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Открытое кондиционерное общество

Зимой кондиционеры бесполезны, но покупать их лучше в холодные месяцы

№ 50(84) от 12.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Некондиционные мифы

 КОНДИЦИОНЕР включили в список двадцати самых полезных технических изобретений. Это выглядит естественным для жителей тех стран, где на протяжении нескольких месяцев в году температура в тени достигает +40 градусов. Но зачем нужен кондиционер в России, где отрицательная температура за окном держится по полгода, а самая популярная одежда – шубы и дубленки? Специалисты дают парадоксальный ответ. Оказывается, для здоровья жителей северных стран летние всплески жары гораздо опаснее, чем для тех, кто родился в теплых краях.

 Сейчас кондиционер может позволить себе почти любой. Пять лет назад стоимость простых моделей начиналась от 20 тыс. рублей. Сегодня «базовый вариант» можно купить и за 5 тысяч. За «продвинутую» систему, способную не только управлять климатом в квартире, но и очищать воздух от вредных примесей и бактерий, просят 10–12 тыс. рублей. Правда, стоимость установки может в несколько раз превысить цену самого оборудования.

 О кондиционерах ходит немало мифов. Перво-наперво нужно понять: вопреки распространенному мнению, кондиционеры не обеспечивают приток свежего воздуха с улицы. Некоторые дорогие модели умеют «подмешивать» в выходящий из комнатного блока поток «уличный» воздух. Но не более 10% от общего объема в час – для нормальной вентиляции этого недостаточно.

 Для нормального охлаждения комната должна быть «закупорена», а окна – плотно закрыты. Кондиционер работает по тому же принципу, что и холодильник. Циркулирующий по трубкам фреон «уносит» тепло из помещения на улицу. А мощный вентилятор на внешнем блоке нужен только для обдува радиаторов. Он отводит от них тепло, которое кондиционер «забирает» из комнаты. Что будет, если надолго открыть дверцу холодильника? То же произойдет и с кондиционируемым помещением. Техника рассчитана на охлаждение ограниченного объема воздуха, с дополнительным притоком она не справится.

 Второй миф: зимой кондиционеры могут работать в качестве обогревателя. Это не так: при минусовой температуре большинством моделей пользоваться нельзя. Иначе внешний блок обледенеет и выйдет из строя.

 Правда, некоторые модели оснащены режимом «обогрев» и способны на короткое время заменить центральное отопление. Но в нашей стране эта функция почти бесполезна. Она рассчитана на теплые края, обогрев не работает при температуре воздуха ниже +5 градусов. При желании можно найти системы со специальным «зимним» блоком (что существенно увеличивает их стоимость). Они работают на обогрев до –15 градусов, но чем холоднее на улице, тем выше энергопотребление и износ кондиционера.

 Третий миф: очень дорогие (от 40 тыс. руб.) кондиционеры работают гораздо лучше. Как объясняют специалисты, дорогие модели отличаются от дешевых только мощностью, электронной начинкой и дополнительными системами фильтрации. Дорогие кондиционеры оснащены множеством датчиков. Например, они умеют снижать мощность, если в комнате выключили свет или из нее вышли все люди. На пульте дистанционного управления ставят радиодатчик с контролем температуры. Это позволяет машине «понять», хорошо ли охлаждается помещение именно в том месте, где сейчас находится хозяин. Если техника сочтет нужным, она направит на него дополнительные потоки воздуха.

 Такие «хитрости» не особенно улучшают качество охлаждения. Зато они берегут деньги. Кондиционер потребляет до 3 киловатт в час. За месяц может «нагореть» несколько тысяч рублей. «Умная» модель, которая умеет вовремя снижать мощность, экономит 25–30% энергии.

Микроклимат – враг ремонта

 В ДОРОГИХ кондиционерах встречаются ионизаторы воздуха и «умные» системы самодиагностики. Некоторые модели умеют увлажнять воздух, борются с бактериями и грибками. Но даже самый продвинутый «охладитель» способен доставить своему владельцу множество хлопот.

 Принцип «поставил, включил и забыл» применительно к кондиционерам не работает. Самая распространенная причина поломокзагрязнение комнатных фильтров. Чистить их нужно не реже раза в месяц. Если вы откажетесь от этой пыльной процедуры, воздух будет охлаждаться намного хуже.

 Другая причина выхода кондиционеров из строя – утечка фреона. Она неизбежна: по статистике, аппарат ежегодно теряет 8% содержащегося в нем газа. Поэтому каждые полтора-два года кондиционер нужно «дозаправлять». В противном случае рано или поздно перегреется компрессор, а стоимость ремонта этого узла достигает половины цены нового аппарата.

 Специалисты советуют устанавливать сплит-системы до того, как в квартире будет сделан ремонт. Тогда не придется пробивать стены для подвода труб. К тому же, работы по установке кондиционера в недавно отремонтированной квартире стоят на 20–40% дороже.

 Установщики жалуются, что большинство покупателей действуют по принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Зимой заказов почти нет, зато летом в самые жаркие дни телефон обрывают сотни желающих срочно охладиться.

 Лучше не дожидаться, когда термометр зафиксирует очередной температурный максимум. Бригада профессионалов потратит на установку системы кондиционирования не менее суток. Но даже самые крупные компании не могут позволить себе содержать множество рабочих: желающим обзавестись кондиционером в жаркие дни придется записываться в очередь. Зимой же можно рассчитывать на скидки и лучших монтажников.

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