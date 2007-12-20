Солдаты холодной войны

ТАКОВО предисловие автора историко-художественной повести, выходящей в декабре в Издательском доме «Вече». Далее автор отмечает: «Представляя книгу на суд читателя, хотелось бы указать на несколько обстоятельств. Эта книга не об истории холодной войны. Она посвящена офицерской службе в Советской армии молодых людей, взрослевших во время Великой Отечественной. Став защитниками Родины, они понимали, что офицерские погоны делают их государственными людьми. Многие оказались достойными своих званий и должностей.

К сожалению, советским руководителям выгоднее было иметь много офицеров и генералов, не заботясь особо об их качественном составе. Такое положение явно не соответствовало мудрому высказыванию русского генерала А.И. Деникина: «Офицер всегда на страже государственности и сменить его может только смерть».

Автор книги – полковник в отставке Иван Вершинин, сам прослуживший более 30 лет в трех видах Вооруженных сил: ВВС, ПВО, РВСН, – задает законный вопрос: «Каким же должно быть государ­ство, чтобы такого офицера вырастить?» Названная повестью книга не лишена характерных признаков романа. На 480 страницах уместились три части, объединенные единым сюжетом: «Есть такая профессия – Родину защищать!»

Тираж книги поступит в продажу в декабре 2007 года.