//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Генплановая экономика

№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Генплановая экономика

Забытое старое

 НАЗВАТЬ представленный Генплан «новым» главный архитектор города Александр Кузьмин не решился. «Это актуализация существующего», – подчеркнул он.

 Действующий сейчас Ген­план был принят в 1999-м. Кроме жилищного строительства, он не выполнен практически ни по одному показателю. «Темпы строитель­ства опережают Генплан на 10 лет, а транспортная инфраструктура отстает от него на то же десятилетие», – сказал замдиректора НИиПИ Генплана г. Моск­вы Олег Баевский. Отстает и строительство детсадов, школ, поликлиник, спортивных комплексов  – всего того, что делает мегаполис местом, пригодным для существования. Не хватает очистных сооружений и предприятий по переработке мусора. Для улучшения экологии делается настолько мало, что город становится буквально опасным для жизни. Тем не менее в нем живут и чем-то дышат миллио­ны человек, и их становится все больше. Прежний Генплан был рассчитан на 12 млн. москвичей, новый – уже на 14.

Оставят со сносом

 «НА КАЖДОГО жителя к 2025 г. будет приходиться в 1,3 раза больше жилья, чем сейчас. То есть до 24 кв.м на человека, – рассказывает депутат Мосгордумы Иван Новицкий. – Средства на это у города есть  – не хватает земли. Один из выходов по Генплану  – снос физически и морально устаревшего жилья и возведение на освободившихся площадях домов повышенной этажности. Под снос пойдут уже не только хрущевки, но и панельные дома в 7-8-9 этажей постройки 60-х – начала 70-х годов».

 В некоторых округах снесут и кирпичные дома тех же годов. «Эти здания даже после капремонта нельзя сделать современными», – сказал мэр. Переселен будет каждый пятый москвич. Многие, естественно, хотели бы знать, что будет с их домом. Сейчас это выяснить непросто: в округах вывешиваются планы развития с малопонятными схемами и диаграммами. Люди, не обнаружив на плане родного дома, пишут комментарии прямо на стендах, иногда матом – разъяснения-то получить не у кого.

 Не доводят до людей и настоящие данные об экологической ситуации на землях новых массовых застроек. В основном это бывшие промзоны и пустыри, где ПДК превышены в десятки, а то и в сотни раз. Наример, Нагатинская пойма, которую планируют вскоре освоить, – «кладовая» тяжелых металлов. Показатель их предельно-допустимой концентрации здесь превышает норму в 562 раза!

Эх, дороги!

 КАК и в предыдущий, в новый Генплан не заложено главное: стратегия улучшения качества жизни. Создатели программы утверждают, что направленность ее изменилась, стала социальной. К 2025 г. площадь, занятая жилыми домами, стабилизируется на уровне 14,8–15,1% от всей территории города, доля производственной застройки сократится с 16,6 до 14%. Больше будет общественных зданий и дорог.

 Транспорт – один из приоритетов нового Генплана. К 2015 г. завершится строительство Четвертого транспортного кольца. До 2025-го реконструируют магистрали, ведущие к аэропортам. Запланированы дублеры Дмитровского, Ленинградского и Варшавского шоссе. Всего должно быть построено около 2 тыс. км новых дорог.

 Общая протяженность Московского метро к 2025 г. должна составить 600–650 км. Сейчас – 276 км.

 «В Москве живут 17 специалистов мирового уровня по транспорту. Но к разработке планов их не привлекали. Даже на круглые столы не приглашали. В правительстве говорят – на экспертов нет денег. Значит, надо создавать специальные фонды, привлекать специалистов по транспорту, по экологии, не связанных с московским проектно-строительным монстром, – комментирует Алексей Клименко, член Экспертного совета при главном архитекторе Москвы. – Надо создавать экспертные советы, в частности при Департаменте транспорта и связи, чтобы москвичи-специалисты могли реально участвовать в разработке городских проектов. Почему, например, не планируется развязка в районе Арбатской площади? Почему площади Белорусского и Павелецкого вокзалов будут заняты торговыми центрами? Что бы ни говорили власти, точечная застройка продолжается. И будет продолжаться, пока существует «точечное мышление».

