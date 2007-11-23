Мир пересядет на летающие автомобили

ЧЕМ летающие автомобили отличаются от самолетов и вертолетов? «Автоплан» едет, как обычная машина. Но стоит водителю оказаться в пробке – он нажимает на кнопку, и автомобиль поднимается в воздух.

С самолетами первый коммерческий автолет, получивший название «Ротапауэр M200», соревноваться не может. Он поднимается на высоту не более 4 метров. Главный его недостаток – цена, аппарат продается за 85 тыс. долларов. Другой минус – внешний вид. Аппарат напоминает самодельную «летающую тарелку» из фильмов 1950-х годов.

Правда, конкуренты уже наступают «Ротапауэру» на пятки. В 2009 г. производство летающих автомобилей наладит компания «Террафуга». Аппарат получился еще дороже – он стоит более 150 тыс. долларов. Но изготовитель компенсирует дороговизну складывающимися крыльями и высокотехнологичным дизайном.

Вслед за американцами о разработке летающего автомобиля объявили израильские изобретатели. Компания «Хок» создала машину, летающую со скоростью 170 км/час. Она поднимается на высоту до 2,5 километров. О цене рассчитанной на двух пассажиров новинки создатели скромно умалчивают.

Израильский же конструктор Давид Метревели создал автоаэромобиль «Игл». Он оснащен четырьмя пропеллерами. За счет этого машина получилась очень маневренной, и водителю не нужно тратить время на разворот.

Не исключено, что американских и израильских разработчиков «заткнут за пояс» российские кулибины. Опытную партию в 10 авто-аэромобилей готовит отечественное КБ «Автолет». Продажи планируется начать не позже 2012 года. В КБ обещают, что цена будет значительно ниже, чем у мировых аналогов.

Автолет вмещает 7 человек и развивает скорость до 700 км/час. Существенный недостаток машины – размах крыльев. С крылом длиной в 21 м по шоссе не проедешь…

Другой автолет разработал российский космонавт Игорь Волк. Его «аэромобиль» ЛАРК-4

может без перерыва пролететь более 1,5 тыс. километров. Недостаток модели – низкая скорость на земле. На дороге ЛАРК-4 не выжимает больше 65 км/час.