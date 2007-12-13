Выйти сухим из поездки

САМЫЕ первые автомобили заимствовали элементы шасси и кузова у конных экипажей. При езде в непогоду вращающиеся колеса (они были большого диаметра) разбрасывали грязь, воду и снег. Редкий пассажир выходил «сухим» из такой поездки! Экипажные крылья (по-современному брызговики) почти не спасали машину от грязи. Напротив, они сами были ее источником. Эти крылья представляли собой жалкий навес над колесами. Особенно на поворотах от высокого «шлейфа» грязи было просто некуда деваться.

В начале XX в. между крыльями и кузовом придумали помещать так называемые фартуки. Их делали из кожи или из железа. Впрочем, толку от таких устройств было мало.

Позже крылья, подножки и фартуки решили скреплять в единое целое. На спортивных автомобилях в 1920–30-е гг. стали устанавливать «велосипедные» крылья. Узкие и легкие, они крепились к поворотному кулаку с помощью 2–3 трубчатых кронштейнов. Поворачивались вместе с колесами. Замена традиционных для тех лет крыльев на велосипедные позволила не только облегчить машину, но и улучшить ее аэродинамику. Минусом таких примитивных грязезащитных щитов была их хрупкость. Крон­штейны часто ломались. Если же «держатель» выходил из строя, он упирался в колесо – и аварийная посадка обладателю велосипедного крыла была обеспечена.

Современные брызговики куда эффективнее, чем велосипедные. И все же в Москве сейчас такая погода, что и с правильными «крыльями» автолюбители часто бывают испачканы в уличной грязи.

А. ПИКУЛЕНКО,

ведущий программы «Гараж»,

радио «Эхо Москвы»