Аргументы за лыжи

Сказка баварских Альп – Гармиш-Партенкирхен



В ГОРАХ Германии всего один открытый для катания ледник, но зато какой! Ведь спускаясь с него, вы попадаете в настоящую сказку баварских Альп – курорт Гармиш-Партенкирхен, по праву считающийся одним из лучших горнолыжных курортов мира. Дома этого городка – как из сказок нашего детства, а склоны гор с зонами катания больше всего напоминают театральный зал. В «партере» обитают поклонники равнинных лыж. «Бельэтаж» – район Хаусберг, известный своими длинными спусками. Над ним подобный «балкону» район Остерфельдер, привлекающий высококлассными разнообразными трассами. И наконец, «ложи» Гармиша – глетчеры, считающиеся альпийским «люксом». Даже самый осторожный, не расположенный к риску человек будет чувст­вовать себя на здешних трассах очень уютно. Равно как и истинный спортсмен. В свое время на чемпионате мира в этом районе были проложены трассы мужского гиганта и женского спуска. Район Хаусберг удобен тем, что где в нем ни катайся, все равно трассы спустят вас к нижней станции канатного подъемника. Заблудиться нет шансов. В удовольствиях поможет сориентироваться правило курортного сбора: 2 евро с человека в день. За него отдыхающий получает право бесплатного проезда на местных рейсовых автобусах, одноразового бесплатного входа в бассейн, в казино, на концерт или выставку в курортном парке, а также скидки на посещение кинотеатров, олимпийского стадиона, театра.

Разумеется, за прочие формы активности придется платить. Порядок цен примерно как и везде.

БЮДЖЕТ

индивидуальные уроки инструктора – 35 евро 1 час

занятия в группе – 30 евро 3 часа

очень хороший ужин с вином, десертом и т.д. обойдется примерно в 25–30 евро с человека

перекусить на горе – примерно 8 евро

прокат: (лыжи + палки + ботинки) – 22 евро на день; (доска + ботинки) – 25 евро на день

полеты на параплане: тандемные полеты – 100 евро с человека

курс обучения для начинающих (1 день) – 140 евро



Зёльден – горные лыжи и не только



В ЗЁЛЬДЕНЕ каждый найдет то, что искал. Опытные катальщики оценят высоту ледников, их тут целых два – Тифенбах и Риттенбах. А также качество снега, которое ледники гарантируют даже в период яркого весеннего солнца. Начинающих лыжников порадуют голубые широкие, идеально выглаженные склоны, на которых с первого дня катания чувствуешь удовольствие.

Стремление зёльденских властей и администрации туристического офиса добавить какую-нибудь «феньку» к местным естественным красотам, похоже, не знает пределов. Так, одна за другой возникли достопримечательности Зёльдена. Рядом с верхней станцией канатной дороги на леднике Тифенбах прямо над пропастью повисла двадцатипятиметровая смотровая стрела «Фельсштэг». С нее открывается грандиозная панорама альпийских вершин, и бездна разверзается под ногами. Недавно открылись для проживания четыре хижины изо льда на высоте 2700 м на Риттенбахе, в каждой могут проживать по пять человек, ночуя, разумеется, в теплых спальных мешках.

Спускающиеся с гор лыжники могут согреться не только у огня каминов стильных альпийских ресторанчиков Зёльдена, но и в геотермальных источниках Лонгенфельда. Принимать горячие ванны под открытым небом, когда на мир падает снег – релаксация в местном стиле, ради которой многие европейцы планируют свои отпуска. Добраться до городка Лонгенфельд проще простого. Просто, прогуливаясь по городку, обратите внимание на рекламу с надписью «Аква-Дом» и вы поймете, как это лучше сделать.

Спортсмены, у которых ежедневная программа здорового образа жизни заканчивается с заходом солнца, по вечерам могут легко и непринужденно переходить к «нездоровому». Питейных заведений масса, и в каждом – своя развлекательная программа, от цирка до стриптиза. Благодаря этому Зёльден снискал себе славу «альпийской Ибицы».

Этой зимой во льдах Зёльдена дебютирует русское шоу. Все музыканты, начиная с лидера команды, – горнолыжники. Концерты будут проходить в начале января 2008 года.

