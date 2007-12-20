Чтобы костюмчик сидел
№ 51(85) от 19.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ЛИЗА Сейдман, автор сценария нашумевшей когда-то «Бедной Насти», вновь подвизается на СТС.
Приключенческий телероман «Одна ночь любви» посвящен истории Саши Забелиной – девушки из разорившейся дворянской семьи, а действие происходит в середине XIX в., в период царствования Николая I.
Самое большое внимание в этом костюмированном сериале, естественно, будет уделено костюмам. Спасибо «Бедной Насте» – опыт работы с одеждой XIX в. у производителей уже есть. Для главных героев уже приготовили по пять совершенно разных одеяний.
Для пошива костюмов использовались тафта, бархат, китайский шелк и парча с вкраплениями характерных деталей того времени (вышивка, кружева, медные пуговицы). В сериале будут также задействованы более ста отреставрированных костюмов «Мосфильма» и производителей сериала.
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