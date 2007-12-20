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Игра на деньги для умных

№ 51(85) от 19.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 УМНЫЕ люди всегда очень заняты, и им хронически не хватает времени сниматься в различных «умных» шоу нашего телевидения. Чтобы заинтересовать и привлечь потенциальных умников, с января 2008 г. в программе «Своя игра» на НТВ в каждом выпуске будут разыгрывать автомобиль для победителя.

 Счастливчику нужно угадать один «правильный» брелок из 22-х, расположенных на специальном устройст­ве. Если попытка окажется неудачной – в следующей игре ключ-брелок в розыгрыше не участвует. В случае еще одной победы игрок имеет право на два брелока. После третьей победы  – на три и т.д.

 Можно ожидать, что знатоки, которые принимают участие в этой игре, быстро просчитают вероятность своего выигрыша и, найдя ее мизерной, разочаруются в умных играх на деньги еще больше.

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