Гарантированно, и притом бесплатно, попадают на этот концерт туристы известного российского трансальпийского туроператора, который устраивает в том же Зёльдене Всероссийское шоу под австрийским небом. Состоится зельденский «Скифест» в майские праздники 2008 года. Можно не удивляться, катание на лыжах на ледниках Зёльдена длится до разгара лета.



Горнолыжный парадиз Хафьеля



ПОКАТАТЬСЯ на горных лыжах в стране троллей – мечта жизни многих искушенных горнолыжников. Снег, выпадающий на склоны норвежских не самых высоких гор, удивительно мягкий – он еще помнит тепло Гольфстрима.

Мест для катания на лыжах в Норвегии много, и только одно, называющееся Хафьель, – настоящий горнолыжный парадиз, известный миру с зимних Олимпийских игр – 1994. Курорт расположен на высоте 200 м в двухстах километрах к северу от Осло, в районе Лиллехаммера – одного из самых больших горнолыжных регионов страны, причем самых веселых.

Восемь ресторанов, пять баров, масса дискотек. Но это как бы стандартные развлечения. Власти страны делают все для того, чтобы туристы прочувствовали еще и национальную атмосферу и спортивную самобытность даже в сфере спортивных развлечений. Отказываться не советуем. Непременно стоит попробовать катание на санях, на собачьих упряжках, подледную рыбалку.

Кроме того, Хафьель – одно из немногих мест, где в неолимпийское время действует Олимпийская бобслейная трасса. Разумеется, есть тобоган (крутой рельсовый спуск для роликовых саней) и настоящий полигон для беговых лыж. Длина кросс-кантрийных трасс – 300 километров.

На этом курорте сезон катания длится до апреля. Весной на севере кататься тем более замечательно, что световой, а стало быть, и горнолыжный, день длится гораздо дольше, чем в южных регионах.

Хафьель замечателен разнообразием трасс, которые проложены как на покрытых лесом склонах, так и выше уровня леса, откуда открывается такой прекрасный вид на окрестности, что, кажется, именно здесь снимали зимнюю сказку «Хроники Нарнии». Впрочем, то, что вы здесь самостоятельно снимете на вашу видеокамеру, тоже будет зимней сказкой, причем вашей персональной.

Константин БАННИКОВ

ТУРСОВЕТЫ

Высокогорье – это среда максимальной солнечной активности, даже при пасмурном небе. И вы загорите при любой погоде. Поэтому крем от загара должен быть максимального номинала и всегда под рукой. На всех курортах его продают в удобных тюбиках на шнурке, чтобы вешать на шею. А в их колпачки вмонтирована помада, защищающая губы от обветривания.

Очки, горнолыжные маски – это то, на чем не экономят. Категорически неприемлемо пользоваться фальшивыми очками с фильтрами из дешевой крашеной пластмассы. Они не только не защищают глаза, но делают их еще более уязвимыми. Так что очки следует выбирать тщательно, покупать в надежном месте и денег на них не жалеть. Степень защиты для высокогорья – не менее 4­й категории.

Если вы только собираетесь заняться горными лыжами, то не спешите с приобретением своего личного оборудования. Сначала поймите, в каком стиле станете кататься. Если предпочитаете агрессивное катание короткими резаными дугами, то это будут карвинговые лыжи длиной до подбородка, ярко выраженной «пропеллерной» формы. Если видите себя на гигантском слаломе, тогда ваши лыжи – узкие, жесткие, длинные. Если привлекает фрирайд, то это особые лыжи – широкие, мягкие и очень длинные по сравнению с карвингом. В общем, первый сезон рекомендуем откататься на прокатном оборудовании и каждый день тестировать новые модели, а в конце сезона, определившись, купить себе свои на сезонной распродаже с гигантской скидкой.

Одежда. А вот ее можно смело покупать сразу, притом хорошую. Желательно, чтобы как минимум курт­ка была сшита из мембранной ткани «ГорТекс», в ней вы всегда будете сухим как изнутри, так и снаружи. Чтобы влага с поверх­ности тела испарялась, на тело должно быть надето специальное тонкое термобелье из синтетических микроволокон. Чтобы не замерзнуть, между курткой и термобельем должна присутствовать кофта из полартека – синтетического вещества, напоминающего шерсть, только гораздо теплее.