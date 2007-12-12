//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Как готовился текст Конституции

№ 50(84) от 12.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Как готовился текст Конституции

 В КАКОЙ-ТО момент у тогдашнего президента России наступило осо­знание неизбежности конфликта с хасбулатов­ским Верховным Советом. Он решил форсировать работу и пригласил меня – видимо, учел то обстоятельство, что весной 1992 г. я опубликовал свой проект Конституции. Была поставлена задача – закончить ее текст за 2–3 месяца.

 Потом оказалось, что и этого времени у нас с Сергеем Сергеевичем Алексеевым (он был подключен к проекту чуть позже) нет. Парламент в марте 1993-го запустил процедуру импичмента Б. Ельцина, демократы ответили референдумом – «да-да-нет-да». Президент сформулировал задачу так: на референдум надо выходить не просто с вопросом «вы за белых или за красных?», а с готовым вариантом Конституции. Идея понятна: если проголосуете за меня, то у страны будет вот такой Основной закон. Думаю, что подготовленный к референдуму проект добавил президенту несколько процентов голосов.

Регионы

 В 93-М я провел в воздухе более 400 часов. Весь текст проекта Конституции – особенно третья глава: о федеративных отношениях – согласовывался с властями каждого субъекта РФ. Проблема была в разнородности субъектов: 20 республик, 49 областей, автономные округа, «сложносоставные» регионы. Чтобы остановить «парад суверенитетов», в 1992 г. был подписан Федеративный договор.

 Но единого документа на самом деле не существует. Был отдельный договор с республиками, отдельный – с краями и областями, отдельный – с автономиями. Три разные модели. Они различались и по содержанию. Например, в договорах с национальными республиками было записано слово «суверенитет» – понятие лукавое и крайне неоднозначное. Нас спасло то, что этот договор не носил учредительного характера. Он не был моделью нового государства, не учреждал какую-то новую федерацию, а лишь разграничивал полномочия между центром и регионами. Слава богу, у нас в свое время хватило разума уйти в Федеративном договоре от декларирования устоев государ­ства, установления прав и свобод гражданина – технический документ, и все. Но даже таким документом некоторые национальные республики пытались воспользоваться, чтобы заявить о претензиях на особый статус.

 На конституционном совещании, где я помимо прочего возглавлял палату регионов, мы раз десять собирались на согласительную комиссию – до полуночи, до часу ночи сидели. И каждый раз выходили на одну и ту же схему: поднять полномочия краям и областям до республиканского статуса. Это надо было сделать любой ценой, потому что автономии «сыпались», пытались выйти из состава федерации: Чечня Федеративный договор не подписала вообще, Татарстан подписал гораздо позже и на особых условиях…

Президент
 
 ДО ПРИНЯТИЯ нашего проекта Конституции президент возглавлял систему исполнительной власти. Кстати, такую же модель прописывали и в Кон­ституционной комиссии у О. Румянцева. Наша же с С. Алексеевым находка в том, что главу государства из исполнительной системы мы «выдернули». Ему были переданы всего пять-шесть полномочий, которые в любом нормальном, нереволюционном, государстве называются «спящими»: помилование, объявление чрезвычайного положения, представление премь­е­ра, генпрокурора и прочих должностных лиц парламенту, согласительные комиссии.

 Случился, допустим, конфликт «парламент-правитель­ство» – будят президента: собирай комиссию, привлекай Конституционный суд, решай вопрос либо распускай оба института – и спи дальше. Конфликт «центр-регионы» – опять будят. Опять комиссия, Конституционный суд – и либо вопрос решается, либо в регионе объявляется режим ЧП – спи дальше. Кроме права издавать нормативные указы, других полномочий у президента нет. Сергей Сергеевич в шутку называл наш проект «мужской моделью английской королевы». Но повторяю, «спящим» наш президент был бы в нормальной стране. А российский менталитет плюс переходная ситуация привели к тому, что «по факту» страна приш­ла к президентско-парламентской модели.

Структура Конституции

 ПОЧЕМУ Конституция такая компактная, даже маленькая? Потому что мы не стали заносить в нее все подряд. И получилась не «инструкция для газовой горелки», а свод прин­ципов и правил – в том числе и для президента.

