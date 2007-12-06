Телевизоры
нон-грата
№ 49(83) от 05.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Правда, на современное цифровое телевидение европейского стандарта ДВБ Россия перейдет не раньше 2015 года. Запуск нового вещания постоянно переносится. По информации «АН», причина затяжек – споры между Минсвязи и госкомпанией РТРС, управляющей вещательной сетью во всей стране. У каждого ведомства свой план развития и виды на госфинансирование.
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