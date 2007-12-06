С любовью и талантом
№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]
О ТОМ, каким человеком была Наталья Дурова, мы спросили ее брата, главного режиссера Театра зверей, заслуженного артиста России Юрия Дурова:
– Про Наталью Юрьевну ходили легенды. Говорят, что она была настоящей провидицей?
– Да. Однажды был такой случай: нам позвонили с ВДНХ и предложили приехать посмотреть редких речных дельфинов. Ни Наталья, ни я никогда не видели их раньше, поэтому с удовольствием поехали. В бассейне плавали две белые красавицы. Посмотрев на одну из них, Наталья Юрьевна сказала: «А вот эта скоро станет мамой». Служащие стали разубеждать ее. Говорили, что дельфины хорошо осмотрены ветеринарами. А через некоторое время нам позвонили и сказали: «Вы оказались правы. Дельфиниха скоро родит». До сих пор не понимаю, как она смогла определить это с одного взгляда!
– Как будет складываться дальнейшая судьба театра?
– Скоро выйдет спектакль «Волшебное письмо», посвященный памяти Натальи Дуровой. Она не знала о том, что он готовится. Мы надеялись показать его, когда она выйдет из больницы. К сожалению, не удалось.
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