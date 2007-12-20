Съемные крылья для автополета
№ 51(85) от 19.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]
«ЮБКИ» предназначались для отсечения грязи сбоку. Они сразу полюбились дизайнерам. Еще бы! «Юбки» интересно кроить и разукрашивать не только для женщин, но и для машин! К концу 1930-х годов дизайнерская мысль превратила автокрылья в объемистые выпуклые кожухи над колесами. В них некоторые фирмы стали размещать «запаски».
Чтобы придать кузовам больше стремительности, со временем передние крылья стали без всякой технической надобности продолжать на двери. Красота красотой, но внутри таких крыльев образовывались наросты из грязи. Водителям периодически приходилось отбивать эти «злокачественные» образования. Иначе колеса увязали в грязевых наростах и не могли крутиться!
В 40-е годы стали «отмирать» подножки между крыльями. Дело здесь не в том, что конструкторы хотели расширить кузов. Подножки стали анахронизмом, потому что в употребление вошли кузовы с низкими порогами. Ниже порог, шире автомобиль – больше пространства для грязи и льда! К тому же автомобиль становился все больше похож на средство передвижения, а не на роскошь. Пробеги машин увеличивались. Все больше автолюбителей ездили на «железных конях» и зимой. Крылья быстро ржавели и приходили в негодность. Как бороться с этой бедой?
На внутренние поверхности кузовных деталей наносили всевозможные защитные мастики. Потом крылья догадались делать съемными. Это решение оказалось практичным, но недолговечным: в 60-х большинство автопроизводителей интегрировали крылья в общую силовую схему кузова, чтобы уменьшить вес машины. Для советского автомобилиста такой поворот эволюции казался ужасным! Появление «копеек» с несъемными крыльями встретили с недоверием. Правда, сей «черт» оказался не столь страшен. Умельцы быстро научились вырезать ржавые и вваривать новые крылья. Более того, постепенно в обиход начали входить пластиковые крылья и подкрылки.
Александр ПИКУЛЕНКО,
ведущий программы «Гараж», радио «Эхо Москвы»
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