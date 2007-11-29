Наши победили на выборах

БОЛЬШЕ пятнадцати лет Первый канал в открытом доступе вещает со спутника на все европейские государства. Его смотрят в основном русскоязычные жители Европы, преимущественно эмигранты из России или бывшего СССР.

В этом году телеканал участвовал в престижной международной телевизионной премии HotBird TV Awards и получил заслуженную награду в номинации «People’s Choice 2007»!

Дело в том, что помимо тематических номинаций, на церемонии Hot Bird TV Awards вручается особая премия — «People’s Choice» («Выбор зрителей»). Канал-победитель в этой номинации определяется голосованием зрителей на официальном сайте премии.

В этом году за Первый канал проголосовало, более 60 тыс. европейских телезрителей. Ему было отдано максимальное количество голосов за всю историю премии.