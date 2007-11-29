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Ура! Мы ломим…

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Владимир Пастухов ]

Ура! Мы ломим…

«Россия есть государство военное
и его предназначение быть грозою света.»

Николай I

 НАШ новый стиль в международной политике – грубость. Народу это нравится. По крайней мере, сейчас. Но грубость – не обязательно признак силы. Скорее, наоборот, настоящая сила не нуждается в оберточной бумаге с устрашающими символами. Она обходится без громких слов и резких жестов. И так все ясно. Слова, причем сильные, нужны как раз тогда, когда не всем ясно...

 Впрочем, будем объективны, наша грубость во многом спровоцирована их наглостью.

 Наш бывший соотечественник Дмитрий Саймс, успевший побывать советником президента Никсона, написал в своей недавней статье, что американцы относятся к России, как к поверженному врагу. Здесь они, пожалуй, поторопились. Недаром на Руси одной из любимых игрушек был ванька-встанька. России не впервой подниматься. Но поднимаясь важно снова не споткнуться.

 Почти все народы пережили свой «версальский синдром», но каждый пережил его по-своему. Мы сегодня продираемся через те же тернии, через которые немцы проходили после унизительного для них Версальского мира. Он изолировал Германию от Европы после Первой мировой войны и поставил ее в положение второразрядного государства. Нас жалят те же шипы, отравленные ядом национального позора, который кровь превращает в желчь. Вот и кипит наш «разум возмущенный»...

 Для немцев все это еще раз плохо кончилось. К счастью, мы не такие аккуратные и организованные, как немцы. Иначе последствия для нас самих и для мира были бы просто катастрофическими. Мы люди настроения. Почти десять лет безостановочно длился русский «Версаль». Одну за другой Россия сдавала свои позиции. На Байкале под закуску отдала Восточную Германию без гарантий неразмещения военных баз у наших границ. В Стамбуле под выпивку сама поставила выполнение Западом соглашений об ограничении вооружениий в зависимость от вывода наших войск из Грузии и Молдавии.
Мы так долго шли всем на односторонние уступки, что мир решил, что это и есть наш новый политический стиль. Как замечательно написала Виктория Токарева, к хорошему привыкают не быстро, а очень быстро... Теперь, чисто по-русски, мы захотели им всем «врезать», всех «порвать», все вернуть и лучше – сразу. Увы, так не бывает.

 Эмоции наши оправданны. Поведение наше объяснимо. Но, к сожалению, действия наши неадекватны. Наши амбиции не соответствуют нашей «амуниции». Перефразируя известную шутку, можно сказать: «Хорошо хамит тот, кто хамит без последствий...»

 Дорогая нефть немного вскружила нам голову. Мы снова, как и полвека назад, сами лезем в смертельную для нас петлю гонки вооружений. Словно храбрый портняжка, мы готовы «одним махом семерых убивахом»: модернизируем стратегические и нестратегические силы, довооружаем и перевооружаем, размещаем в космосе, на земле, под землей...

 Боюсь, как бы не замаячил впереди новый Афганистан (Грузия, Косово, Украина – мало ли провокаторов). В тот день, когда наш ограниченный контингент вошел-таки в Кабул, на закрытой встрече министров блока НАТО джентльмены поздравляли друг друга – ловушка захлопнулась. Выйти оттуда живым СССР уже не смог. Об этом надо помнить.

 Очнитесь. По данным президента РАПН А. Никитина, военный бюджет России и ее «союзников», стран, входящих в систему Договора о коллективной безопасности, равен 38 млрд. долл. США. Ему противостоит бюджет блока НАТО, равный 800 миллиардам. У нас нет денег не то что на перевооружение – на разоружение не хватает. В России 40 тыс. т химического оружия, которое угрожает нам самим больше, чем всему миру. Для его утилизации нужно 5 млрд. долл., которые мы продолжаем требовать от того же Запада...

 Как и положено русским людям, мы из одной крайности бросаемся в другую. Сначала ощущали себя неадекватно слабыми, теперь вдруг почувст­вовали неадекватно сильными. Можем выйти из абсолютно всех договоров. Но мы должны помнить, что противник на каждую ракету ответит десятком своих. Наши границы будут разукрашены вооружениями, как новогодняя елка, а за новогодним столом станет так же пусто, как в славные времена брежневского «великого ядерного паритета». Эту страницу истории мы уже один раз прочитали, было бы хорошо, если бы что-то отложилось в памяти.

 Пугает не то, что мы спорим с Западом. Это давно пора было начать делать. Пугает то, что мы спорим со всеми сразу и не по существу. Мы «бодаемся» с Польшей и Прибалтикой, как будто нет у нас более важных дел. Мы развернули настоящую вендетту с Грузией, готовы сцепиться в очередной раз с Украиной. Не много ли для народа, которому еще только предстоит вытянуть себя за волосы из экономической ямы?

