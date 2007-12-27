НЕДАВНО совместно с Благотворительным фондом принца Майкла Кентского подарил оборудование детскому онкологическому отделению Городской больницы №31 Санкт-Петербурга – для детей с тяжелой онкологической патологией: от лейкозов до опухолей центральной нерв­ной системы. В мае прошлого года помог восстановить и подарил Ипатьевской обители 500-пудовый колокол «Царь Михаил», отлитый в честь первого царя династии Романовых в Тутаеве Ярославской обл. по специальной технологии. Как хорошо, что не перевелись еще на свете люди, желающие помогать не ради «словца», а ради самой помощи – чтобы нуждающийся человек вдохнул полной грудью, больной ребенок улыбнулся и смог получить надежду, а наши старики – достойное существование.

– Люди трактуют понятие «благотворительность» по-разному. Что для вас означает это слово?

– Есть базовые, простые слова, которые при расшифровке теряют свою значимость, становятся корявыми. Благотворительность – это творение блага, естественное состояние бытия. Думаю, что каждый пытается объяснить это понятие своими словами, но внутри мы все чувствуем одинаково.

– А кому вы помогаете в данный момент?

– Вы знаете, для меня эти слова звучат как отчетность – а ведь это неправильно. Не хочу хвастать своим достижениями, ибо считаю это не за достижения, а за реальную помощь реальным людям, которые в ней нуждаются. Если человек хочет кому-то помочь – он просто должен встать с того места, на котором сидит, – и сделать. Надо посмотреть на мир несколько иначе, нежели ты обычно привык смотреть. И если ты не видишь, кому можешь помочь, – это значит, что у тебя ракурс зрения узкий. Ведь всегда есть люди, которым нужна твоя помощь.

Некоторые губернаторы в своих отчетах пишут, что стало меньше брошенных родителями детей, меньше стариков, которые нуждаются в помощи. Действительно, их стало меньше, потому что экономика поднимается, становится все больше нормальных людей, которые не будут бросать своих детей и стариков.

Да, сегодня в обществе сохраняется большой пласт недостатков, полученных в наслед­ство от старых времен. Но надо как-то бороться с ними по мере своих возможностей и желания. Если ты хочешь помочь детям – углубись на несколько десятков километров от Москвы. 200–300 км от столицы – и там на каждом углу можно найти людей, которые нуждаются в помощи. Ведь и детские дома, и дома престарелых не требуют от нас невозможного – лишь самой простой помощи. Не какие-нибудь цветные телевизоры с плоскими экранами, а самое простое, необходимое. Например – елку в детский дом на Новый год. Или кроссовки – не сверхдорогие, а прочные, главное, чтобы сезон выдержали, дети же быстро растут. И стоят кроссовки недорого, и дети будут бегать в мороз не в тапочках.

Причем такую помощь могут оказывать не только богатые люди – любой гражданин вне зависимости от финансового достатка в состоянии помочь нуждающимся людям. Есть такие фонды, через которые можно передавать помощь. Или самостоятельно что-то организовать, придумать. У нас на фабриках директора разговаривают с рабочими в цехах, потом ставятся ящики, в которые сотрудники могут складывать принесенные вещи – дети выросли, и книги, игрушки, одежда стали ненужными. Потом «Газель» отвозит эти ящики в детский дом.

Все сотрудники могут в этом поучаствовать. Это очень хорошо, потому что они видят, что не надо иметь лишние деньги, чтобы как-то помочь. Ведь если думать иначе и ждать «лишних» денег, их никогда не будет. Да, есть состоятельные люди, которые могут финансово помочь ближнему. Но и для обычных людей здесь нет ничего невозможного! А потом мы размещаем на доске объявлений благодарности этих детей, рисунки. И люди видят, что действительно сделали доброе дело.

– Вы говорите, что в нескольких сотнях километров от столицы люди отчаянно нуждаются в помощи. Насколько тяжела ситуация в областях, провинции?

– В тех местах нет самых простых, необходимых вещей. Может, государство пока не в состоянии помочь, а может, просто не знает о существующей ситуации. Таково положение дел еще со времен царя Гороха. И именно здесь необходимо непосредственное участие каждого человека, любого, уважающего не только себя, но и близкого, гражданина. Не так сложно скинуться с миру по нитке – и все голые будут в рубашках.

Другое дело, что надо хотеть скинуться по этой нитке. Интересоваться тем, что происходит вокруг тебя. Едешь отдыхать – зайди в ближайший детский дом, поинтересуйся, как там живут дети. Хоть чуть-чуть – да сможешь им помочь. Ты думаешь, что это «чуть-чуть» вряд ли что изменит, но говоришь об этом знакомым, те тоже вносят свой небольшой вклад – в результате получается что-то существенное.

В некоторых детских домах царит нищета. Власти не любят об этом говорить – ведь получается, что это в их области есть «прореха». И директорам детских домов неприятно афишировать свое бедственное положение. Но если мы знаем об этой ситуации – в наших силах ее изменить, как-то бороться.