 Возникла какая-то ситуация – открываешь Конституцию: так, здесь требуется обращение в КС, тут необходимо принять конституционный закон, а вот в этом случае достаточно федерального. В самом теле Конституции записано: чтобы определить полномочия правительства, нужен конституционный закон, федеральное вмешательство в регионы – тоже конституционный, прокуратура – федеральный закон, судебная власть – опять конституционный... Конституция дает алгоритм, что и как нужно делать, а законодатель должен наполнить эти указания конкретным содержанием, соответствующим текущему историческому моменту.

 Поэтому действующая Кон­ституция может долго не меняться и при этом оставаться современной. Достаточно: а) менять, развивать законодательство и б) давать толкования с помощью Конституционного суда. При таком подходе наша Конституция может жить тоже двести лет, как американ­ская. Мы видим, что некоторые нынешние реформы государст­венной власти идут почти по грани конституционных прин­ципов, но за грань не выходят. Про Совет Федерации в Кон­ституции есть, а про конкретные методы его формирования – ни звука: хоть прямым голосованием выбирай сенаторов, хоть прямым назначением.

 Если кто заметил, в Основном законе нет даже всеобщего равного прямого избирательного права. Потому что на уровне ме­стного самоуправления для решения этнических проблем эти принципы могут оказаться бесполезными, а то и вредными. В некоторых случаях, может быть, не надо ни всеобщего, ни равного – в местной власти должно, просто обязано быть представительство тех наций, которые при «механическом» голосовании могут туда и не попасть. А там, где нужно всеобщее и равное, – пожалуйста, пользуйтесь законом об основных гарантиях избирательного права, о выборах в Госдуму, о выборах президента, международными нормативными актами, подписанными РФ. Но в теле Конституции мы оставили открытой дверь для местного самоуправления.

 Кстати, сработало здорово. Первые шесть лет после принятия Основного закона Дума вообще не принимала законов из области федеративных отношений. А законы эти были очень нужны. Приходилось использовать другой механизм, предусмотренный Конституцией, – собирать по этим проблемам Конституционный суд: решение – и вперед, решение – и вперед. 36 раз собирали, представляете? Латали дыры в правовом пространстве.

О Конституцион­ной комиссии и ее роли

 ДА, ЧАСТЬ членов Конституционной комиссии отказалась принимать участие в конституционном совещании. Отказ О. Румянцева – думаю, это нормальная человеческая реакция, обида. Хотя работа у нас в палате шла так. У каждого на столе – два варианта Конституции: Алексеева – Шахрая и Румянцева. Я говорю: «Итак, мы остановились на статье 36. Голосуем, какой вариант берем за основу». Допустим, взят наш с Сергеем Сергеевичем вариант. И ничего на этом не заканчивается. Далее мы все берем в руки проект Румянцева и обсуждаем, что взять оттуда в качестве поправок. И наоборот: понравилась в целом статья в изложении Румянцева – берем поправки и дополнения из нашего проекта. В результате процентов на 30, а то и на 40 нынешняя Конституция – плод интеграции.

Что устраивает и не устраивает

 ПОСЛЕДНИЙ раздел не устраивает, «Заключительные и переходные положения». В спешке уже писалось.. Остальное – не вижу проблем. Ведь мы – единственная страна, где за сто лет конституционной практики почти каждый лидер увековечивал себя Конституцией. Ленин, Сталин дважды, Брежнев, Ельцин… Но и у Хрущева, и у Горбачева работали конституционные комиссии и были готовы тексты конституций. Это ненормально. Была бы сейчас на мне шапка, я бы снял ее перед нынешним президентом – за то, что еще и путинская Конституция не появилась за восемь лет. Как будет дальше – посмотрим, но уже есть за что спасибо сказать. В 2000 году после избрания В. Путина количество авторов нынешней Конституции сильно поредело. Видно, подумали, что новому руководителю она не понравится. Остались только Алексеев и Шахрай. Все ждали, что президент соберет комиссию и станет готовить новый текст. А потом Путин сказал: «Руки прочь от Конституции». И все авторы как-то вернулись на места.

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Что бы вы изменили в действующей Конституции?
Спросили мы граждан России

 Светлана Шал, врач, Уфа:
 – У меня критерий такой: раз наша Конституция жить не мешает – значит, с ней все в порядке! А вообще, я очень боялась, что ко времени истечения второго срока нашего президента ее перепишут. Слава богу, этого не произошло. Хотя – явно зрело!