 Мэр назвал Генплан «огромным, но при этом сбалансированным». Насколько последнее верно – покажет время.

Федеральный аргумент

 ОДИН из томов Генплана посвящен развитию Москвы как столицы РФ. Она должна обеспечивать жильем федеральных служащих, обслуживать федеральные объекты, держать в резерве земли под государственные нужды. Таким резервом было, например, Ходынское поле, принадлежавшее Министерству обороны. Сегодня оно застраивается... Московский Генплан должен быть согласован федеральными властями, правительством РФ. Но есть в законодательстве уловка: если в течение полугода от россий­ских властей не получен ответ на посланный проект, то по умолчанию Генплан считается принятым. Впрочем, федералы едва ли воспротивятся воле городских властей. Осмыслить программу во множестве томов – почти непосильный труд.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

Пятилетие возвращения Крыма отмечается сегодня в России. В празднествах, как может, участвует и Порошенко, смело заявляя, что сразу после выборов «без торгов и договоренностей» вернет Крым Украине. О славном юбилее - Леонид ИВАШОВ...

//В мире

Аналитик назвал единственный шанс Порошенко на сохранение поста главы Украины

Аналитик назвал единственный шанс Порошенко на сохранение поста главы Украины

Политический эксперт Ростислав Ищенко рассказал, каким путем Петр Порошенко сможет удержать власть на Украине. Точка зрения аналитика приведена в заметке, опубликованной на страницах отечественных сетевых СМИ.

//Политика

Путин подписал законы о фейковых новостях и о неприличных оскорблениях власти

Путин подписал законы о фейковых новостях и о неприличных оскорблениях власти

Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал поправки в закон «Об информации». В них оговариваются случаи фальсификации информации в масс-медиа, а также порядок ограничения к оскорблению власти.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля

Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля

Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий. С 1 апреля социальные пенсии вырастут на два процента. Средний размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей.

//Общество

Врачебная халатность бессмысленная и беспощадная: когда случайность стоит дорого

Врачебная халатность бессмысленная и беспощадная: когда случайность стоит дорого

Врача бояться – в больницу не ходить?! Врачебная ошибка – это вид преступления, при котором медицинские работники должным образом не выполняют свои профессиональные обязанности. Однако четкой определенной статьи УК РФ за такое деяние нет. Как говорят, врачебная ошибка – это просто случайность

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Эксклюзивное интервью министра культуры Латвии "АН": о крае «голубых озер», народных традициях, и о туристах

Эксклюзивное интервью министра культуры Латвии "АН": о крае «голубых озер», народных традициях, и о туристах

Сегодня, когда речь заходит о Латвии, то в голове «всплывают» такие слова: политика, санкции, нацменьшинства и т.д. Но, если «отбросить» все это, то мы увидим совершенно другую Латвию: страну, куда с удовольствием приезжают туристы, чтобы полюбоваться удивительной природой

//Шоу-бизнес

Неудачные браки, долгожданная дочь и проблемы со здоровьем. Трагедии в жизни Юлии Началовой

Неудачные браки, долгожданная дочь и проблемы со здоровьем. Трагедии в жизни Юлии Началовой

Юлию Началову многие коллеги помнят, как хрупкую и очень ранимую девушку, на долю которой выпало немало трагедий. Неудачи в личной жизни и проблемы со здоровьем она переносила крайне тяжело.