 Мы превращаемся в международного Паниковского, которого никто не любит. А наши новоявленные друзья вроде Ахмадинежада и Чавеса пугают нас самих своей «неординарностью». Мы готовы на все, чтобы произвести «сильное впечатление». И нам часто это удается...

 Для России в ее положении сильная внешняя политика – это гибкая внеш­няя политика. Синица в руках сейчас дороже журавля в небе. Я думаю, нигде это так хорошо не понимают, как в российском МИДе, который находится на острие атаки. Но российская внешняя политика оказалась сейчас не столько продолжением внутренней политики, сколько ее заложницей. Она вынуждена руководствоваться не долгосрочными интересами, а сиюминутными эмоциями. А эмоции понятны: пепел бездарного и позорного соглашательства времен Горбачева и Ельцина стучит в наши сердца. Наша внеш­няя политика ориентирована сегодня на внутреннего обывателя, а не на государство.

 Мы замкнулись в своей обиде и никого не хотим понять. Прежде всего это касается наших соседей. Они нам, конечно, многим насолили, но и мы для них были не сахар. Эстонцам, латышам, литовцам, полякам – им всем есть что вспомнить. Отрицать это глупо и безответственно. Россия сегодня вовсю «ломит», но мы не на поле под Полтавой, и кругом не одни только враги. Эффективная политика не может быть «дуболомной».

 Обида – плохой советчик в международных делах. Но именно она, к сожалению, является традиционным стержнем российской внешней политики со времен великого царя Ивана. Сначала мы без оглядки влюбляемся и отдаемся Европе, потом разочаровываемся и хамим ей.

 Было дело, сватался грозный царь Иван Васильевич к британской королеве Елизавете и одаривал купцов английских льготами обильными и незаслуженными. Договоры торговые (грамоты) подписывал для себя кабальные и несправедливые: без оглядки и всякого расчета. Ну а когда понял, что его обманули, то осерчал и послал Елизавете такое письмо:

 «И раз так, то мы те дела отставим в сторону. Пусть те мужики, которые пренебрегли нашими государскими головами... посмотрят, как они теперь будут торговать! А Московское государство пока и без английских товаров не бедно было. А торговую грамоту, которую мы к тебе послали, ты прислала бы к нам. Даже если ты и не пришлешь эту грамоту, мы все равно по ней ничего делать не будем. Да и все наши грамоты, которые до сего дня мы давали о торговых делах, мы отныне за грамоты не считаем.

 Писано в нашем Московском государстве, в году от создания мира 7079-м, 24 октября (24 октября 1570 г.)».

 Так и живем с тех пор...

Владимир ПАСТУХОВ

ОПРОС ПО ТЕМЕ

С какой страной Кремль должен выкурить «трубку мира» и почему?

Спросили мы граждан России

 Камиль Юсупов, 42 года, Казань:
 - Не знаю, с кем дружить надо, но вот то, с кем мы дружим сейчас, меня крепко настораживает. Туркменбаши, Чавес, Махмуд-одолжи-день­жат, Ким Чен Ир... Странно, что все против них,  и только мы - за. Опять у России особый путь?

 Кирилл Павленко, 23 года, студент, Омск:
 - Хорваты нам недавно показали, с кем надо дружить. И Билич, и Олич, и Плетикоса сразу говорили - русские нам ближе англичан. И слово свое сдержали. Славяне всегда общий язык найдут. Подерутся, помирятся, но все равно родня.

 
 Петр Хмель, 31 год, предприниматель, Тверь:
 - Нам нужны ШОС, ­ОДКБ, ну и другие союзы по мелочи. Да и со Штатами и ЕС мы «стратегические партнеры», а никак не враги. Куда ни кинь, кругом - одни заклятые друзья. Такая дружба выгодна, но нужно держать ухо востро - чуть зазеваешься, и друзья тебя с удовольствием сожрут.

 Ольга Волянюк, 45 лет, продавец, Орел:
 - Не надо дружить ни с Грузией, ни с Украиной, ни с Белоруссией. Но надо дружить с грузинами, украинцами и белорусами. Мы все кровью повязаны, родственными связями. И то, что эти связи рвутся из-за глупых политических разногласий, - вот это страшно.

 Андрей, 52 года, водитель, Москва:
 - Да на фига НАМ чьей-то дружбы искать? Пусть ОНИ с нами пытаются дружить. Хватит уже нам набиваться в друзья. Попыток было много. Чего-то никто по-настоящему с нами дружить не хочет. Ну и пошли они все!

 Борис Грачев, 29 лет, инженер, Курган:
 - С казахами надо дружить. Они, наверное, единственные, кто нам палки в колеса не вставляет. Но и на кусок с барского стола не облизываются - своего хватает.

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