия и двух его братьев матери пришлось растить в одиночку. Вагон, в котором ехал ее муж, отцепили по дороге, и семья считала, что отец – Нахманас Абрамовичюс – погиб.

 Оставшись без мужа, бабушка будущего олигарха одна оказалась в чужом, холодном Сыктывкаре. В первые годы они жили впроголодь. Но потом природная сметливость помогла Татьяне Абрамович приспособиться. Она принялась шить на заказ лифчики и корсеты. Среди ее клиенток были жены чиновников. Они помогли ей устроиться на работу в столовую. Близость к продовольст­вию помогла прокормить сыновей. Как выяснилось много лет спустя, дед Романа Абрамовича тоже избежал смерти от голода и холода. Он окончил свои дни в Красноярском крае в возрасте 55 лет. Нахим Абрамович работал на тракторе и однажды набрал в ковш слишком много земли. Машина потеряла равновесие и рухнула в котлован.

 Так же как и дед, отец Романа Абра­мовича трагически погиб на стройке. В 1969 г. на него упал высотный кран. Словно по вине какого-то злого рока или родового проклятья ранняя смерть постигла и мать Романа Абрамовича. Примерно через год после рождения первенца, Романа, Ирина вновь забеременела. По свидетельству медиков, лечивших ее, Абрамовичи решили повременить с рождением второго ребенка. Ирина начала употреблять какие-то сильнодействующие лекарства. И угодила в больницу с диагнозом «отравление». Через несколько дней она умерла.

Король резиновых игрушек

 В ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕМ возрасте Рому увезли в Ухту, к дяде – Лейбе Абрамовичу. Именно дядю Роман до 16 лет считал своим отцом.

 Позже вместе с бабушкой по отцов­ской линии, Татьяной Семеновной, Роман перебрался в однокомнатную квартиру в центре Москвы. Учился он в московской школе №232 в районе Трубной улицы. На вступительных экзаменах в институт провалился. В результате попал в армию.

 Два года Абрамовичу пришлось отслужить в артиллерийском полку, в автовзводе. После армии он работал сварщиком в СУ-122 треста «Мосспецмонтаж». Официальная биография Абрамовича сообщает, что он закончил Московский институт нефти и газа имени Губкина. Но в архивах института информации о студенте с такой фамилией нет.

 Вместо того чтобы «грызть гранит науки», в начале 1990-х Абрамович организовал кооператив «Уют», который занимался изготовлением детских игрушек. Однако карьера «игрушечного» дельца Романа не прельстила. В первой половине 90-х он стал учредителем и соучредителем двух десятков посреднических фирм, занимавшихся торговлей нефтепродуктами. На нефти Рома сделал себе имя и деньги, но вначале… погорел. В феврале 1992 г. из Ухты в Москву прибыл железнодорожный состав с 55 цистернами дизельного топлива. Через несколько дней поезд отправился в Калининград, но по пути бесследно растворился…

 В материалах уголовного дела №79067, заведенного следственным управлением ГУВД Москвы, говорится: «Абрамо­­вич Р.А. (…), используя заведомо подложные документы, под видом отправки топлива в войсковую часть, дислоцированную в Калининградской обл., переправил его в г. Ригу, где оно было реализовано».

 По непонятной причине никакой ответственности Абрамович тогда не понес, хотя его даже брали под стражу.

«Семья» для сироты

 ПУТЬ Абрамовича к властным вершинам начался в 1995 году. Тогда Борис Березовский готовился приватизировать то, что позднее стало известно под названием компания «Сибнефть»: Омский нефтеперерабатывающий завод и «Ноябрьскнефтегаз». И Абрамовича ему порекомендовали друзья как скромного и способного человека со связями.

 В деле «Сибнефти» Абрамович впервые использовал метод так называемого залогового аукциона. Так или иначе, но во всех трех торгах по продаже акций «Сибнефти» 1995–97 гг. участвовали лишь фирмы-однодневки, подконт­рольные (либо дружественные) Роману Аркадьевичу. В итоге контрольный пакет «Сибнефти» обошелся ему в 25 раз дешевле рыночной стоимости! Позднее приватизация «Сибнефти» была признана Счетной палатой неэффективной. Но это уже ничего не меняло!

 В первое время БАБ не мог нарадоваться на молодого протеже. Абрамович демонстрировал предельную эффективность, лояльность, скромность. Про него ходила такая притча: «Если начальник просыпается в три часа ночи от сильной жажды, то в три часа две минуты Абрамович будет стоять у двери со стаканом воды!» Неудивительно, что вскоре Березовский поручил Абрамовичу предельно ответственную миссию: обеспечивать связь с президентской дочерью Татьяной Дьяченко и будущим главой кремлевской администрации Валентином Юмашевым.

 Обладающий фантастическим талантом налаживать отношения с людьми, Роман Аркадьевич довольно быстро «перерос» статус кассира семей­ства и стал близким другом. Вскоре Березовский сильно пожалел о том, что ввел Абрамовича в «семью». Но было позд­но: Березовский перестал быть «любимым сыном».

Наше всё

 24 ДЕКАБРЯ 2000 г. Абрамович был избран губернатором Чукотского автономного округа. Примечательно, что в том же году он купил в Англии поместье Файнинг, ставшее его основной английской резиденцией. Так что планы в отношении Англии возникли у Абрамовича задолго до покупки «Челси». Складывается ощущение, что в 2000 г. он пытался предусмотреть все возможные сценарии развития событий в стране, в том числе и те, которые предполагали репрессии в отношении олигархов.

 В 2001 г. Абрамович создал компанию Millhouse Capital, зарегистрированную в Лондоне, для управления активами группы. Основным активом были 92% акций «Сибнефти», 50% акций РУСАЛа, 37,5% акций «Руспромавто» и 25% акций «Аэрофлота». Позже под управление компании перешел ряд предприятий пищевой промышленности, а также фармацевтическая группа ICN.

 В феврале 2002 г. журнал «Форбс» в ежегодном рейтинге самых богатых людей мира поставил Абрамовича на второе место в России и 127-е – в мире. Его состояние журнал оценил в 3 млрд. долларов.

 К 2002 г. Абрамович с партнерами контролировал более 80% «Сибнефти» (пятой по величине российской нефтяной компании), 50% алюминиевой компании «Русский Алюминий» (РУСАЛ) и 26% компании «Аэрофлот».

 По некоторым данным, через посреднические фирмы в «холдинг Абрамовича» входили электростанции, заводы по производству легковых и грузовых машин, автобусов, бумажные комбинаты, банки и страховые компании в разных регионах России. На долю этого «холдинга» приходилось от 3 до 4% ВВП России.

 К 2007 г. состояние Абрамовича оценивалось более чем в 21 млрд. долларов. И даже раздел имущества при разводе с женой не поколебал финансового могущества миллиардера. Беспощадное к иным публичным персонам общественное мнение простило ему и сам развод, и скандальный роман с молодой моделью Дарьей Жуковой! Парадокс, но самый богатый россий­ский олигарх остается и самым любимым в народе. И этой любви не мешают ни еврейское происхождение, ни туманное прошлое, ни поражающие воображение покупки футбольных игроков, яхт, самолетов, подводных лодок и зам­ков… Он не сбривает щетину. И все время улыбается неповторимой застенчивой и загадочной улыбкой. Улыбкой Джоконды XXI века; улыбкой человека, который получил все, о чем мечтал; улыбкой сироты, который знает об этой жизни что-то такое, чего не знают все остальные...

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