//В мире

«Пророчество Ванги» о свидетельстве скорого начала Третьей мировой выложили СМИ

«Пророчество Ванги» о свидетельстве скорого начала Третьей мировой выложили СМИ

Опубликовано приписываемое болгарской ясновидящей Ванге пророчество о новом глобальном конфликте. Соответствующая заметка появилась некоторое время назад на страницах отечественных сетевых СМИ.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//В мире

Австралия ввела антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе

Австралия ввела антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе

Австралия ввела новые санкции в отношении Российской Федерации из-за произошедшего инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении австралийского МИД.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

"Не ищите оскорблений там, где их нет". Макаревич прокомментировал свои слова о Крыме и поклонниках

"Не ищите оскорблений там, где их нет". Макаревич прокомментировал свои слова о Крыме и поклонниках

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич объяснил изданию "Комсомольская правда" свои слова про Крым, призвав поклонников своего творчества "не искать оскорблений там, где их нет".

//Хайтек

Россияне смогут получать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам

Россияне смогут получать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам

Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам. Об этом в понедельник, 18 марта, пишет газета "Ведомости".

//Происшествия

В Киеве неизвестные подожгли "президентский" магазин Roshen

В Киеве неизвестные подожгли "президентский" магазин Roshen

Неизвестные подожгли магазин кондитерских изделий Roshen на Оболонском проспекте в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ. Компания, как известно, принадлежит лидеру Украины Петру Порошенко.

//Общество

Боинг-737 - воплощение жадности авиакомпаний

Боинг-737 - воплощение жадности авиакомпаний

Само название «самолёт» предполагает аппарат, который сам летает. Сделайте из тетрадного листа самолётик, и он прекрасно полетит. Если Вы угадаете с его центровкой, он не будет срываться в крутое пикирование, и не будет резко уходить вверх, чтобы оттуда сорваться в штопор.

//В мире

Американская НКО не обнаружила фейков о "желтых жилетах" у RT France

Американская НКО не обнаружила фейков о "желтых жилетах" у RT France

Американской организации AVAAZ не удалось найти в материалах RT France на тему протестных акций "желтых жилетов" признаков так называемых "фейк-ньюс", несмотря на заявления французских властей.

//Общество

Стали известны регионы, куда переселят русских иностранцев

Стали известны регионы, куда переселят русских иностранцев

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал серию распоряжений, определяющих территории действия государственных программ содействия добровольным переселенцам-соотечественникам из-за рубежа.

//Новости партнеров

//В мире

Дуриан как способ выйти замуж

Дуриан как способ выйти замуж

Владелец крупной плантации дуриана решил выдать замуж свою дочь. В качестве приданного девушка получит отцовский бизнес. Но к кандидату в мужья предъявляются не самые стандартные для жениха требования.

//Общество

Студенты из Керчи взломали терминал, отогнув руками обшивку из жести

Студенты из Керчи взломали терминал, отогнув руками обшивку из жести

Задержанные керченскими правоохранителями подозреваемые оказались студентами одного из местных учебных заведений. Нарушители в содеянном признались и рассказали, как все было.

//Криминал

СМИ: в центре Киева избили наблюдательницу ОБСЕ

СМИ: в центре Киева избили наблюдательницу ОБСЕ

В центре Киева на улице Дарвина совершено нападение представительницу Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ, которая возвращалась в гостиницу после полуночи.

//Общество

Современное российское оружие вызывает галлюцинации у противника

Современное российское оружие вызывает галлюцинации у противника

Станции визуально-оптических помех "Филин", которые устанавливаются на российских фрегатах и испытываются во время боевых учений, вызывают приступ панических галлюцинаций в Лондоне, хотя сами производители не считают его чудо-оружием.

//Расследования

СК РФ проводит обыски у производителя кваса «Никола»

СК РФ проводит обыски у производителя кваса «Никола»

Специалисты Следственного Комитета России проводят обыски у компании-производителя кваса «Никола» в Великом Новгороде в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 миллионов рублей.

//Происшествия

В Башкирии лося отправили домой, метнув в него кота

В Башкирии лося отправили домой, метнув в него кота

В башкирском городе Октябрьский очевидцы сняли на видео изгнание заблудившегося лося из местного двора, где гуляли дети. Метод, который для этого выбрали, сложно назвать традиционным.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры