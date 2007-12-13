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Прокатили на льду

Поставщики противогололедных реагентов проиграли перекупщикам

№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », Марта ДАШКОВА ]

Прокатили на льду

 НАЧАЛОСЬ с того, что тендер на поставку химикатов в столицу выиграло ООО «Научно-производственное предприятие «Противогололедные системы и реагенты» (ПГСиР) с уставным капиталом 10 тыс. руб., которому было два месяца «от роду». А известные и проверенные поставщики проиграли. ­ПГСиР – компания-перекупщик, собственного производства не имеющая. Но она предложила реагент по более низкой цене (разница составила от 0,6 до 5%), чем у прочих участников конкурса – производителей. Налицо экономический парадокс. Сразу пошел слух о том, что кто-то из власть имущих «продал заказ сам себе». А заказ-то немаленький: город закупил реагенты на 1,5 млрд. руб., большая часть этих средств досталась неизвестному ПГСиР.

 Но городские власти все эти факты не смущают. Они утверждают, что прошедший тендер покончил с монополизмом на рынке противогололедных реагентов. Город сэкономил благодаря сотрудничеству с ПГСиР 120 млн. рублей.

 Другие участники рынка, напротив, обвинили фирму-победителя во всех смертных грехах. Сразу несколько проигравших заявили о том, что ПГСиР незаконно использовала для конкурса их документацию и образцы. «ПГСиР начала свою деятельность с открытой подтасовки. Они предоставили на тендер наш реагент АГС! – утверждает Эльдор Азизов, гендиректор ОАО «Каустик», одного из участников злополучного тендера. – Мы хотим, чтобы соблюдалось федеральное законодательство об интеллектуальной собственности. АГС обладает всеми нужными городу качествами, экологически безопасен и прекрасно справляется с гололедом».

 «Система АГС – это маленькая наша победа, – комментирует Геннадий Сахнович, первый зам. генерального директора ПГСиР. – Мы выиграли тендер на поставку АГС. Но потом доказали городским властям – в том числе лично руководителю Комплекса городского хозяй­ства Петру Бирюкову, – что этот реагент вреден. АГС представляет собой природный раствор бишофита. Бишофит продают в аптеке. Его обычно добавляют в ванну пожилые люди – чтобы кости не болели. Так вот, то же вещество, которое лечит кости, разрушает дороги. По АГС с нами расторгнут договор. Я уверен, что этот реагент в Москве больше никогда применяться не будет».

 Не для того ли ПГСиР «опорочил» чужой реагент, чтобы его не пришлось отгружать (то есть в действительности у фирмы-победителя этого реагента никогда и не было)? Кстати, АГС – природное вещество. Его искусственно производимый аналог – ХКМ-БС. Так вот, ХКМ-БС в Москве никто запрещать не собирается.

 Ведущий специалист ОАО «Каустик» Дмитрий Майоров уточняет, что «при любых попытках использования АГС без соответствующего договора с нами как с патентообладателями мы будем обращаться в суд». Как удачно, что ПГСиР все-таки не придется поставлять АГС!

 ПГСиР в свою очередь тоже не избежало обвинений в том, что его реагенты вредны. Якобы поставляемый этой фирмой «Экосол» радиоактивен. Но представители столичного правительства и сотрудники ПГСиР эту информацию не подтверждают. В городе дейст­вительно одно время применялся реагент СБГ, который «фонил». Но связь СБГ и «Экосола» не доказана. Еще летом Межведомственная комиссия при правительстве Москвы запретила применять СБГ на улицах города. С тех пор радиационный контроль за химикатами усилен. По данным «АН», каждая партия реагента для городских улиц проходит контроль на уровне производителя и поставщика. Потом пробы анализируют эксперты правительства Москвы.

 «Ежедневно в Москву поставляются жидкие и твердые реагенты по утвержденному графику», – рапортует Петр Бирюков, глава Комплекса городского хозяйства Москвы. Это радует. Потому что было непонятно, где фирма-перекупщик возьмет реагенты по заявленным низким ценам. Однако поставщики все же нашлись: реагенты приходят из Павловского Посада, из Волгограда, из Кирово-Чепецка. Среди поставщиков также значится Уральский завод, Московский химкомбинат, фирма «Градстрой третье тысячелетие». Соликамск, производящий СБГ, сотрудничать с Моск­вой не пригласили. Впрочем, источники «АН» говорят о том, что график все же выполняется со сбоями.

 Недавно Союз экологических общественных организаций обратился к мэру с просьбой разрешить независимый контроль поставляемых реагентов. О решении городского правительства пока не сообщается. Но если механизмы поставок прозрачны, если химикаты не вредны – то почему бы не разрешить? Независимые эксперты смогут реально проконтролировать те препараты, которые выливают и высыпают на улицы, а не те, которые лежат где-то на складе. Сегодня никакого контроля за качеством реагента (хотя бы выборочно) непосредственно перед применением не осуществляется.

Федеральный аргумент

 ПОБЕДА ПГСиР в тендере стала возможной благодаря поправкам к Федеральному закону №94 от 21.07.05, вступившим в силу в октябре. Раньше к предприятиям, участвующим в конкурсе на государственные и муниципальные закупки, предъявлялось около 90 различных требований. Теперь достаточно предложить лучшую цену – и заказ любой сложности может получить любая фирма-однодневка без опыта работы со смехотворным уставным капиталом.

 

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