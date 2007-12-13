ДЕЗориентация

БАНАЛЬНАЯ лень (у многих горожан нет времени и энтузиазма что-то менять в управлении домом) – далеко не единственная причина популярности ДЕЗов.

«Нам очень трудно ломать связи, которые годами существовали между жителями и ДЕЗами, – рассказывает руководитель фирмы «Жилцентр – СК», обслуживающей дома в районе «Печатники», Анатолий Болдаков. – Конечно, наши услуги стоят дороже – 20 руб. за один квадратный метр обслуживаемой площади против 6 руб., которые горожане платят по социальной норме. Однако и качество у нас выше. Например, в нашей фирме существует собственная аварийная лифтовая служба. Люди сидят в сломавшихся лифтах максимум 15 минут. А в муниципальном доме иногда и на час застревают. Тем не менее психологическая привязанность и страх оказаться «у разбитого корыта» не дают людям сделать выбор в нашу пользу».

Сегодня управляющие компании могут посоперничать с ДЕЗами разве что в районах-новостройках. И то потому, что там «домоуправитель» выбирается не жителями, а фирмой-застройщиком. ДЕЗы фактически сохраняют монополию, которой пользовались и без того слишком долго.

«Малый и средний бизнес недостаточно активно приходят на этот рынок. Многие не понимают, что это при хорошей организации может быть экономически выгодным делом», – говорил год назад тогдашний первый заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Аксенов. Неоднократно повторяют подобные тезисы и нынешние власти столицы. В част­ности, мэр Юрий Лужков отмечал, что в городе должно быть не менее 4 тыс. негосударственных управляющих компаний. Однако власть имущие поддерживают частную инициативу лишь на словах.

«Управляющую компанию может создать кто угодно. Необходим лишь уставной капитал в 10 тыс. руб. – смешная сумма! – комментирует руководитель Института экономики ЖКХ Игорь Бычковский. – Компетентность компании на стадии ее создания не проверяет никто. Существующие в городе жилищные инспекции реагируют лишь на жалобы жильцов, не осуществляя текущий контроль за «хозяевами» домов. В итоге на рынок проникает огромное количество фирм, которые не умеют грамотно решать вопросы, связанные с эксплуатацией дома. Кроме того, такая система – рай для мошенников, готовых собрать с жильцов деньги и исчезнуть. Доверие к управляющим компаниям из-за этого очень зыбкое. В этом сегменте рынка необходимо вмешательство городских властей: они должны обучать менеджеров таких компаний и следить за их работой. Словом, необходим механизм частно-государственного партнерства. А он на сегодняшний день в Москве отсутствует».

Кстати, почти год назад городские власти обещали принять закон, защищающий горожан от нечистоплотных дель­цов в сфере ЖКХ. Но документ так и не был принят. Отчего репутация добросовестных управляющих компаний продолжает страдать.

По словам Анатолия Болдакова, фирме, чтобы не быть убыточной, необходимо обслуживать не менее 150 тыс. кв. м жилья. При этом очевидно, что чем большую территорию обслуживает фирма, тем дешевле ее услуги. Сегодня можно по пальцам перечесть компании, в зоне ответственности которых находятся значительные площади. Выходит так: горожане не довольны ДЕЗами, но выбирают ДЕЗы. Управляющие компании готовы работать дешевле и эффективнее, но им не дают такого шанса. Ни о какой конкуренции частных фирм и ДЕЗов (на бумаге они ОАО, по сути – все те же горструктуры) и речи не идет.

Дополнительный аргумент

КАК пояснила

, решение о новом «домоуправителе» принимается жителями на общем собрании. Если они не могут определиться сами, эту проблему решает город, объявляя открытый конкурс на право управления жилищным фондом. Как правило, выигрывают этот конкурс все те же ДЕЗы.