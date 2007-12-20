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Японцы раскопают Россию

№ 51(85) от 19.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 ЯПОНСКАЯ компания вложит в ярославское производство 60 млн. долларов. Этих денег хватит, чтобы запустить конвейер, с которого ежегодно будет сходить более
3 тыс. экскаваторов. В результате предприниматели из Страны восходящего солнца смогут захватить четвертую часть нашего экскаваторного рынка. Деньги на кону стоят немалые. В России продается экскаваторов на 100 млрд. руб. в год.       

 Претензии японцев не могут не беспокоить крупнейшего российского производителя экскаваторов – группу «ГАЗ». Пока что горьковская техника безраздельно господствует на нашем рынке. Ее основное преимущество – низкая цена. Но после запуска производства «ярославских японцев» конкуренция резко обострится. По мнению аналитиков, «ГАЗу» это пойдет на пользу. Ему придется крепко поработать над повышением качества продукции и попридержать рост цен на нее.

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