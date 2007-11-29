//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Поза Воровского

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]

Поза Воровского

 ОПИСАТЬ ее нельзя – такое надо видеть. Полуприсевший, скрючившийся в пояснице, отставивший в сторону руку, растопыривший пальцы, задравший кверху голову... Нет, все равно описать невозможно. Бесполезны попытки. Одно можно сказать – поза у Воровского ни в коей мере не дипломатическая.

 Что случилось? Почему памятник вышел именно таким?

 История точного ответа не дает. Существует несколько версий, шуток и легенд. Вот самая серьезная из них. В скульптурной мастерской было жарко, и поэтому восковая модель значительно осела. Но сроки поджимали, восстанавливать ее не было времени, и памятник сделали «сутулым».

 Кто-то уверяет: по замыслу автора памятника дипломат изображен в момент убийства. Кто-то доказывает, что под конец жизни он страдал недугом, искажающим его фигуру, – нечто сродни параличу. Некоторые искусствоведы уверяют: мы видим памятник-карикатуру.

 Дошло до того, что памятнику дали кличку «танцующий твист», хотя никакого твиста в то время еще не существовало.

 В действительности, как мне кажется, все обстояло проще. Автор памятника М.И. Кац не был профессиональным скульптором. Он всего-навсего «любительствовал». Но, поскольку Кац был одним из лучших друзей Вацлава Воровского, монумент поручили выполнить именно ему.

 Статую торжественно открыли в 1924 году. Наркоминдел Г.В. Чичерин, выступивший на церемонии открытия, сказал: «Этот памятник – продукт самих сотрудников Наркоминдел, увековечивающих память одного из лучших работников нашего комиссариата, советского правительства и нашей партии... Трудящиеся массы Москвы показывают всему миру, что его трагическая гибель была не напрасна, что живет дело, за которое пал товарищ Воровский».

 Церемония закончилась «Интернационалом» и парадом «трудящихся Москвы». Странную позу Вацлава Воровского как будто не замечали.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

В Москве могут увековечить имя Началовой – Госдума не против

В Москве могут увековечить имя Началовой – Госдума не против

Депутат Евгений Герасимов прокомментировал слухи о том, что умершая на 39 году жизни певица Юлия Началова может получить собственную памятную табличку в столице.

//Политика

В Совфеде рассказали, какую цену готова платить Европа за любовь Америки

В Совфеде рассказали, какую цену готова платить Европа за любовь Америки

Константин Косачев заявил, что попытки угодить Соединённым Штатам принижая при этом Россию в итоге пойдёт не на пользу Германии. Такую мысль он высказал после того, как стало известно о словах немецкого политика о «Северном потоке - 2».

//Политика

Украинцы поверили в обещания Порошенко? Рейтинг президента продолжает расти

Украинцы поверили в обещания Порошенко? Рейтинг президента продолжает расти

Президент Украины Пётр Порошенко успешно набирает обороты в предвыборной гонке. Совсем недавно он подвинул Юлию Тимошенко на третье место в рейтинге, а теперь сокращает разрыв с Владимиром Зеленским.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

Постоянные войны разоряют США

Постоянные войны разоряют США

Издание CounterPunch заявило, что постоянное участие в военных конфликтах, огромные расходы на вооружение и коррупция в высших органах власти в скором времени приведёт Соединённые Штаты к разорению.

//В мире

Полиция стянута к центру Киева

Полиция стянута к центру Киева

Несколько сотен полицейских направлены на Михайловскую площадь в Киеве в связи с ожидающимися акциями протеста. Об этом сообщили украинские масс-медиа.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

От чего на самом деле умерла Юлия Началова?

От чего на самом деле умерла Юлия Началова?

Сколько разных предположений прозвучало о болезни Юлии Началовой. Говорили о проблеме с алкоголем, сахарном диабете, о последствиях неудачной пластики по увеличению груди. Что же произошло на самом деле?

//Шоу-бизнес

Из-за травмы Полину Гагарину пришлось уносить со сцены

Из-за травмы Полину Гагарину пришлось уносить со сцены

Полина Гагарина продолжает участие в китайском шоу «Singer» несмотря ни на что. Последнее выступление российской певицы прошло лишь благодаря лекарствам и обезболивающим, потому что артистка получила серьёзную травму спины.

//Шоу-бизнес

Проклятье "Последнего героя". Юлия Началова разделила судьбу Жанны Фриске и Децла

Проклятье "Последнего героя". Юлия Началова разделила судьбу Жанны Фриске и Децла

О проклятии шоу "Последний герой" ходит немало слухов. В разное время в шоу участвовали Крис Кельми, Децл, Жанна Фриске, Вера Глаголева, а ведущим был Сергей Бодров и Юлия Началова. Всех их уже нет в живых.