 Игорь, 45 лет, служащий, Пермь:
 – Вообще-то, если судить по прессе за последний год, в нашей Конституции главное – на какой срок выбирают президента. Именно этот пункт показывает ее незыблемость. Впечатление такое, что только он и соблюдается в реальной жизни!

 Ирина, 31 год, менеджер, Омск:
 – Конституция-то у нас хорошая. Была бы она еще и действующая…

 Иван, 61 год, пенсионер, Томск:
 – С одной и той же Кон­ституцией мы имеем два совершенно разных режима – ельцинский и путинский. Так какой смысл ее менять? Кон­ституция будет работать только тогда, когда четко зафиксирует сложившиеся в обществе законы. В любом другом случае она – лишь прикрытие для осуществления воли властей.

 Ильяс Резванов, 53 года, педагог, Уфа:
 – Я не знаток конституционного права. Но помнится мне, что сталинский Основной закон был очень демократичным для своего времени. Правда – только на бумаге. А за 1936 годом сразу же наступил 1937-й. Мое мнение – в той статье, где говорится, что вся полнота власти принадлежит народу, слово «народ» надо заменить на слово «чиновники». Так будет чест­нее.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

Пятилетие возвращения Крыма отмечается сегодня в России. В празднествах, как может, участвует и Порошенко, смело заявляя, что сразу после выборов «без торгов и договоренностей» вернет Крым Украине. О славном юбилее - Леонид ИВАШОВ...

//В мире

Аналитик назвал единственный шанс Порошенко на сохранение поста главы Украины

Аналитик назвал единственный шанс Порошенко на сохранение поста главы Украины

Политический эксперт Ростислав Ищенко рассказал, каким путем Петр Порошенко сможет удержать власть на Украине. Точка зрения аналитика приведена в заметке, опубликованной на страницах отечественных сетевых СМИ.

//В мире

НАТО потребовало вернуть Крым Украине

НАТО потребовало вернуть Крым Украине

В связи с юбилеем Крымской весны в НАТО потребовали от России вернуть Крым Украине. Соответствующее заявление было распространено в понедельник. Военный блок обеспокоен усилением военного потенциала России на Черном море и не признает воссоединение Крыма с Россией.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля

Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля

Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий. С 1 апреля социальные пенсии вырастут на два процента. Средний размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей.

//В мире

Выявлены предполагаемые признаки подготовки НАТО к военному нападению на Россию

Выявлены предполагаемые признаки подготовки НАТО к военному нападению на Россию

Выявлены вероятные признаки подготовки Соединенных Штатов и Североатлантического альянса к военной агрессии против России. Соответствующее заявление сделал Сергей Михеев, отечественный политический эксперт.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Эксклюзивное интервью министра культуры Латвии "АН": о крае «голубых озер», народных традициях, и о туристах

Эксклюзивное интервью министра культуры Латвии "АН": о крае «голубых озер», народных традициях, и о туристах

Сегодня, когда речь заходит о Латвии, то в голове «всплывают» такие слова: политика, санкции, нацменьшинства и т.д. Но, если «отбросить» все это, то мы увидим совершенно другую Латвию: страну, куда с удовольствием приезжают туристы, чтобы полюбоваться удивительной природой

//Здоровье

В России изобрели переносную искусственную почку

В России изобрели переносную искусственную почку

Сеченовский университет объявил о разработке мобильной искусственной почки. Изобретение позволит «отвязать» страдающих почечной недостаточностью. Пока они вынуждены по нескольку часов проводить в лежачем положении.

//В мире

«Пророчество Ванги» о свидетельстве скорого начала Третьей мировой выложили СМИ

«Пророчество Ванги» о свидетельстве скорого начала Третьей мировой выложили СМИ

Опубликовано приписываемое болгарской ясновидящей Ванге пророчество о новом глобальном конфликте. Соответствующая заметка появилась некоторое время назад на страницах отечественных сетевых СМИ.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Происшествия

В Башкирии лося отправили домой, метнув в него кота

В Башкирии лося отправили домой, метнув в него кота

В башкирском городе Октябрьский очевидцы сняли на видео изгнание заблудившегося лося из местного двора, где гуляли дети. Метод, который для этого выбрали, сложно назвать традиционным.

//Новости СМИ2

//Общество

Регионы Украины будут голосовать за президента по-разному: как именно?