– А как вы стараетесь изменить эту ситуацию?

– По-разному бывает – кому-то покупаем лекарства, кому-то – одежду, обувь, кому-то – мебель. Интересный случай: как-то мы посадили сотрудника обзванивать детские дома с необычным предложением. Дело в том, что у нас остается много остатков – обрезки материи, деревянные детали и т.п. Это можно использовать как поделочные материалы на уроках труда. Ведь для ребенка из детского дома важно научиться делать что-то своими руками. Чтобы он понимал, что не все зависит только от денег, которые он будет зарабатывать или получать в виде пособия от государства. Осознал свою самодостаточность, что он на что-то способен.

Конечно, сейчас одежду можно купить, как и полочку или вазу, которые делали раньше на уроках труда, – но важно, чтобы ребенок понял, что может сделать что-то своими руками. Эти кружки очень важны – гораздо важнее телевизоров, перед которыми они сидят и смотрят непонятные фильмы. И знают только ту правду, которую им показывают на экране, навязывают фактически, ведь все зависит от СМИ. Ведь дети из детских домов с другой стороной жизни не пересекаются – поэтому у них возникает искаженное представление о действительности. И они это представление автоматически поддерживают, не думая, что в реальной жизни может быть и по-другому.

Поэтому эти кружки важны для детей, стоимость таких кружков мала. Главное – материалы и люди, которые хотят поделиться своим мастерством с детьми. Такие люди с «золотыми руками» есть в каждом уголке нашей необъятной Родины.

Наш сотрудник предлагал директорам детских домов материалы для подобных кружков. И реакция была разной. Кто-то говорил: а зачем нам это? Мы выполняем какие-то нормы, а больше нам ничего не надо. Кто-то говорил: ну, привезите, мы посмотрим, что к чему. И только одна из директоров сказала: ой, прошу вас, не отдавайте никому обрезки и не выбрасывайте! Я сейчас постараюсь найти машину, чтобы забрать все для наших детишек… Мы, конечно, дали машину, но не в этом дело. Знаете, часто говорят: вот, я – директор детского дома, поэтому все обязаны меня уважать и все мне давать. Это ведь тоже неправильно…

По поводу того, что надо искать различные пути вспомоществования. Мне позвонил знакомый с таможни и сказал, что у них есть детские вещи и их собираются продавать. Детские курточки, у которых от долгого пребывания на складе цвет пуговиц поменялся. Но сама курточка полноценная, теплая, просто пуговицы стали другого цвета. Поэтому их продают по низкой цене. Хорошо, что находятся люди, которые покупают такие вещи и отдают их в детские дома. И когда мне сказали: не хочешь ли ты купить эти курточки, конечно, мы купили контейнер с одеждой и передали его детскому дому, который нуждался в теплой одежде для ребят…

– Михаил, недавно в Москве состоялся большой благотворительный бал «Легендам России посвящается…» с вручением Первой Всемирной премии «Миротворец». Скажите, а что это за премия, кому она вручается?

– Думаю, что мы, люди XXI века, достойны жить в цивилизованном мире. Он должен объединять разных людей вне зависимости от национальности, религии и культуры. Именно ради этого и был создан Альянс «Миротворец». Уже более 8 лет Фонд ведет работу по оказанию всесторонней помощи российским актерам, спортсменам, деятелям науки и культуры – всем тем людям, которые являются национальной гордостью России, обеспечивают престиж страны на международной арене и сами нуждаются в поддержке. Бал был устроен во имя легендарных людей – отдать дань уважения великим актерам, спортсменам, ученым, ветеранам, врачам, всем тем, кого мы знаем и любим, кем гордимся.

Мы выросли на фильмах этих людей, радовались их спортивным победам, с замиранием сердца наблюдали за их достижениями. Они бороздили просторы вселенной, запускали спутники в космос, представляли нашу страну как великую

державу с ее традициями и культурой. В тот день мы чествовали народных артистов СССР и России – Владимира Этуша, Лидию Федосееву-Шукшину, Аллу Демидову, Людмилу Касаткину, Юрия Соломина, Александра Панкратова-Черного, великих спортсменов и олимпийских чемпионов – Валерия Газзаева, Александра Горшкова, Галину Кулакову, композитора Тихона Хренникова, звезд российской эстрады – Валентину Толкунову, Владимира Кузьмина, Алексея Глызина и многих других легендарных людей нашей страны. Мне было очень приятно находиться среди такого количества достойных людей и на сцене, и в зале, которые своей жизнью, каждым своим днем, каждый на своем месте соединяли людей на своих предприятиях, в своих городах, в нашей стране, и вообще соединяют весь мир. Мы объединяемся этим.

Подобные вещи меняют наш взгляд на жизнь и воспитание детей. Ведь именно наши дети и создают завтрашний день, который не будет воинствующим. Я говорю про более простые вещи – что может быть проще, чем простить, принять и не поддаваться на провокации.