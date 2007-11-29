Супердвигатель НК-93 может «уплыть» в Китай

ДА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, китайцы пытаются подобраться к перспективному авиадвигателю 5‑го поколения для магист­ральных авиалайнеров. Беда НК-93, о котором многократно писали «АН», одна – его 15 лет «мариновали» без финансирования и испытаний российские чиновники. И вот дождались. Редакции «АН» стало известно, что СНТК им. Н.Д. Кузнецова, разработчику этого первого в мире винтовентиляторного двигателя со сверхвысокой степенью двухконтурности, уже после демонстрации НК-93 на МАКС-2007 сделано заманчивое коммерческое предложение. Китайские авиастроители готовы приобрести всю техническую и конструкторскую документацию на НК-93.

То, что китайцы быстро учатся – знает весь мир. И если китайский авиапром получит такие технологии, то своего шанса Поднебесная не упустит. Тогда авиадвигатель 5-го поколения будет нести клеймо «Made in China».

Хотя в России на НК-93 «крест» пока не поставлен. Во время последней поездки в Самарскую область первый вице-премьер Правительства РФ Сергей Иванов сообщил авиастроителям, что на испытания и доводку двигателя наконец выделено финансирование, он включен в госпрограмму развития авиации. «Его обязательно надо испытывать. Результаты, полученные в ходе летных испытаний НК-93, обязательно будут учтены при создании массового российского авиадвигателя 5-го поколения,» – добавил Сергей Иванов.

Олег АФАНАСЬЕВ