Новая игра на деньги

НАШЕ телевидение, а точнее, канал ТВ Центр и его продюсеры позаимствовали за рубежом еще одно игровое шоу – «Один против всех». Свежим его вряд ли можно назвать – первая игра состоялась в Голландии в 2000 году. Сегодня она с большим успехом идет в 11 странах.

Шоу чем-то напоминает «Кто хочет стать миллионером?», но правила здесь жестче, и неправильный ответ карается вылетом из игры без всех «заработанных» до этого денег.

В роли ведущего в игре «Один против всех» дебютирует на телевидении Александр Нуждин – один из самых популярных ди-джеев радио «Максимум». Прежде чем связать свою судьбу с музыкой, он был переводчиком, поучился на энергетика, отслужил в армии, а потом увлекся «клубной жизнью». Александр был одним из первых российских ди-джеев, отработавших в легендарном Cafe Del Mar на Ибице. Но теперь ему предстоит играть по-новому. На канале надеются, что благодаря его талантам «Один против всех» продержится дольше, чем уже канувшие в лету популярные когда-то игры – «Угадай мелодию», «Алчность», «Народ против», «Русская рулетка», «Брейн-ринг», «Колесо фортуны»...