//Армия

Порошенко уверен, что служить в украинской армии – престижно

Порошенко уверен, что служить в украинской армии – престижно

Пётр Порошенко рассказал гражданам своей страны о том, насколько сейчас стало престижно защищать родину. По словам президента, нынешняя армия Украины – это не только деньги.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Футбол

Юрий Жирков снова сыграет в составе сборной страны

Юрий Жирков снова сыграет в составе сборной страны

Полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова пригласили сыграть несколько матчей в составе сборной России. 35-летний футболист примет участие в нескольких матчах в 2020 году.

//Новости СМИ2

//В мире

Из-за отказа Европы Киев влезает в жуткие долги

Из-за отказа Европы Киев влезает в жуткие долги

Экспертная группа Еврокомиссии решила принять решение об отказе Украине в кредите. В связи с этим официальный Киев вынужден занимать деньги под бешеные проценты. По сути, Запад обманул Киев. Обещание выделить 1 млрд долларов кредита Евросоюз дал еще прошлом году.

//Политика

Пушкова не удивило, что в Крыму не скучают по Украине

Пушкова не удивило, что в Крыму не скучают по Украине

Алексей Пушков выразил мнение по поводу сообщения журналистки Олеси Медведевой о том, что в Крыму не скучают по Украине. Сенатор задался вопросом, откуда взяться ностальгии при прежнем отношении украинских властей к полуострову.

//В мире

Google отказался от поддержки китайской армии после обвинений Трампа

Google отказался от поддержки китайской армии после обвинений Трампа

Интернет-гигант парировал заявление президента США, который сообщил, что компания помогает китайцам.

//Политика

Климкин не увидел проблемы в том, что украинцы вынуждены зарабатывать за рубежом

Климкин не увидел проблемы в том, что украинцы вынуждены зарабатывать за рубежом

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что вынужденный отъезд граждан страны за границу на заработки вовсе не является катастрофой. Министр назвал такую ситуацию «мегавызовом для страны».

//Шоу-бизнес

Верник рассказал об абортах бывшей жены и собственном карьеризме

Верник рассказал об абортах бывшей жены и собственном карьеризме

Игорь Верник рассказал, что оба брака распались по его вине. Вспоминая о прошлом, актёр признаёт, что зачастую ставил рабочие вопросы выше интересов собственной семьи.

//Шоу-бизнес

Подопечный Началовой стал победителем шоу

Подопечный Началовой стал победителем шоу

Подопечный Началовой стал победителем музыкального шоу «Один в один». Об этом объявили в финале передачи, вышедшем на телеэкраны 16 марта – в день смерти певицы.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Собчак поделилась секретами воспитания

Собчак поделилась секретами воспитания

Ксения Собчак рассказала о том, как воспитывает своего сына Платона. По словам телеведущей, двухлетний ребёнок практически не смотрит мультики, но зато много читает.

//Общество

Эксперты назвали предполагаемых победителей «Евровидения»

Эксперты назвали предполагаемых победителей «Евровидения»

В Испании опубликовали рейтинг вероятных претендентов на победу в «Евровидении-2019». При этом эксперты высоко оценили российского конкурсанта Сергея Лазарева.

//Кино

Последний сезон «Игры престолов» сильно сократили

Последний сезон «Игры престолов» сильно сократили

Выход для многих долгожданного финального сезона сериала «Игра престолов» намечен на середину апреля. В НВО рассказали о том, что некоторые серии будут короче остальных, а также о точном графике выхода серий.

//Шоу-бизнес

Режиссёр «Весны на Заречной улице» попал в реанимацию

Режиссёр «Весны на Заречной улице» попал в реанимацию

Режиссёр всеми любимых фильмов «Весна на Заречной улице» и «Застава Ильича» Марлен Хуциев в срочном порядке был госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы.

//Шоу-бизнес

Отец Началовой рассказал, почему она поздно обратилась за медицинской помощью

Отец Началовой рассказал, почему она поздно обратилась за медицинской помощью

Отец Юлии продюсер Виктор Началов рассказал, почему его дочь медлила и до последнего не обращалась к врачам за помощью. По его словам, никто и предположить не мог подобного исхода.

//Шоу-бизнес

Эвелина Блёданс о Юлии Началовой: "Спасибо за свет, которым ты освещала всё вокруг себя!"

Эвелина Блёданс о Юлии Началовой: "Спасибо за свет, которым ты освещала всё вокруг себя!"

Сообщение о смерти Юлии Началовой шокировало ее подруг и коллег, поклонников. "Юленька, милая моя девочка! Спасибо за свет, которым ты освещала всё вокруг себя! Прощай, лучезарная красавица!"- Эвелина Блёданс.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

У руководства НТВ спросили, зачем у телеведущих такой глубокий вырез на декольте
2

«Мне очень жаль Юлю Началову, она была такой симпатичной!»
3

Женщина зарезала мужчину в Люберцах
4

Что такое подагра
5

Как суровые уральские коммунисты подрались с комсомольцами по идейным соображениям

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры