Машины без определенного места жительства

«ЖИЛЬЕ» для машин стремительно дорожает: за последний год цены в паркингах выросли на 50–85% в зависимости от района. Рекорд – 250 тыс. долл. за машино-место на стоянке под одним из элитных домов в центре Моск­вы. В обычном многоэтажном паркинге просят от 7 тыс. долларов.

Неудивительно, что автовладельцы не спешат раскошеливаться, оставляя машины под открытым небом, воюя с префектурами за свои ракушки. Паркинги зачастую пустуют на треть, зато дворы, переулки, обочины улиц забиты автотранспортом.

По статистике, только у четверти московских автовладельцев есть места в гаражах и на стоянках. Еще четверть пользуется ракушками и пеналами, у остальных машины «бездомные». Ожидается, что к концу 2010 г. в столице будет зарегистрировано 2,9 млн. частных автомобилей. А количест­во машино-мест в гаражах-стоянках составит 1,7 млн.

«Между тем в арсенале городских властей одни только ограничительные и репрессивные меры, – говорит Виктор Похмелкин, председатель Движения автомобилистов России. – Основная идея новой программы – выдавить людей из дворов и ракушек. И заставить горожан покупать или арендовать дорогие парковочные места, предлагаемые фирмами, которые работают «в связке» с московским правительством».

Согласен с ним и Вячеслав Лысаков, руководитель движения автолюбителей «Свобода выбора»: «У отцов города иезуитские планы! Они хотят вскоре совсем запретить парковку личного транспорта во дворах. Сейчас власти рекламируют новую программу, умалчивая о существенной ее части – пресловутой концепции «О едином парковочном пространстве», уже одобренной Лужковым.

Она предполагает создание специальной службы контролеров. Эта служба будет следить за тем, чтобы машина пробыла возле дома всего лишь несколько минут. Разгрузилась и сразу же покинула двор. Автомобили, изгнанные из-под окон хозяев, будут насильно припаркованы на окраинах города. Для этого там планируется выделить огромные территории. На «народные гаражи» в шаговой доступности надеяться не приходится – слишком быстро растут цены на такую недвижимость».

Предыдущая программа «Народный гараж» с треском провалилась. В теории она должна была работать по такой схеме: граждане привлекают средства на долевой основе, вкладывают их в строительство – и получают машиноместа по себестоимости. Руководитель стройкомплекса Владимир Ресин с гордостью рапортует о сданных «гаражах и паркингах более чем на 100 тыс. единиц автотранспорта». На самом деле, эта цифра завышена. По данным отдела гаражного строительства Департамента градостроительной политики, в 2007 г. планировали построить сначала 134,4 тыс. машино-мест, потом скорректировали план до 126 тыс., но и его выполнили наполовину.

Не смогли даже освоить выделенный бюджет: 500 млн. рублей. Зато по сносу план выполнен. Всего за шесть первых месяцев 2007 г. было ликвидировано 17 тыс. машино-мест. На этой территории начинают возводить многоэтажные паркинги. Доступные места для стоянки заменяются дорогими. Компенсация предлагается мизерная – на нее невозможно купить место в новом гараже. Городские власти уже заявили, что новая программа на 2008–2010 гг. будет основана на тех же принципах.

«Мы над гаражной проблемой трудимся, как пчелки, – уверяет депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов. – Программа «Народный гараж» хоть слабо, но работала. Главной движущей силой новой программы будут огромные средства, выделенные на ее выполнение».

Как сообщила руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Марина Оглоблина, в 2008–2010 гг. на строительство гаражей предусмотрено 3 млрд. рублей. За три года планируется построить 395 тыс. машино-мест. И тогда стоянками будут обеспечены не 47% автомобилей, как сейчас, а целых 55,7%! На самом деле, гарантий никаких нет. По-хорошему, в Москве сейчас нужно строить по 1 млн. машино-мест ежегодно.