Регионы Украины будут голосовать за президента по-разному: как именно?

До выборов остается всего пару недель, но тройка лидеров по-прежнему остаётся неизменной: Зеленский, Порошенко, Тимошенко. Однако, в разных регионах страны тоже разные предпочтения.

//Политика

В Кремле не слышали про инициативу Володина выставить счет Украине за Крым

В Кремле не слышали про инициативу Володина выставить счет Украине за Крым

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривал вопрос о требованиях к Украине о возмещении ущерба за Крым. Об этом сообщило агентство РИА-Новости.

//В мире

Стали известны данные об обернувшемся потерями бое Нацгвардии и ВСУ в Донбассе

Стали известны данные об обернувшемся потерями бое Нацгвардии и ВСУ в Донбассе

В зоне конфликта в Донбассе произошло боестолкновение между Национальной гвардией и Вооруженными силами Украины. Соответствующая информация оказалась в распоряжении армии самопровозглашенной ДНР.

//Шоу-бизнес

"Снимаю дом, а иногда не хватает денег даже на аренду", Илья Резник рассказал о своей жизни

"Снимаю дом, а иногда не хватает денег даже на аренду", Илья Резник рассказал о своей жизни

Когда он говорит, что живет на Рублевке, все думают, что Илья Резник почти олигарх. Но мало кто знает, что скромное жилье он снимает, а иногда не хватает денег даже на его аренду

//В мире

Порошенко заявил о диверсификации поставок топлива для украинских АЭС

Порошенко заявил о диверсификации поставок топлива для украинских АЭС

Украина стала первой в мире страной, диверсифицировавшей поставки ядерного топлива на свои атомные электростанции, и этот процесс продолжится, заявил президент Незалежной Петр Порошенко.

//В мире

Австралия присоединилась к санкциям против РФ

Австралия присоединилась к санкциям против РФ

Австралия присоединилась к антироссийским санкциям. Ранее ограничительные меры в отношении граждан России из-за инцидента в Керченском проливе ввели Европейский союз, США и Канада.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

"Он не хочет общаться", - рассказал отец Юрия Шатунова, который якобы умер

"Он не хочет общаться", - рассказал отец Юрия Шатунова, который якобы умер

Кумир поколения и сирота – все это о звезде советской эпохи Юрии Шатунове. После смерти матери 11-летний мальчик оказался никому не нужен. А теперь родственники сетуют, что звезда не хочет с ними общаться.

//Наука

Нашедших темную материю итальянцев поймали на фальсификации?

Нашедших темную материю итальянцев поймали на фальсификации?

Физики снова усомнились в открытии следов темной материи. Ученые проверили результат эксперимента итальянского детектора, с помощью которого в 2011 году была открыта темная материя. Об этом сообщило агентство РИА-Новости.

//Криминал

Подозреваемого в краже украшений почти на 700 тысяч задержали в Москве

Подозреваемого в краже украшений почти на 700 тысяч задержали в Москве

В понедельник, 18 марта, в Москве был задержан мужчина, подозреваемый в краже украшений на сумму около 700 тысяч рублей. Мужчину задержали около витрины с ювелирными украшениями на севере-западе Москвы.

//Культура

Народная артистка СССР Людмила Чурсина: я никогда не пойду на баррикады

Народная артистка СССР Людмила Чурсина: я никогда не пойду на баррикады

Актриса театра и кино Людмила Чурсина не любит смартфоны, не пользуется компьютером, не ведёт страниц в соцсетях. Она любит свою профессию и своего зрителя, хотя в юности хорошо рисовала и мечтала стать самолётостротелем.

//Общество

Игорь Малашенко похоронен сегодня в Москве

Игорь Малашенко похоронен сегодня в Москве

Известный российский медиаменеджер, один из создателей телекомпании НТВ и политолог Игорь Малашенко похоронен в Москве. Проститься с Игорем Малашенко сегодня пришли его друзья и коллеги.

//Общество

Путин прибыл в Крым и в Севастополе дал старт Балаклавской и Таврической ТЭС

Путин прибыл в Крым и в Севастополе дал старт Балаклавской и Таврической ТЭС

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 18 марта, прибыл в Крым. Поездка Путина в Крым началась со ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а также в режиме видеоконференции - Таврической ТЭС.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры