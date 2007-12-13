//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Из Африки – с любовью…

№ 50(84) от 12.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Из Африки – с любовью…

Знамение

 …САМЫМ тяжелым для меня был третий брак. Мы уже почти пять лет были вместе, а я чувствовала себя бесконечно одинокой. Подруги говорили мне: «Ира, да ты ведь, по сути, не замужем…» «Как это? – делая обиженное лицо, возражала я. – Вы же отлично знаете моего мужа!» Но они говорили правду: мое замужество было лишь формальностью. Помню совершенно ужасную встречу Нового года где-то в Эмиратах. Валяюсь на пляже, а на душе – тихая тоска и отчаянье. Я не знаю, как быть, как жить с человеком, которого люблю. А он – любит? Вряд ли…

 Лежу на раскаленном песке под белесым, выжженным солн­цем небом, и вдруг ко мне приходит какое-то ирреальное, потустороннее, почти мистическое знамение. Отчетливо, как в кино, буквально кадр за кадром, я вижу свою будущую жизнь и рядом – другого мужчину. Мы едем с ним в открытой машине по дороге, ведущей в Лос-Анджелес. Мелькают калифорнийские пальмы, и над нами уже другое – синее-синее, до дрожи, небо. Дует свежий ветер, я смотрю на солнце. Это другое солнце, не чадящее, не эмиратское. Картинка столь явственна, что я почти принимаю ее за реальность.

 И знаете что? Как ни было мне тогда тяжело, я приняла единственно верное для себя решение – подала на развод. Через пару лет моя новогодняя фантазия осуществилась наяву, вплоть до мельчайших подробностей. Я встретила мужчину, с которым мы вместе уже 11 лет, и я счастлива с ним. Важно понять одну простую штуку: когда кажется, что все плохо, надо остановиться. Не бросаться на первого встречного, не искать лихорадочно замены ушедшей любви, а вернуться к себе самой, попытаться сначала найти себя. В трудные моменты жизни я всегда уходила в себя. И не надо бояться мечтать. Когда встретила того, кто впоследст­вии стал моим мужем, я даже не удивилась, что моя мечта-сон-фантазия сбылась с такой точностью. Словно все давно было кем-то предрешено.

Японки зреют медленно

 ПО-НАСТОЯЩЕМУ я почувст­вовала себя женщиной и зажила полнокровной гармоничной жизнью только после 35 лет. Думаю, ничего удивительного в этом нет. Мое детство вряд ли можно назвать счастливым: мама – школьная учительница, вечно занятая уроками и тетрадками, и папа, уже пожилой японец, почти не говоривший на русском, тоже не особенно старавшийся понять меня. Что делают одинокие дети? Я вела дневник и даже пыталась писать какие-то «мутные» стихи. Девчонкой я была страшненькой – тощая косица, и сама тоже тощая, глаза раскосые, и ни одного, ну, ни единого признака начинающейся женственности. И соответственно, никаких знаков внимания со стороны мальчиков, ни одного заинтересованного взгляда…

 А сейчас чувствую себя совершенно спокойной, уверенной и привлекательной. Я пришла к осознанной и принятой мною победе над своими мнимыми «недостатками». У меня на этот счет есть очень хорошая поговорка: «Мы, японцы, зреем медленно». Всегда, когда случаются волнения в моей жизни, с чем бы они ни были связаны: с новой деятельностью, с новым отношением к себе, с новым самоощущением себя же, с проблемами взрослого сына, я всегда вспоминаю девиз – не надо спешить, все устроится. Теперь мои подруги шутят: «Ты, Ира, как ведьма, с годами становишься моложе и моложе». И это правда.

