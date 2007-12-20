Законы должны быть понятными!

СВИДЕТЕЛЬСТВО тому – состоявшаяся 11 декабря встреча в правительстве Москвы, посвященная обсуждению вступающего в силу 1 января 2008 г. Федерального закона №212 «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государст­венной или муниципальной собственности». Представители предпринимательской элиты Москвы и других регионов России собрались, чтобы вместе обговорить вопросы, касающиеся частной собственности на землю.

«Наша встреча нацелена на то, чтобы заинтересованные люди получили ответы на все вопросы», – подчеркнул в начале мероприятия президент московской Ассоциации предпринимателей Андрей Евгеньевич Поденок. Перед собравшимися выступили представители самых разных структур: депутаты Московской городской думы, сотрудники столичного Департамента земельных ресурсов, юристы и руководители крупных предприятий, представители крупного и среднего бизнеса. Каждый освещал конкретный аспект проблемы, касающийся приобретения земли в собст­венность.

Огромный интерес вызвало выступление замначальника Департамента земельных ресурсов Москвы Олега Рыжкова.

Занимательный экскурс в историю вопроса о частной собственности на землю представил Михаил Васильевич Бочаров, начальник отдела земельного законодательства Департамента имущественных и земельных отношений, экономики и природопользования Министерства экономического развития и торговли РФ. Он рассказал о том, как общество относится к частной собственности, и о том, как важно сегодня включать землю в экономический оборот.

Советник Президента РФ Асламбек Аслаханов поведал о том, как проходила работа над законом и какие аспекты в развитии рынка земли будут учитываться при разработке новых нормативных актов.

Представители бизнес-структур озвучили доклады о «подводных камнях», которые ожидают желающих приобрести землю под зданиями и сооружениями – в первую очередь о широком праве государства вмешиваться в этот процесс и приостанавливать его. Было и множество других, не менее актуальных сообщений. Гости активно задавали вопросы. И без ответа, как и предсказывал Андрей Поденок, не остался никто.