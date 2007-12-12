Потребительская революция

РАНЬШЕ продавцам техники было просто. В 1996 г. они пролоббировали очень удобную для себя поправку к закону. Она позволяла не возвращать деньги за неисправный товар, а отправлять клиентов в гарантийный ремонт. Отвертеться не удавалось, только если техника была полностью неисправна. А вот если у нового телевизора барахлил приемник или у только что купленного автомобиля стучал двигатель, можно было смело посылать покупателей прямиком в сервис.

Но теперь клиенты получили право требовать деньги, если обнаружат в новом товаре любой недостаток. Поводом для претензий может стать, например, царапина на корпусе компьютера, плохо работающий прикуриватель автомобиля или отсут­ствие русского меню у микроволновой печки.

Есть и другие приятные для потребителей новшества. Наконец-то появилась возможность «дать по рукам» тем гарантийным мастерским, которые «тянут кота за хвост». Отныне можно смело требовать деньги назад, если ремонт занял более 45 дней (считая праздники и выходные). Более того, право на возврат денег появляется, если в течение года гарантийного срока товар пролежал в ремонте в общей сложности более месяца.

Также вводится плата за нарушение срока поставки товара. Если вы оставили продавцу предоплату, а он не привез вещь в оговоренный срок, вы можете требовать с него пеню. Она отнюдь не мала: 0,5% от суммы предоплаты за каждый день просрочки. Пеня начинает капать со дня предъявления претензии.

Правда, как отмечают источники «АН», скорее всего, продавцы придумают новые уловки. Например, начнут прописывать в договорах огромные сроки поставки. Возможно, им удастся отвертеться и от «царапин на корпусе». Закон полон расплывчатых формулировок. В нем сказано, что недостаток товара – это «несоответствие обычно предъявляемым требованиям». Но какие именно требования «обычные», а какие – нет, не уточняется.