 Любовь для меня не имеет цвета и запаха. Она для меня ассоциируется, как ни странно, с Африкой. Несколько раз приходилось бывать на этом континенте, в разных странах, местах, даже в джунглях. И каждый раз она вызывает у меня необыкновенный эмоцио­нальный подъем. Хотя все же Африка имеет отношение к цвету – резкие цветовые контрасты, умопомрачительные закаты и восходы. Известный фильм «Из Африки» с Мерил Стрип в главной роли снят удивительно... Так вот, моя стойкая ассоциация на тему любви имеет продолжение в виде… африканских слонов. В отличие от индийских, африканские слоны не поддаются дрессировке. Они большие, и у них, как опахала, огромного размера уши. Эти слоны и их уши мне очень нравятся. С чем это связано, объяснять не берусь, зачем отнимать хлеб у последователей Фрейда? И все же мне кажется, что здесь замешана извечная женская потребность в сильных мужчинах. Ничего постыдного я в ней не вижу. И вообще, с годами стараюсь окружать себя как можно большим количеством друзей именно мужского пола.

Записала Вера ИЛЮХИНА

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

Пятилетие возвращения Крыма отмечается сегодня в России. В празднествах, как может, участвует и Порошенко, смело заявляя, что сразу после выборов «без торгов и договоренностей» вернет Крым Украине. О славном юбилее - Леонид ИВАШОВ...

//В мире

Аналитик назвал единственный шанс Порошенко на сохранение поста главы Украины

Аналитик назвал единственный шанс Порошенко на сохранение поста главы Украины

Политический эксперт Ростислав Ищенко рассказал, каким путем Петр Порошенко сможет удержать власть на Украине. Точка зрения аналитика приведена в заметке, опубликованной на страницах отечественных сетевых СМИ.

//Политика

Путин подписал законы о фейковых новостях и о неприличных оскорблениях власти

Путин подписал законы о фейковых новостях и о неприличных оскорблениях власти

Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал поправки в закон «Об информации». В них оговариваются случаи фальсификации информации в масс-медиа, а также порядок ограничения к оскорблению власти.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля

Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля

Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий. С 1 апреля социальные пенсии вырастут на два процента. Средний размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей.

//Общество

Врачебная халатность бессмысленная и беспощадная: когда случайность стоит дорого

Врачебная халатность бессмысленная и беспощадная: когда случайность стоит дорого

Врача бояться – в больницу не ходить?! Врачебная ошибка – это вид преступления, при котором медицинские работники должным образом не выполняют свои профессиональные обязанности. Однако четкой определенной статьи УК РФ за такое деяние нет. Как говорят, врачебная ошибка – это просто случайность

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Эксклюзивное интервью министра культуры Латвии "АН": о крае «голубых озер», народных традициях, и о туристах

Эксклюзивное интервью министра культуры Латвии "АН": о крае «голубых озер», народных традициях, и о туристах

Сегодня, когда речь заходит о Латвии, то в голове «всплывают» такие слова: политика, санкции, нацменьшинства и т.д. Но, если «отбросить» все это, то мы увидим совершенно другую Латвию: страну, куда с удовольствием приезжают туристы, чтобы полюбоваться удивительной природой

//Шоу-бизнес

Неудачные браки, долгожданная дочь и проблемы со здоровьем. Трагедии в жизни Юлии Началовой

Неудачные браки, долгожданная дочь и проблемы со здоровьем. Трагедии в жизни Юлии Началовой

Юлию Началову многие коллеги помнят, как хрупкую и очень ранимую девушку, на долю которой выпало немало трагедий. Неудачи в личной жизни и проблемы со здоровьем она переносила крайне тяжело.

//В мире

«Пророчество Ванги» о свидетельстве скорого начала Третьей мировой выложили СМИ

«Пророчество Ванги» о свидетельстве скорого начала Третьей мировой выложили СМИ

Опубликовано приписываемое болгарской ясновидящей Ванге пророчество о новом глобальном конфликте. Соответствующая заметка появилась некоторое время назад на страницах отечественных сетевых СМИ.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Шоу-бизнес

Настасья Самбурская похвалилась ремонтом

Настасья Самбурская похвалилась ремонтом

Известная актриса Настасья Самбурская не так давно приобрела двухуровневые апартаменты. Пока в квартире полным ходом идет ремонт. Но артистка не выдержала и поделилась дизайн-проектом.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Как одновременно прийти к кульминации: 6 советов специалистов

Как одновременно прийти к кульминации: 6 советов специалистов

Для многих главным показателем полной гармонии и мастерства в постели является умение достичь "вершин блаженства" одновременно с партнером. Чаще всего данная тема беспокоит "людей с Венеры".

//Политика

Путин рассказал, когда РФ наладит отношения с Украиной

Путин рассказал, когда РФ наладит отношения с Украиной

Россия начнет выстраивать отношения с Украиной, когда в Киеве "восторжествует здравый смысл", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью Крыма и Севастополя 18 марта.

//Шоу-бизнес

"Я попал!" сказал звезда "Кадетсва", когда в студию пришла его любовница с ДНК-тестом

"Я попал!" сказал звезда "Кадетсва", когда в студию пришла его любовница с ДНК-тестом

Роман заслуженного артиста Александра Никулина и Аллы Никитиной не прошел бесследно, женщина воспитывает двухлетнюю дочь от звезды сериала «Кадетство» и теперь настаивает на общении актера с наследницей.

//В мире

Австралия ввела антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе

Австралия ввела антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе

Австралия ввела новые санкции в отношении Российской Федерации из-за произошедшего инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении австралийского МИД.

//Шоу-бизнес

"Не ищите оскорблений там, где их нет". Макаревич прокомментировал свои слова о Крыме и поклонниках

"Не ищите оскорблений там, где их нет". Макаревич прокомментировал свои слова о Крыме и поклонниках

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич объяснил изданию "Комсомольская правда" свои слова про Крым, призвав поклонников своего творчества "не искать оскорблений там, где их нет".

//Хайтек

Россияне смогут получать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам

Россияне смогут получать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам

Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам. Об этом в понедельник, 18 марта, пишет газета "Ведомости".

//Новости партнеров

//Происшествия

В Киеве неизвестные подожгли "президентский" магазин Roshen

В Киеве неизвестные подожгли "президентский" магазин Roshen

Неизвестные подожгли магазин кондитерских изделий Roshen на Оболонском проспекте в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ. Компания, как известно, принадлежит лидеру Украины Петру Порошенко.

//Общество

Боинг-737 - воплощение жадности авиакомпаний

Боинг-737 - воплощение жадности авиакомпаний

Само название «самолёт» предполагает аппарат, который сам летает. Сделайте из тетрадного листа самолётик, и он прекрасно полетит. Если Вы угадаете с его центровкой, он не будет срываться в крутое пикирование, и не будет резко уходить вверх, чтобы оттуда сорваться в штопор.

//В мире

Американская НКО не обнаружила фейков о "желтых жилетах" у RT France

Американская НКО не обнаружила фейков о "желтых жилетах" у RT France

Американской организации AVAAZ не удалось найти в материалах RT France на тему протестных акций "желтых жилетов" признаков так называемых "фейк-ньюс", несмотря на заявления французских властей.

//Общество

Стали известны регионы, куда переселят русских иностранцев

Стали известны регионы, куда переселят русских иностранцев

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал серию распоряжений, определяющих территории действия государственных программ содействия добровольным переселенцам-соотечественникам из-за рубежа.

//В мире

Дуриан как способ выйти замуж

Дуриан как способ выйти замуж

Владелец крупной плантации дуриана решил выдать замуж свою дочь. В качестве приданного девушка получит отцовский бизнес. Но к кандидату в мужья предъявляются не самые стандартные для жениха требования.

//Общество

Студенты из Керчи взломали терминал, отогнув руками обшивку из жести

Студенты из Керчи взломали терминал, отогнув руками обшивку из жести

Задержанные керченскими правоохранителями подозреваемые оказались студентами одного из местных учебных заведений. Нарушители в содеянном признались и рассказали, как все было.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры